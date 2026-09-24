Pantum Technology presenta nuevas soluciones de impresión en IFA 2026 y amplía su estrategia de mercado europeo

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Pantum Technology, proveedor líder mundial de soluciones integrales de impresión, causó un gran impacto en IFA 2026 al presentar una amplia gama de productos diseñada para el mercado mundial actual en constante evolución. Gracias a su respaldo conseguido tras 16 años de desarrollo estratégico, la compañía ha ampliado rápidamente su gama de productos y ha desarrollado una presencia comercial global que abarca más de 110 países y regiones.

El modelo MT310W destacó como una de las principales novedades en el expositor de Pantum, al ser la nueva impresora de tanque de tinta de la marca, cuyo lanzamiento está previsto para el año 2027. Diseñada para uso doméstico y de oficina ligero, cuenta con impresión OTG directa y un sistema de tanque de tinta continuo para ofrecer una impresión en color práctica y rentable. La nueva impresora BM2320NW con IA fue otro de los productos estrella*, ya que incorpora capacidades de IA a la impresión diaria para disponer de una experiencia de usuario más intuitiva.

Además de los nuevos productos, Pantum ha dado a conocer su gama completa de productos A4, incluyendo la serie Elite Pro, que batió récords mundiales y ofrece un rendimiento fiable*, y la serie Vibrant, que destaca por sus colores vivos y su funcionamiento intuitivo, tanto para el hogar como para la oficina.

Con el fin de conseguir fortalecer aún más las capacidades de los Servicios de Impresión Gestionados (MPS), Pantum continúa desarrollando su ecosistema a través de su propio software de gestión y monitorización de MPS, PiPME, junto con alianzas con proveedores de soluciones MPS como Docuform, NDD y MyQ. Combinadas con la fiabilidad del hardware de Pantum, estas capacidades permiten una gestión, mantenimiento y servicio de dispositivos altamente eficientes para clientes y socios empresariales.

Además de su gama A4, Pantum también presentó dos nuevas impresoras láser a color A3 diseñadas para grupos de trabajo medianos y grandes, organizaciones gubernamentales e instituciones. El modelo CM230ADN es una impresora multifunción A3 a todo color versátil que ofrece impresión confidencial y gran capacidad de papel para cargas de trabajo intensas. El modelo CM420ADN viene con una pantalla táctil a color de 7 pulgadas y admite hasta 2.096 hojas de entrada, combinando estabilidad, funcionalidad y productividad para entornos de trabajo exigentes.

Contando con el respaldo de seis centros de I+D y tres parques de fabricación, Pantum ha ocupado el primer puesto en crecimiento global de ventas de impresoras láser durante siete años consecutivos*. En el mercado europeo, Pantum ha establecido equipos y oficinas locales dedicados a la gestión del almacenamiento, la logística y un servicio posventa integral.

En adelante, la compañía impulsará continuamente iteraciones de productos personalizadas y optimizaciones profundas adaptadas específicamente al cumplimiento normativo regional, los hábitos de los usuarios locales y los escenarios empresariales de alta gama.

Si desea más información visite la página web https://eu.pantum.com/

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