PATRÓN TEQUILA lanza AGAVE MASTERS™, un programa de promoción global diseñado para elevar los estándares

(Información remitida por la empresa firmante)

El programa es gratuito y está abierto a todo el mundo, desde ayudantes de camarero hasta camareros, y ofrece la única acreditación WSET del mundo dedicada exclusivamente a las bebidas espirituosas de agave.

HAMILTON, Bermuda, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- PATRÓN tequila, el tequila superpremium número uno del mundo, lanza hoy AGAVE MASTERS™, un nuevo programa global para profesionales de la coctelería diseñado para profundizar el conocimiento sobre el agave y fortalecer la comunidad global de bares. Las bebidas espirituosas de agave se han ganado un lugar entre las mejores bebidas del mundo, y AGAVE MASTERS™ es la forma en que la formación se pone al día, reuniendo la única acreditación WSET del mundo dedicada exclusivamente a las bebidas espirituosas de agave, una competición global que pone en práctica ese aprendizaje y oportunidades durante todo el año para conectar con profesionales de la coctelería de todo el mundo.

PATRÓN siempre ha creído que un tequila excepcional se construye mediante la inversión continua en las personas, el tiempo y la dedicación que hay detrás de cada gota. En un momento en que gran parte de la industria está reduciendo su inversión en el sector de la hostelería, el programa AGAVE MASTERS™ es una muestra de esta convicción, que refleja el compromiso duradero de PATRÓN con la comunidad de la coctelería.

Al reunir a PATRÓN Perfectionists, la competición global de bartenders de la marca, y a Academia PATRÓN, su plataforma educativa, el nuevo programa crea un espacio único para la comunidad global de la coctelería. Centrado en la educación, la comunidad y la competición, la participación es gratuita y está abierto a cualquier persona mayor de edad que forme parte de un equipo de bar, ya sea bartender, ayudante de bar o camarero. Está diseñado para quienes cuentan nuestra historia del agave cada noche detrás de la barra, brindándoles el conocimiento y las herramientas para hablar, servir y promover la categoría con confianza.

Lauren Mote, directora global de Agave On-Trade y gerente general de Hacienda PATRÓN Brand Home, afirmó: "No hay nada comparable a la comunidad de la hostelería y los bares. Nuestra industria está marcada por las personas que crean, elaboran y gestionan las bebidas y experiencias que todos disfrutamos. En PATRÓN, queremos seguir siendo un socio genuino para quienes la conforman, creando oportunidades para aprender unos de otros, construir relaciones y perfeccionar su oficio. A través de esos momentos, también podemos compartir las historias detrás de PATRÓN, desde el gran esfuerzo que dedicamos a elaborar nuestro tequila con solo tres ingredientes hasta la dedicación de las personas que están detrás de cada botella para lograr resultados simplemente perfectos".

El programa AGAVE MASTERS™ se basa en cuatro pilares:

Para los equipos ganadores del programa, AGAVE MASTERS™ culmina con una experiencia única en México: la Cumbre Global inaugural de AGAVE MASTERS™, celebrada en Guadalajara, que incluye dos días de experiencias culturales y actividades para fortalecer la comunidad, seguidos de una inmersión de dos días en la Hacienda PATRÓN, ubicada en las tierras altas de Jalisco, donde se elabora cada gota de PATRÓN de principio a fin. Allí, los ganadores experimentan el proceso artesanal y tradicional de elaboración del tequila: desde la cosecha del agave azul Weber 100% en su punto óptimo de maduración, pasando por su recorrido a través de los métodos de tahona y molino de rodillos, hasta la fermentación y destilación, utilizando las mismas técnicas tradicionales que han distinguido a PATRÓN desde sus inicios.

Mote añadió: "Queremos que la competición refleje lo que realmente sucede en un bar: un equipo trabajando en conjunto para brindar a los clientes una experiencia memorable. Cultura, conexión y creatividad, todo basado en el conocimiento del agave y los estándares establecidos por PATRÓN. AGAVE MASTERS™ de PATRÓN Tequila busca crear una comunidad de profesionales con ideas afines: personas decididas a hacer las cosas de manera diferente, en equipo y a compartir el éxito. Ya sea que trabajes detrás de la barra, dirijas la sala o estés comenzando, aquí hay un lugar para ti".

WSET comparte ese compromiso. Rob McCaughey, director de Crecimiento Comercial de WSET, afirmó: "Los destilados de agave se han ganado un lugar entre las mejores bebidas del mundo, y es hora de que la formación se ponga al día. Este es el primer curso personalizado de WSET dedicado exclusivamente al agave, y ofrece a los bármanes una certificación formal y transferible en un sector que ha carecido de formación estructurada durante demasiado tiempo. El compromiso de PATRÓN de ofrecerlo gratuitamente a todos los participantes del programa es lo que convierte una cualificación en un verdadero impacto, y así es como se elevan los estándares en toda la industria".

AGAVE MASTERS™ ya está disponible en http://agavemasters.com y http://losmaestrosdelagave.com Los miembros se registran una sola vez para acceder a la plataforma con inicio de sesión único y pueden comenzar a aprender y conectarse de inmediato*.

Notas para los editores

IWSR 2026

*En su lanzamiento, la plataforma está disponible en inglés y español. Si navega en otro idioma, su navegador podría traducir automáticamente la página; por ejemplo, Google Chrome ofrece traducción integrada. Tenga en cuenta que esta traducción la proporciona su navegador, no nosotros, por lo que su precisión puede variar.

Acerca de AGAVE MASTERS™ de PATRÓN TequilaAGAVE MASTERS™ de PATRÓN Tequila es el nuevo programa de comercio global. Construido en torno a tres pilares —Educación, Competición y Comunidad— está abierto a todos los profesionales de la coctelería de todos los niveles. AGAVE MASTERS™ se lanza en septiembre de 2026. Mercados de la competición: La competición se extenderá a varios países del mundo.

Acerca de la acreditación WSET AGAVE MASTERS™ La acreditación AGAVE MASTERS™ es la única acreditación WSET del mundo dedicada exclusivamente a los destilados de agave, desarrollada en colaboración entre PATRÓN y WSET. Está disponible a través de la plataforma AGAVE MASTERS™ sin coste alguno para los miembros.

Acerca de PATRÓN TequilaDesde la cosecha manual del agave azul Weber 100% de la más alta calidad, hasta el proceso de destilación tradicional y ancestral, el tequila PATRÓN se elabora con meticulosa precisión y cuidado. Si bien PATRÓN se ha convertido en una de las marcas de licores de lujo más reconocidas y respetadas del mundo, todavía se produce exclusivamente en los Altos de Jalisco, México, en los mismos lotes pequeños y con el mismo compromiso con la calidad y la artesanía. Para obtener más información sobre los tequilas y licores PATRÓN, visite www.patrontequila.com.

PATRÓN forma parte de la cartera de Bacardi Limited, con sede en Hamilton, Bermudas. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, incluyendo Bacardi International Limited.

LA MEJOR MANERA DE DISFRUTAR PATRÓN ES CON RESPONSABILIDAD.2026. PATRÓN, SU IMAGEN COMERCIAL Y EL LOGOTIPO DE LA ABEJA SON MARCAS REGISTRADAS. ELABORADO ARTESANALMENTE EN MÉXICO. TEQUILA - 40% ABV (HECHO EN MÉXICO)

Acerca de WSETWSET (Wine & Spirit Education Trust) es el mayor proveedor mundial de cualificaciones en vinos y licores. Fundado en 1969, las cualificaciones de WSET son estudiadas por aproximadamente 100.000 personas al año en más de 70 países.

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