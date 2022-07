Piramal Pharma Ltd refuerza la Junta Directiva con la incorporación de tres nuevos miembros (2)

Ms. Nandini Piramal, Executive Director, Piramal Enterprises and Chairperson of Piramal Pharma Ltd board

MUMBAI, India, 8 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- En nuestra continua misión de reforzar la visión del negocio y aumentar aún más el crecimiento orgánico y las estrategias de adquisición, Piramal Pharma Ltd (PPL) ha anunciado hoy la incorporación de tres miembros a su Junta Directiva. Nos complace dar la bienvenida a Peter Stevenson, a Nathalie Leitch y a Sridhar Gorthi al consejo. Estos nuevos nombramientos, que se adelantan a la prevista separación de PPL de Piramal Enterprises Ltd (PEL), nos ayudarán a mantener un alto nivel de gobernanza en la nueva entidad corporativa cotizada.

En virtud de la escisión anunciada en 2021 y tras la aprobación del Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Piramal Pharma Ltd cotizará en la National Stock Exchange (NSE) y en la Bombay Stock Exchange (BSE) de la India. Como entidad independiente que cotiza en bolsa con una estrategia de crecimiento rentable, PPL estará bien equipada para atender las necesidades de sus clientes y ayudar a reducir la carga de la enfermedad en los pacientes.

Los nombramientos se sumarán a la experiencia bien diversificada que existe actualmente en el consejo de PPL. Dirigido por la presidenta Nandini Piramal y el consejero delegado de Piramal Global Pharma, Peter DeYoung, el consejo de Piramal Pharma también incluye a líderes como S Ramadorai, Neeraj Bhardwaj, Jairaj Purandare y Vivek Valsaraj.

Peter Stevenson aporta un profundo conocimiento de la fabricación por contrato, las operaciones comerciales, la gestión de la cadena de suministro y el funcionamiento en un entorno normativo complejo. Sridhar Gorthi es una autoridad en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones y capital privado. Su experiencia abarca la fabricación, los productos farmacéuticos, los seguros, los servicios bancarios y financieros, la tecnología, las telecomunicaciones y los medios de comunicación. Natalie Leitch es una experta en productos farmacéuticos y en el sector de los genéricos de Estados Unidos, con experiencia en estrategias y formulaciones creativas de productos.

Sobre los nombramientos, Nandini Piramal, directora ejecutiva de Piramal Enterprises y presidenta del consejo de administración de Piramal Pharma Ltd, comentó: "Damos la bienvenida a los nuevos miembros del consejo de PPL. Contar con un consejo global diversificado y experimentado reforzará nuestra gobernanza, ya que nos separamos verticalmente de PEL y nos convertimos en una entidad cotizada. La sabiduría y los conocimientos que aportan los nuevos miembros no sólo mejorarán la experiencia general del consejo, sino que también proporcionarán conocimientos cruciales para los negocios, a medida que ampliamos nuestra presencia global mediante la búsqueda de un crecimiento tanto orgánico como inorgánico."

El consejo completo de Piramal Pharma incluye:

Nandini Piramal

Nandini Piramal es una líder empresarial visionaria impulsada por su compromiso de mejorar la sociedad. Desempeña varias funciones, como la de presidenta de Piramal Pharma Ltd., directora de recursos humanos y de tecnologías de la información en Piramal Group, y de la unidad de calidad en Piramal Pharma. Ha desempeñado un papel importante para que Piramal Enterprises sea la única empresa india que forma parte de la Norma Global de Alto Rendimiento de Willis Towers Watson. Nandini Piramal también actúa como asesora de Piramal Foundation y Piramal Sarvajal. Fue reconocida entre las "Mujeres más poderosas de la India" por Business Today en 2020 y como "Joven líder global" en 2014 por el Foro Económico Mundial. Es licenciada (con honores) en Política, Filosofía y Economía y tiene un MBA de la Stanford Graduate School of Business.

