(Información remitida por la empresa firmante)

-La plataforma estratosférica de Sceye regresa a Estados Unidos tras un vuelo estratosférico de ida y vuelta sin precedentes entre EE.UU. y Japón

El viaje, que duró 30 días y recorrió casi 30.000 km, incluyó una semana de operaciones en la estratosfera sobre Japón. Durante su estancia en Japón, Sceye y su socio SoftBank Corp. verificaron con éxito la conectividad directa a dispositivos sin modificar, las comunicaciones basadas en HAPS con drones y la computación perimetral desde la estratosfera.

MORIARTY, N.M., 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Sceye, una empresa estadounidense de ciencia aeroespacial y de materiales que desarrolla sistemas de plataformas de gran altitud (HAPS) para infraestructura estratosférica, anunció hoy el exitoso regreso a Estados Unidos de su misión Service Test 1 (ST1) tras un vuelo transpacífico sin precedentes desde Nuevo México a Japón y de regreso. La ST1 se lanzó el 9 de agosto de 2026 y llegó a Japón 13 días después. Durante su estancia en Japón, Sceye demostró la conectividad de banda ancha móvil a dispositivos sin modificar a través de la red central de SoftBank Corp. y la computación perimetral basada en HAPS, así como la comunicación con drones para apoyar el desarrollo de una red de comunicaciones 3D.

Durante su viaje, ST1 de Sceye recorrió casi 30.000 km y reingresó al territorio continental de Estados Unidos el 4 de septiembre de 2026. ST1 alcanzó el espacio aéreo cercano a la sede de Sceye en Moriarty, Nuevo México, el 5 de septiembre de 2026, donde Sceye completó pruebas adicionales del vehículo y la finalización y descenso planificados.

"Innovador e histórico son solo algunos de los términos que describen nuestro vuelo de la ST1", afirma Mikkel Vestergaard Frandsen, fundador y consejero delegado de Sceye. "Esta misión demostró no solo que nuestra tecnología, sistemas del vehículo, carga útil e infraestructura operativa están listos para los servicios de conectividad, sino también que la estratosfera es donde reside la futura infraestructura no terrestre. La estratosfera es lo que permitirá un futuro de conectividad permanente, incluyendo la prometida tecnología 6G. Juntos, la tierra, la estratosfera y el espacio, cada uno operando a su máximo potencial, cambiarán el rumbo de la humanidad".

Realizado en colaboración con SoftBank Corp. (TOKYO: 9434, "SoftBank"), operador líder de telecomunicaciones y servicios de TI en Japón y a nivel mundial, ST1 marca el primer vuelo de Sceye a Asia y un hito revolucionario hacia el despliegue comercial de HAPS como infraestructura estratosférica. ST1 transportó SceyeCELL, una innovadora "torre de telefonía móvil en el cielo" diseñada para ofrecer banda ancha móvil de amplio alcance directamente a dispositivos estándar desde la estratosfera. Una vez desplegada a gran escala, un HAPS de Sceye está diseñada para cubrir el área equivalente a aproximadamente 500 torres terrestres.

La estratosfera ofrece la posición óptima: está lo suficientemente cerca de la Tierra para una conectividad y observación de alta capacidad, pero a la vez a la altitud suficiente para un amplio alcance. Lo más importante es que la estratosfera ofrece condiciones similares a las del espacio sin el coste de estar en el espacio ni las desventajas de estar en órbita. Los HAPS de Sceye mantienen su altitud y su área de operación en la estratosfera durante ciclos consecutivos de día y noche, funcionando como satélites geoestacionarios, pero 1.800 veces más cerca de la Tierra y a una fracción del coste.

La misión ST1 de Sceye se completó con éxito:

Recorrió casi 30.000 km desde Nuevo México hasta Japón y de regreso a Nuevo México en un viaje de un mes.

Operó dentro del espacio aéreo japonés durante más de 7 días.

Permaneció continuamente en su ubicación objetivo en la costa de Japón durante un período prolongado, alcanzando un radio de búsqueda de estación de tan solo 5 km.

Operó entre 16,5 y 17 km de altitud mientras realizaba comunicaciones de telecomunicaciones, con drones y de emergencia.

Demostró banda ancha móvil desde la estratosfera, incluyendo mensajería de texto, llamadas de voz, acceso a internet y transmisión de video.

Se probaron llamadas de emergencia mediante un sistema de mensajería de alerta diseñado para desastres a gran escala, así como comunicaciones con drones.

Se confirmó un rendimiento de comunicaciones equivalente al de las redes terrestres, reduciendo la interferencia de radio con las estaciones base terrestres.

Mediante un servidor instalado en el HAPS, Sceye y SoftBank procesaron los datos directamente en la plataforma, demostrando un tiempo de respuesta promedio de 68 milisegundos, lo que redujo la latencia de las comunicaciones en más del 40 % en comparación con el procesamiento en la nube. Esta es la primera prueba exitosa a nivel mundial en la que se instaló una red central móvil y un servidor web para el procesamiento en un HAPS, lo que permitió que el procesamiento de la respuesta se realizara completamente a bordo del HAPS y que los resultados se transmitieran a los teléfonos inteligentes.

ST1 es el primer vuelo del Programa de Pruebas de Servicio de Sceye.

Acerca de Sceye

Fundada en 2014, Sceye (que se pronuncia "sky") es una empresa aeroespacial dedicada al desarrollo de infraestructura estratosférica para conectar a las personas y proteger el planeta. Sceye lidera la industria de Sistemas de Plataformas de Gran Altitud (HAPS), centrándose en la conectividad universal, la monitorización del clima, la gestión de los recursos naturales y la prevención de desastres.

Contacto: press@sceye.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-plataforma-estratosferica-de-sceye-regresa-a-estados-unidos-302873619.html