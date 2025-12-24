Phoenix Tower International cierra la adquisición de aproximadamente 3.700 sitios de Bouygues Telecom y SFR

(Información remitida por la empresa firmante)

BOCA RATON, Fla., 24 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International ("PTI") se complace en anunciar que la compañía ha cerrado con éxito la adquisición de Infracos, la empresa conjunta propiedad de Bouygues Telecom y SFR, que gestiona aproximadamente 3.700 sitios inalámbricos ubicados en zonas de densidad media en toda Francia. Esta inversión estratégica amplía la cartera francesa de PTI a casi 10.000 sitios en todo el país, incluyendo despliegues de construcción a medida (BTS) comprometidos.

Según la pro forma de esta transacción y los despliegues contratados, PTI poseerá y operará más de 33.000 torres de telecomunicaciones en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe.

Freshfields actúa como asesor legal de PTI.

Acerca de Phoenix Tower InternationalPTI se fundó en 2013 con la misión de ser un proveedor líder de sitios para operadores inalámbricos de todo el mundo en mercados de alto crecimiento. Entre los inversores de PTI se incluyen fondos gestionados por Blackstone, Wren House, Blackrock, Grain y USS, y su sede se encuentra en Boca Ratón, Florida. Para más información, visite www.phoenixintnl.com.