Peter DeYoung

Peter DeYoung es el consejero delegado de Piramal Global Pharma, Piramal Pharma Limited, y miembro del Consejo de Piramal Pharma Limited. En su cargo actual, DeYoung es responsable de dirigir la estrategia e impulsar el crecimiento rentable de los negocios. También ha encabezado mandatos de liderazgo como consejero delegado de Piramal Critical Care y presidente de Piramal Life Sciences. DeYoung es licenciado en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad de Princeton, donde se graduó con la máxima calificación, antes de completar su Máster en Administración de Empresas por la Universidad de Stanford, donde fue un Arjay Miller Scholar.

S. Ramadorai

S. Ramadorai es actualmente el Presidente del Consejo Asesor de Tata STRIVE, que es la iniciativa de desarrollo de habilidades de RSC del Grupo Tata. También es presidente de Tata Technologies Limited y, además, es director independiente en los consejos de Piramal Enterprises Limited y DSP Investment Managers. Ha trabajado en la administración pública y ha sido Presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo de Competencias (NSDA) y de la Corporación Nacional de Desarrollo de Competencias (NSDC), donde se centró en la estandarización de los esfuerzos de capacitación, en garantizar la calidad y la homogeneidad de los resultados aprovechando la tecnología y en crear un entorno inclusivo para cooperar, colaborar y coexistir.

Ramadorai asumió el cargo de consejero delegado de Tata Consultancy Services (TCS) en 1996, cuando los ingresos de la empresa eran de 155 millones de dólares. A continuación, dirigió la empresa hasta convertirla en una compañía de servicios informáticos de 6.000 millones de dólares en 2009. En 2006 fue galardonado con el Padma Bhushan (la tercera distinción civil más importante de la India).

Ramadorai es licenciado en Física por la Universidad de Delhi (India), licenciado en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones por el Instituto Indio de Ciencias de Bengaluru (India) y tiene un máster en Informática por la Universidad de California – UCLA (EE.UU.).

Peter Stevenson

Peter Stevenson es un líder de la industria farmacéutica con amplia experiencia comercial y de fabricación. Fue miembro del equipo de liderazgo de fabricación global de Pfizer, con responsabilidades sobre la adquisición global, el suministro externo global y una cartera de centros de fabricación interna de Pfizer en Norteamérica, Europa y Asia. Más tarde, ocupó el cargo de Director General del negocio de fabricación por contrato de Pfizer y el de Líder de la Cadena de Valor de Inyectables y Productos Hospitalarios. Stevenson se jubiló recientemente de Pfizer y actualmente es vicepresidente de la Junta Directiva de Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases y presidente del Comité de Gobernanza. Es licenciado en Filosofía y Letras por el Gettysburg College de Pensilvania.

Nathalie Leitch

Nathalie Leitch tiene más de dos décadas de experiencia en la industria farmacéutica. Es una experta en el sector de los genéricos en Estados Unidos, con experiencia en estrategias de productos creativos y formulaciones 505(b)(2); impugnaciones de patentes, Hatch-Waxman y opciones de acuerdo; y desarrollo empresarial y actividades de asociación externa.Leitch tiene un amplio conocimiento de las funciones de ventas, marketing, I+D y fabricación. Ha ocupado puestos de liderazgo en Fresenius Kabi, Teva Pharmaceuticals, Allergan plc y Actavis (antes Watson). Leitch es licenciada en Biología Humana y tiene un MBA en Finanzas por la Universidad de Queen.

Vivek Valsaraj

Con más de veinticinco años de experiencia global en el campo de las finanzas, Vivek Valsaraj ha estado asociado al Grupo Piramal durante más de 21 años y actualmente supervisa las funciones de finanzas y servicios compartidos. En sus anteriores etapas dentro del Grupo, Valsaraj ha desempeñado diversas funciones en la empresa y en el antiguo negocio de formulaciones nacionales. Es el director financiero de la división farmacéutica. En los últimos años, ha estado estrechamente vinculado al negocio farmacéutico y ha participado activamente en varias adquisiciones clave y en la obtención de capital. Antes de unirse a Piramal, estuvo asociado a empresas como Wockhardt Ltd y Bharat Bijlee Ltd. Es licenciado en Comercio y miembro asociado del Institute of Cost Accountants de la India.

