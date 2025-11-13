Phemex presenta su nueva identidad de marca: evolución vanguardista para un futuro centrado en el usuario

(Información remitida por la empresa firmante)

APIA, Samoa, 13 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Phemex anunció hoy la finalización de su renovación de marca, presentando una identidad y un posicionamiento renovados como "Un intercambio de criptomonedas centrado en el usuario". Esta transformación marca un nuevo capítulo en la evolución de la compañía, desde una plataforma de negociación de alto rendimiento hasta un ecosistema integral de activos digitales basado en la confianza, el acceso y un propósito claro.

En el centro de la renovación de la marca se encuentra el nuevo eslogan: "Para ti. Para el futuro". Este refleja el doble compromiso de Phemex: su filosofía centrada en el usuario, diseñada para satisfacer las necesidades y el crecimiento de los operadores, y su visión de futuro orientada a la innovación y el progreso. La visión actualizada de Phemex, "Libertad a través de las finanzas", enfatiza la convicción de que la verdadera independencia comienza con el empoderamiento financiero. Su misión se centra en crear una plataforma segura, transparente e inclusiva que permita a los usuarios aprender, operar e invertir con confianza.

La decisión de cambiar de marca se produce tras seis años de rápido crecimiento y diversificación. A medida que la plataforma se expandió desde los derivados hasta la negociación al contado, el copy trading y la gestión patrimonial, Phemex reconoció la necesidad de una identidad que reflejara su propósito más amplio y su comunidad de usuarios cada vez más consolidada.

"Este cambio de marca supone un hito para Phemex", afirmó Federico Variola, consejero delegado de Phemex. "Refleja quiénes somos y qué representamos. Siempre hemos sido visionarios, pero a medida que crecemos, nuestro enfoque se ha vuelto aún más claro: priorizar a los usuarios en todo lo que hacemos. Esta nueva identidad se desarrolló mediante una profunda investigación y la colaboración entre equipos y usuarios de todo el mundo. Encarna nuestro ADN: una plataforma que combina la confiabilidad institucional con una mentalidad genuinamente centrada en el usuario. No solo nos adaptamos al futuro de las criptomonedas; lo construimos para nuestros usuarios".

El momento elegido para este cambio de marca es estratégico. Al acercarse Phemex a su sexto aniversario, celebra sus logros pasados e inaugura una nueva etapa para la compañía. Tras una serie de recientes mejoras en su plataforma y diseño visual, el cambio de marca unifica la dirección y la visión de Phemex para la siguiente fase de crecimiento. Asimismo, prepara el terreno para la próxima campaña de marketing integral del sexto aniversario, que dará vida al nuevo mensaje de la marca en los mercados globales mediante narrativas creativas, alianzas estratégicas e interacción con los usuarios.

Acerca de PhemexFundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, con la confianza de más de 6 millones de operadores en todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con una visión de futuro y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex proporciona herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y alcancen el éxito.

