Philippe Brochard se une a Hanshow como Presidente del Comité Asesor

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, líder global en soluciones digitales para el comercio minorista, ha anunciado hoy el nombramiento de Philippe Brochard como Presidente de su Comité Asesor.

Philippe Brochard, ex Director Ejecutivo (Chief Executive Director) de Auchan Retail Francia, aporta una amplia experiencia estratégica en el sector minorista y en la transformación organizacional, adquirida a través de cargos de alta dirección en importantes grupos industriales y minoristas internacionales. Su nombramiento refuerza la gobernanza de Hanshow y subraya el compromiso de la empresa con el impulso de la innovación, la excelencia operativa y el desarrollo sostenible en el sector retail.

Reconocido por su visión de futuro sobre la evolución del panorama minorista, el Sr. Brochard trabajará en estrecha colaboración con Hanshow para apoyar el crecimiento del Grupo y orientar su pensamiento estratégico sobre el futuro de las tiendas, los datos y las tecnologías que mejoran la experiencia del cliente. Proporcionará asesoramiento estratégico sobre las iniciativas de desarrollo e innovación global del Grupo.

El Sr. Brochard (45) es ingeniero titulado (BSc), posee un título de ESSEC, y cuenta con más de 20 años de experiencia en liderazgo internacional. Su carrera incluye cargos de alta dirección en Renault (2001–2008), Alstom Transport (2008–2015) y el Grupo Auchan (2016–2024). Fue nombrado director ejecutivo de Auchan Retail Francia en diciembre de 2021 y dejó el puesto en marzo de 2024. Aprovechando su amplia experiencia y su fuerte compromiso con prácticas empresariales responsables, fundó Régénération SAS, una consultora dedicada a apoyar a las empresas en iniciativas estratégicas y de transformación sostenible.

Sobre su nombramiento, el Sr. Brochard ha declarado: "Desempeñar el cargo de Presidente del Comité Asesor se alinea perfectamente con mi ambición de apoyar a las empresas tecnológicas que están replanteando fundamentalmente los modelos de retail. Hanshow desempeña un papel fundamental en la transformación de las tiendas físicas al combinar innovación tecnológica, rendimiento económico y sostenibilidad."

Para Hanshow, este nombramiento representa un hito en la estructuración de su gobernanza y en el avance de su visión estratégica, en un momento clave de la evolución del retail hacia modelos más digitales, responsables y orientados al rendimiento.

Sobre Hanshow

Hanshow es un líder global en el desarrollo y fabricación de etiquetas electrónicas para estanterías y soluciones digitales para tiendas. La empresa ofrece a sus clientes una serie de puntos de contacto IoT personalizados y soluciones digitales para tiendas que proporcionan información centrada en el cliente. Las soluciones de Hanshow han prestado servicios a un gran número de tiendas en más de 70 países y regiones, ayudándolas a optimizar operaciones, estrategias de precios y ofrecer a los clientes una experiencia más personalizada. Además, Hanshow ofrece soluciones avanzadas de energía digital, apoyando a sus clientes con optimización inteligente de energía en tienda y sistemas integrados de almacenamiento y carga de energía fotovoltaica para reducir el consumo de energía, disminuir las emisiones de carbono y acelerar su transición hacia operaciones sostenibles.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857226...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2857227...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/philippe-brochard-se-une-a-hanshow-como-presidente-del-comite-asesor-302657256.html