PeproMene Bio anuncia la publicación en The Lancet de los resultados de su ensayo clínico de fase 1

(Información remitida por la empresa firmante)

-PeproMene Bio anuncia la publicación en The Lancet de los resultados de un innovador ensayo clínico de fase 1 que demuestra respuestas completas profundas y duraderas en linfomas de células B de recaída/refractarios, incluso después de un fracaso previo del tratamiento con células T CD19 CAR

IRVINE, Calif., 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc. Anunció hoy la publicación en The Lancet, una de las principales revistas médicas del mundo, de los resultados de su ensayo clínico de Fase 1 que evalúa PMB-CT01, la primera terapia de células T CAR dirigida a BAFF-R de la compañía, en pacientes con linfoma no Hodgkin de células B de recaída o refractario.

La publicación informa de respuestas clínicas completas y duraderas, junto con un perfil de seguridad más favorable en comparación con las terapias de células T CAR aprobadas. Siete de los nueve pacientes tratados (80 %) lograron una respuesta completa (RC), incluyendo cuatro de los seis pacientes que habían progresado tras la terapia convencional de células T CAR dirigidas a CD19 ("CAR después de CAR"). Todas las respuestas completas se mantenían vigentes en el momento del corte de datos, sin observarse recaídas y con la respuesta completa más prolongada alcanzando los 35 meses, lo que sugiere la probabilidad de curación.

PMB-CT01 demostró una seguridad notable, ya que todos los eventos de síndrome de liberación de citoquinas (CRS) y los dos eventos de síndrome de neurotoxicidad asociado a células efectoras inmunitarias (ICANS) notificados se limitaron al grado 1.

Basándose en estos prometedores resultados, el ensayo de fase 1 se ha expandido desde un único centro clínico en City of Hope, una organización de investigación y tratamiento del cáncer, a múltiples centros médicos adicionales en todo Estados Unidos. La publicación también informa que el primer paciente tratado en la fase de expansión —que padecía linfoma de células B de alto grado con triple mutación tras la progresión de la enfermedad con terapia de células T CAR dirigidas a CD19— también logró una respuesta completa en la primera evaluación de la enfermedad.

"La publicación de estos datos revisados por pares en The Lancet representa un reconocimiento significativo de esta novedosa terapia", afirmó Larry W. Kwak, M.D., Ph.D., fundador científico de PeproMene Bio. "Ante la ausencia de recaídas, creemos que PMB-CT01 es una opción de terapia de células T CAR revolucionaria para los cánceres de la sangre que antes se consideraban incurables. Su seguridad excepcional también podría permitir la administración ambulatoria, mejorando el acceso para pacientes con recursos limitados, y abriendo nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades autoinmunes en las que la depleción de células B ya ha demostrado su eficacia".

"Estos primeros resultados son alentadores, especialmente para los pacientes cuya enfermedad progresó tras la terapia con células T dirigidas a CD19 o CD20", afirmó el Dr. Stephen Forman, coautor del artículo y director del Instituto de Neoplasias Hematológicas de City of Hope. "City of Hope seguirá apoyando el ensayo como centro coordinador y planta de fabricación, además de la captación de pacientes".

En diciembre de 2024, el Instituto para la Innovación en Linfoma Folicular (IFLI) se comprometió a aportar hasta 11 millones de dólares para apoyar el desarrollo clínico de PMB-CT01 en pacientes con linfoma folicular recidivante o refractario. "Para los pacientes cuyo linfoma reaparece tras la terapia con células T CAR dirigidas a CD19, un nuevo objetivo terapéutico puede suponer una nueva oportunidad. El IFLI se enorgullece de apoyar a PeproMene Bio en el avance de la terapia con células T CAR BAFF-R y se siente alentado por estas respuestas tempranas y duraderas", declaró Mehrdad Mobasher, M.D., M.P.H., socio ejecutivo del Instituto para la Innovación en Linfoma Folicular.

Detalles de la publicación

Título: BAFF-R CAR T-cell therapy for relapsed or refractory B-cell lymphomas

Revista: The Lancet (Research Letter)

DOI: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(26)01329-2/fulltext

Acerca de PMB-CT01

PMB-CT01 es una terapia de células T CAR autólogas dirigida al receptor del factor activador de células B (BAFF-R), la primera de su clase, que se está evaluando en ensayos de fase 1 en curso para linfoma no Hodgkin de células B de recaída/refractario y leucemia linfoblástica aguda de células B de recaída/refractaria. BAFF-R se expresa casi exclusivamente en las células B y es esencial para su supervivencia, reduciendo la probabilidad de escape por pérdida de antígeno. PeproMene Bio ha obtenido la licencia de la propiedad intelectual relacionada con PMB-CT01 de City of Hope.

Acerca de PeproMene Bio

PeproMene Bio, Inc. es una empresa de biotecnología en fase clínica con sede en Irvine, California, que desarrolla terapias innovadoras para el tratamiento del cáncer y los trastornos inmunitarios. Para obtener más información, póngase en contacto con Hazel Cheng, Ph.D., directora de operaciones de PeproMene Bio, Inc. en Hazel.Cheng@pepromenebio.com o visite https://pepromenebio.com/.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidos los riesgos relacionados con el desarrollo clínico, los resultados regulatorios, el potencial terapéutico y la comercialización. PeproMene Bio no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo que lo exija la ley.

Contacto para medios, IFLILaura DiCaprio, APRMcDougall CommunicationsLaura@McDougallpr.com

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