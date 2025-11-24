PHC Ahora es PI AgSciences

(Información remitida por la empresa firmante)

ST. LOUIS, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En agosto de 2024, PI Industries Ltd. (PI) adquirió Plant Health Care Plc (PHC), incluyendo sus subsidiarias en Estados Unidos, Brasil, México y otros mercados. Hoy, PI anuncia que Plant Health Care pasa a ser PI AgSciences, el negocio agrícola global de PI. Esta transición fortalece la presencia global de PI en biológicos y soluciones agrícolas sostenibles.

PI es una compañía global de ciencias de la vida con ingresos cercanos a los US$ 1 000 millones, de rápido crecimiento, con más de 80 años de trayectoria impulsada por la innovación a lo largo de toda la cadena de valor agrícola, desde el descubrimiento de nuevas moléculas hasta su llegada a los mercados agrícolas. La empresa participa en protección de cultivos con productos químicos y biológicos, síntesis y manufactura por contrato, y productos de marca. Atiende a clientes en todo el mundo mediante un modelo de asociación que combina investigación y desarrollo integrada, excelencia en ejecución y profundo conocimiento agronómico. Con presencia comercial en más de 40 países, PI cuenta con más de 4 000 empleados y un ecosistema de investigación y desarrollo de primer nivel, con más de 700 científicos en cuatro centros globales, además de siete plantas de manufactura. La compañía se ubica entre los cinco principales actores mundiales en síntesis y manufactura por contrato en agroquímicos y es líder en biológicos, con más de 25 años de experiencia. También figura en el S&P Global Sustainability Yearbook 2025 por segundo año consecutivo. Con la incorporación de la plataforma tecnológica de biológicos de PHC, PI AgSciences fortalece su portafolio de biológicos y acelera su pipeline de innovación.

PI AgSciences ha establecido su oficina global en St. Louis, Missouri, aprovechando el ecosistema de innovación agrícola de clase mundial de la región, su sólida comunidad científica y la proximidad al corazón agrícola de Estados Unidos. PI AgSciences mantiene operaciones regionales en Brasil, México, Reino Unido y España, con un centro de I+D en biológicos en Seattle, Washington.

"Hemos realizado inversiones significativas en nuestra plataforma tecnológica de biológicos y seguimos observando una fuerte tracción en el mercado. Estas soluciones complementan el portafolio diferenciado de PI para ofrecer soluciones integrales a los agricultores de todo el mundo, alineadas con nuestro propósito de reimaginar un planeta más saludable", señaló Mayank Singhal, Vicepresidente y Director General de PI Industries Ltd.

"Estamos construyendo un negocio agrícola global con el alcance comercial y la profundidad científica necesarios para competir a escala. Estamos entregando soluciones innovadoras que generan verdadero valor para los productores", afirmó Jagresh Rana, CEO de PI AgSciences.

Acerca de PI AgSciencesPI AgSciences es el negocio agrícola global de PI Industries y ofrece un portafolio integrado de soluciones biológicas y químicas para la protección de cultivos, junto con síntesis y manufactura por contrato, formulaciones y productos de marca para productores en todo el mundo.

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/phc-ahora-es-pi-agsciences-302624786.html