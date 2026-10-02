Petrus Advisers & Petrus Legal Strategies ("Petrus") en SNP Schneider-Neureither & Partner SE

(Información remitida por la empresa firmante)

ST. HELIER, Jersey y LONDRES, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Petrus ha tomado nota de la cobertura mediática y de los analistas sobre SNP en los últimos meses —en particular, de la expectativa expresada en dicha cobertura de que un tribunal valoraría la acción de SNP en un importe no inferior a 140 euros en el marco del procedimiento de valoración, basándose en el Financial Factbook de KPMG— y considera justificado emitir un comunicado dada la magnitud de dicha cobertura.

Petrus está tramitando dos solicitudes en Delaware, al amparo del artículo 1782 del título 28 del Código de los Estados Unidos (28 U.S.C. 1782), para la obtención de documentos en poder de Cognizant Technology Solutions Corp. (n.º 1:26-cv-00924-CFC) y The Carlyle Group Inc. (n.º 1:26-cv-00719-CFC), con el fin de utilizarlos en diversos procedimientos en Alemania. Petrus no considera a ninguna de ellas como parte adversa; ambas poseen documentos relevantes.

Los escritos presentados en esos procedimientos son públicos, y Petrus no se retracta de ellos.

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