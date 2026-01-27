Phemex presenta Elite Trader Recruitment Program centrado en el Copy Trading profesional

(Información remitida por la empresa firmante)

APIA, Samoa, 27 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Phemex, un intercambio de cifrado que prioriza al usuario, ha introducido el Elite Trader Recruitment Program, una iniciativa destinada a apoyar a los comerciantes profesionales que utilizan el copy trading para distribuir sus estrategias a una base de usuarios más amplia. El programa está diseñado para brindar a los comerciantes incentivos estructurados, soporte de plataforma y visibilidad, al tiempo que fomenta prácticas comerciales más sistemáticas y sostenibles.

El Elite Trader Recruitment Program proporciona a los operadores profesionales una ruta estructurada para escalar el comercio basado en estrategias en Phemex sin un capital inicial significativo. Los participantes pueden implementar bonos comerciales emitidos por la plataforma en lugar de fondos personales, ganar recompensas basadas en el rendimiento de hasta 2.000 USDT por mes y acceder a un modelo de ingresos dual que combina hasta un 30 % de participación en las ganancias de los copiadores con hasta un 30 % de reembolsos de comisiones sobre el volumen de operaciones de copia. Al vincular los incentivos directamente con la calidad de la ejecución y el rendimiento sostenido, el marco está diseñado para respaldar la generación de ingresos repetibles en lugar de resultados comerciales a corto plazo.

El programa está respaldado por la infraestructura de copy trading de Phemex, que incluye controles de ejecución inteligentes, parámetros de copia personalizables, acceso a datos de rendimiento en tiempo real y soporte para pares comerciales USDT y USDC. Las medidas de mitigación de riesgos, como la compensación del 100 % por las pérdidas de los copiadores durante el primer mes, tienen como objetivo reducir la fricción en la participación temprana, mientras que los permisos de copia selectivos y el acceso a la API permiten a los comerciantes mantener el control estratégico. Combinada con acceso VIP, soporte prioritario y visibilidad estructurada dentro del mercado de copy trading de Phemex, la iniciativa refleja un enfoque de plataforma más amplio que posiciona a los operadores profesionales como socios a largo plazo, enfatizando la alineación, la transparencia y la sostenibilidad en todo el ecosistema comercial.

"La siguiente etapa del comercio de criptomonedas consiste en convertir las habilidades en confianza escalable," dijo Federico Variola, consejero delegado de Phemex. "El copy trading permite validar estrategias sólidas en condiciones reales de mercado y compartirlas globalmente. Nuestro objetivo es brindar a los comerciantes profesionales la infraestructura, los incentivos y la protección necesarios para generar valor a largo plazo, para ellos y para los usuarios que los siguen".

Acerca de PhemexFundado en 2019, Phemex es un intercambio de cifrado prioritario para el usuario en el que confían más de 10 millones de comerciantes en todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y de derivados, operaciones de copia y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque con visión de futuro y un compromiso con el empoderamiento de los usuarios, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los comerciantes de todos los niveles crezcan y tengan éxito.

