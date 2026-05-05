(Información remitida por la empresa firmante)

Pinecone se expande en Europa con la nueva región de nube de Frankfurt, proporcionando infraestructura de conocimiento para IA a empresas de Europa Central

Junto con la nueva disponibilidad en AWS eu-central-1, Pinecone anuncia el motor de conocimiento Nexus, el lenguaje de consulta KnowQL, Marketplace, el nivel Builder y la búsqueda nativa de texto completo

FRANKFURT, Alemania, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Pinecone , la infraestructura de conocimiento para IA a gran escala, anunció hoy su expansión a la región AWS Europa (Frankfurt)) (eu-central-1), llevando por primera vez su base de datos vectorial sin servidor y su infraestructura de conocimiento a Europa central. La nueva región permite a las organizaciones de Alemania, Austria, Suiza y el resto del mercado europeo ejecutar cargas de trabajo de IA con un rendimiento de baja latencia y residencia de datos local.

El lanzamiento en la región de Frankfurt coincide con una serie de importantes anuncios de productos de Pinecone, entre los que se incluyen la presentación de Pinecone Nexus, un motor de conocimiento para agentes de IA; KnowQL, un lenguaje de consulta declarativo para la recuperación de información por agentes; Pinecone Marketplace con más de 90 aplicaciones de conocimiento listas para producción; un nuevo plan Builder por 20 dólares al mes; búsqueda nativa de texto completo en la base de datos principal de Pinecone; y nodos de lectura dedicados para cargas de trabajo de producción de alto rendimiento y baja latencia, que ofrecen una reducción de costes de hasta el 97% a gran escala.

La mejor infraestructura de conocimiento debería ser accesible para todos los desarrolladores, en todas las regiones, afirmó Ash Ashutosh, consejero delegado de Pinecone. La expansión a Frankfurt permite a las organizaciones europeas desarrollar sobre la misma infraestructura en la que confían más de 9.000 clientes en todo el mundo, con la residencia de datos, la baja latencia y el cumplimiento normativo que requieren las empresas de la región. Junto con los lanzamientos de hoy de Nexus, KnowQL, Marketplace y nuestro nuevo nivel Builder, ofrecemos la infraestructura de conocimiento más completa para IA a una escala y un precio que eliminan cualquier obstáculo para su desarrollo.

Pinecone Nexus: El motor de conocimiento para agentes

A medida que la IA evoluciona de las aplicaciones de asistencia a los agentes autónomos, las exigencias sobre la infraestructura de conocimiento cambian radicalmente. Actualmente, aproximadamente el 85% del esfuerzo de un agente se dedica a la recuperación de contexto, lo que resulta en tasas de finalización de tareas de tan solo el 50-60%, tiempos de finalización impredecibles y costes de tokens desorbitados. Pinecone Nexus aborda este problema trasladando el razonamiento a una etapa anterior del proceso, desde la recuperación hasta la compilación del conocimiento. Su compilador de contexto transforma los datos brutos en artefactos optimizados para tareas que los agentes consumen directamente, mientras que su recuperador componible sirve esos artefactos con baja latencia, citas por campo y resolución de conflictos determinista. Los primeros resultados muestran una reducción de hasta el 90% en el uso de tokens, tasas de finalización de tareas superiores al 90% y un tiempo de finalización 30 veces más rápido.

En el corazón de Nexus se encuentra KnowQL, un lenguaje de consulta declarativo que proporciona a los agentes una interfaz universal para el acceso al conocimiento. Este lenguaje reemplaza las definiciones de herramientas personalizadas y el código de conexión a medida con una sola llamada que especifica el formato de salida, los requisitos de citación y los límites de latencia, y devuelve conocimiento fiable, estructurado y fundamentado.

Pinecone Marketplace

El Pinecone Marketplace es un catálogo de aplicaciones de gestión del conocimiento totalmente funcionales y listas para producción que los usuarios pueden implementar, personalizar y ejecutar de inmediato. Se lanza con más de 90 soluciones listas para producción en las categorías de ventas e ingresos, seguros, bienes inmuebles, derecho y cumplimiento normativo, recursos humanos, atención al cliente y muchas más. Desarrolladas por Pinecone y sus socios, estas aplicaciones no requieren la configuración de infraestructura. El Marketplace es gratuito en su lanzamiento, y próximamente se incorporarán soluciones comerciales desarrolladas por socios.

Nuevas actualizaciones de precios e infraestructura

El nuevo nivel Builder de Pinecone ofrece acceso completo a su infraestructura de nivel de producción por 20 dólares al mes y soporte gratuito. Los nodos de lectura dedicados ofrecen capacidad de lectura aprovisionada con rutas de datos preactivas y precios fijos por hora, lo que proporciona una reducción de costes del 77 al 97% a gran escala para cargas de trabajo de alto rendimiento sostenidas. Bring Your Own Cloud (BYOC) implementa Pinecone totalmente administrado en el entorno de nube del cliente para organizaciones con requisitos de residencia de datos o normativos. Además, Pinecone ha integrado la búsqueda de texto completo nativa en su base de datos principal, ahora en versión preliminar pública, lo que permite la recuperación híbrida que combina la amplitud semántica con la precisión de coincidencia exacta para un volumen de consultas a escala de agente.

La región de Frankfurt ya está disponible. Se suma a las regiones sin servidor de Pinecone en AWS en Estados Unidos, Irlanda y Asia, con planes para expandirse a otras regiones.

Comience aquí . Para obtener información más detallada sobre los anuncios de hoy, visite nuestro blog .

Acerca de Pinecone

Pinecone es la infraestructura de conocimiento para la IA a gran escala. Su base de datos vectorial líder y su motor de conocimiento, Pinecone Nexus, impulsan aplicaciones de IA precisas y de alto rendimiento para más de 9.000 clientes y 800.000 desarrolladores en todo el mundo. La misión de Pinecone es hacer que la IA sea más informada. Para obtener más información, visite pinecone.io .

Contacto para medios:Mike Sefanov mike.s@pinecone.io Director senior de comunicaciones

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