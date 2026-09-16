La plataforma de control de motores CE2 de TS Cyanergy obtiene la aprobación de ABS

(Información remitida por la empresa firmante)

HOUSTON, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- TS Cyanergy, Inc. anunció hoy que su plataforma de control de motores CE2 —con patente en trámite— ha obtenido la aprobación de Evaluación de Diseño de Producto (PDA) del American Bureau of Shipping (ABS); se trata de un hito que valida el enfoque inalámbrico de la empresa para el control del rendimiento del motor, el consumo de combustible y las emisiones, dirigido a operadores del sector marítimo y de instalaciones *offshore*.

Esta aprobación culmina un riguroso proceso de revisión en varias fases que abarcó la evaluación del diseño técnico, pruebas del producto, revisión de la documentación y evaluación de la ciberseguridad. Confirma que la plataforma CE2 cumple con los requisitos de ABS para su instalación como sistema no esencial de monitorización de motores a bordo de buques e instalaciones *offshore* clasificados por ABS.

A medida que los operadores se enfrentan a una presión creciente para reducir costos, mejorar la fiabilidad de los activos y cumplir con normativas cada vez más estrictas sobre emisiones y presentación de informes ambientales, los datos operativos en tiempo real cobran una importancia sin precedentes. CE2 automatiza la recopilación de datos y ofrece visibilidad sobre el rendimiento del motor en toda la flota, poniendo información clave en manos de los operadores justo cuando la necesitan.

"Nuestra solución de control inalámbrico, con patente en trámite, aprovecha tecnología IoT avanzada para ofrecer acceso en tiempo real a diagnósticos del motor, datos de consumo de combustible, información sobre emisiones, condiciones operativas y alertas de mantenimiento", afirmó Mohammed Khambaty, director de tecnología de TS Cyanergy. "Se instala fácilmente y se integra a la perfección en los sistemas del cliente, a una fracción del costo de los sistemas de control convencionales".

"Este es un avance importante para nuestra empresa y valida la visión detrás de CE2", afirmó Steve Manz, fundador y presidente de TS Cyanergy. "Los sectores marítimo y *offshore* se enfrentan a exigencias crecientes en materia de eficiencia de combustible, emisiones, fiabilidad y cumplimiento normativo. Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer una solución práctica y rentable que proporcione información útil en tiempo real. La aprobación de ABS constituye una sólida validación tanto de nuestra tecnología como de su valor para la industria".

Esta aprobación refuerza la posición de Cyanergy como empresa innovadora en tecnología que impulsa la eficiencia operativa, la sostenibilidad y el cumplimiento normativo. Junto con la patente que la compañía tiene en trámite, marca un hito clave en su estrategia de ofrecer soluciones de monitorización de última generación para sectores donde la fiabilidad, la eficiencia y la precisión de los datos son fundamentales.

Acerca de TS Cyanergy, Inc.

TS Cyanergy desarrolla tecnología avanzada que ayuda a las organizaciones a monitorear el rendimiento del motor, el consumo de combustible, las emisiones y la eficiencia operativa. Mediante el control inalámbrico, el análisis basado en la nube y la generación de informes en tiempo real, Cyanergy capacita a sus clientes para mejorar el rendimiento, reducir costos, facilitar el cumplimiento normativo y tomar mejores decisiones en sectores marítimos, *offshore*, industriales y de generación de energía.

Para obtener más información, visite www.tscyanergy.com.

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