Neeraj Bharadwaj

Neeraj Bharadwaj es el Director General de Carlyle India Advisors Private Limited, centrado en el capital de crecimiento y las oportunidades de compra en varios sectores de la India. En la actualidad, forma parte del consejo de Piramal Pharma, Hexaware Technologies Limited e Indegene. También formó parte del consejo de Metropolis, Delhivery Limited y otras. Participó en muchas inversiones importantes como Apollo Hospitals y Jamdat. Bharadwaj fue elegido miembro del Consejo de la Indian School of Business (ISB), joven líder mundial del Foro Económico Mundial (FEM), miembro del Consejo de Olympic Gold Quest (OGQ), miembro del Consejo Asesor de la Harvard Business School South Asia, miembro del Consejo de Educación Ejecutiva de Wharton y copresidente del Comité de Capital Privado y Capital de Riesgo de FICCI.

Se graduó summa cum laude con una licenciatura en Economía, antes de hacer su MBA en la Harvard Business School.

Jairaj Purandare

Jairaj Purandare tiene cerca de cuatro décadas de experiencia en contabilidad, fiscalidad y asesoramiento empresarial. Es una autoridad en asuntos fiscales y normativos. Ha asesorado a clientes de diversos sectores, como los servicios financieros, las infraestructuras, la energía, las telecomunicaciones, los medios de comunicación, el sector farmacéutico y el automovilístico. Purandare es el presidente fundador de JMP Advisors Pvt Ltd, una empresa líder en servicios de asesoramiento, contabilidad, impuestos y regulación en la India. Anteriormente fue socio director regional de PwC India y presidente de Ernst & Young, India. Purandare es director independiente de los consejos de administración de tres grandes empresas, miembro del Institute of Chartered Accountants de la India y antiguo miembro del National Council of Confederation of Indian Industry (CII).

Sridhar Gorthi

Sridhar Gorthi es una autoridad en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones y capital privado. Es socio fundador y miembro del Comité de Dirección de Trilegal. Ha sido reconocido como uno de los profesionales más destacados en materia de fusiones y adquisiciones y capital de riesgo en la región de Asia-Pacífico gracias a su experiencia jurídica en diversos sectores, como manufacturero, farmacéutico, seguros, servicios bancarios y financieros, tecnológico, telecomunicaciones y medios de comunicación. Es uno de los 100 mejores abogados de la India y forma parte de la "lista A" de la revista India Business Law Journal 2020, y se encuentra entre los principales abogados de la India para banca y finanzas de Chambers and Partners (2014-2021). Gorthi se graduó en la National Law School de Bengaluru y es miembro del Consejo de Abogados de Maharashtra y Goa.

Acerca de Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de capacidades de fabricación de principio a fin en 15 instalaciones mundiales y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), un negocio de genéricos hospitalarios complejos, y el negocio de Consumer Healthcare de la India que vende productos sin receta. PPS ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a través de una red mundialmente integrada de instalaciones que abarcan todo el ciclo de vida de los medicamentos para innovadores y empresas de genéricos. La compleja cartera de productos hospitalarios de PCC incluye anestésicos inhalados, terapias intratecales para el tratamiento de la espasticidad y el dolor, analgésicos y anestésicos inyectables, antiinfecciosos inyectables y otras terapias. El negocio de Consumer Healthcare en la India es uno de los principales actores en el espacio de autocuidado, con marcas establecidas en el mercado indio de la salud del consumidor. Además, PPL tiene una empresa conjunta con Allergan, líder en oftalmología en el mercado indio de formulaciones. En octubre de 2020, la empresa recibió una inversión de capital de crecimiento de Carlyle Group.

Para más información, visite: www.piramalpharmasolutions.com | Twitter | LinkedIn

Para consultas de Medios: Rajiv Banerjee Comunicaciones Corporativas Rajiv.Banerjee@piramal.com

Para Inversores: Anupam Jain Relaciones con Inversores investor.relations@piramal.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1855202/Nandini_Piramal.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1855206/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg