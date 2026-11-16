PANASONIC DESTACA LA RESILIENCIA DE LA VENTAJA TÁCTICA EN NATO EDGE 26

(Información remitida por la empresa firmante)

Las soluciones de defensa TOUGHBOOK ofrecen continuidad operativa desde los despliegues en primera línea hasta los centros de mando, dando a los usuarios una ventaja en el terreno.

WIESBADEN, Alemania, 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Panasonic TOUGHBOOK demostrará cómo sus soluciones informáticas robustas, seguras, integradas y adaptables ayudan a las fuerzas de la OTAN a mantener la continuidad operativa en NATO Edge 261, en Turquía, del 17al 19de noviembre. A medida que las operaciones de defensa se vuelven cada vez más digitales, el personal necesita acceso a aplicaciones y datos críticos, incluso en entornos aislados o cuando la conectividad se ve interrumpida.

Panasonic TOUGHBOOK combina movilidad robusta de grado militar, computación en el borde y seguridad crítica para la misión para apoyar una variedad de perfiles de misión y operaciones tácticas, tanto en primera línea como en centros de mando y control.

En entornos edge desconectados, los dispositivos TOUGHBOOK, combinados con Red Hat Device Edge, proporcionan una plataforma previamente validada para operaciones autónomas y procesamiento de datos en tiempo real. Combinando hardware robusto con seguridad integrada y computación flexible basada en Linux, la solución soporta mando y control móvil, comunicaciones tácticas, control de drones y recopilación de inteligencia en tiempo real.

En el Stand B57, Panasonic TOUGHBOOK expondrá:

Su gama completa de dispositivos 2 TOUGHBOOK robustos y habilitados por IA, incluyendo los 40mk3, 56 y los nuevos dispositivos G3 y 34.

TOUGHBOOK robustos y habilitados por IA, incluyendo los 40mk3, 56 y los nuevos dispositivos G3 y 34. Soluciones robustas de acoplamiento para vehículos de Gamber Johnson/Precision Mountain Technologies.

Función de borrado seguro instantáneo (Instant Secure Erase), que elimina todos los datos almacenados en caso de emergencia y se activa mediante una combinación específica de teclas dedicadas.

Adaptadores de alimentación Lind, conectores 3 militares con certificación IP65 y soportes a prueba de impactos para su integración en vehículos militares con ruedas y orugas.

militares con certificación IP65 y soportes a prueba de impactos para su integración en vehículos militares con ruedas y orugas. Próximas funcionalidades destinadas a minimizar las emisiones electromagnéticas de los dispositivos para cumplir con los requisitos de la OTAN SDIP-27 y SDIP-28.4

Mejora de la seguridad de datos y dispositivos

Panasonic adapta las plataformas comerciales estándar (COTS) para satisfacer requisitos específicos de cada misión mediante la configuración de hardware, servicios de integración y soporte durante todo el ciclo de vida del producto. Dependiendo de la plataforma y de los requisitos del proyecto, las opciones pueden incluir la eliminación de determinados periféricos y la integración de SSD cifrados aprobados por la OTAN de Viasat. Esto ayuda a los clientes a cubrir necesidades operativas y de seguridad.

Más allá de simplemente asegurar el hardware durante la fabricación, TOUGHBOOK Guard añade protección basada en firmware directamente en la BIOS. Esto ayuda a proteger los endpoints antes y durante el despliegue, en lugar de depender únicamente de controles por software.

El 19 de noviembre a las 10:00, Charlotte Langridge, Gerente de Negocios de Defensa en Panasonic TOUGHBOOK, presentará la sesión "De la nube al borde del combate: apoyando la columna vertebral digital de la OTAN" en el Teatro de la Innovación.

Para más información, haz clic aquí: https://www.natoedge.nato.int/event/14e84c3e-cf67-42ff-8bb2-07d6e2c96f33/home

1Las referencias a la OTAN se refieren únicamente a la participación de Panasonic en el Edge 26 de la OTAN. Tales referencias no implican respaldo, aprobación o certificación por parte de la OTAN.2Los dispositivos TOUGHBOOK de grado militar son probados de forma independiente por un laboratorio externo según las normas MIL-STD-810H para la resistencia a riesgos operativos, incluyendo caídas, vibraciones y temperaturas extremas.3Clasificación IP65 contra la entrada de polvo y agua.4Las funciones previstas están sujetas a cambios. Los precios y la disponibilidad varían según el país y la región.

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