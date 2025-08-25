La plataforma experiencial Premier de Way impulsa experiencias complementarias y de fidelización para Hyatt

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma The Way está integrada al ecosistema digital de Hyatt, conectando experiencias y ofertas complementarias con el programa de fidelización World of Hyatt

AUSTIN, Texas, 25 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Way , la plataforma experiencial líder para marcas empresariales líderes, anunció hoy una colaboración con Hyatt que abarca cientos de hoteles y resorts en todo el mundo. Hyatt unifica ofertas complementarias, programación experiencial y experiencias FIND de World of Hyatt en una única plataforma para hoteles, ofreciendo a los huéspedes y miembros de World of Hyatt más oportunidades para descubrir y reservar momentos inolvidables.

Esta iniciativa estratégica integra la plataforma y las API de Way en el ecosistema digital de Hyatt, incluyendo Hyatt.com, la aplicación móvil World of Hyatt, los sitios web de los hoteles y la plataforma World of Hyatt FIND Experiences, lo que permite la comercialización integral de miles de ofertas y experiencias personalizadas durante toda la experiencia del huésped.

"En nuestra búsqueda de una plataforma que se ajuste a la marca para potenciar las experiencias y aprovechar las oportunidades de ingresos adicionales, la colaboración con Way ha sido una verdadera revelación para nosotros", afirmó Arlie Sisson, vicepresidente sénior y director global de Digital en Hyatt. "Tras una evaluación exhaustiva de las posibles soluciones, Hyatt eligió a Way para impulsar el siguiente capítulo de nuestra estrategia digital: optimizar las operaciones, aumentar la diferenciación de marca, optimizar la personalización y, lo más importante, brindar atención en cada punto de contacto de la experiencia del huésped".

Este lanzamiento, pionero en su tipo, permite a los miembros de World of Hyatt acumular y canjear puntos por ofertas y experiencias adicionales reservadas a través de los sitios web individuales de los hoteles Hyatt. Además, la plataforma FIND Experiences de World of Hyatt permite a los miembros de World of Hyatt ganar y canjear puntos en experiencias seleccionadas y auténticas centradas en el bienestar, incluidas "Experiencias por tiempo limitado" y subastas, donde los miembros pueden ofertar sus puntos para obtener acceso exclusivo a eventos importantes y activaciones icónicas.

Sisson añadió: "Way destacó por muchas razones: su interfaz de usuario es líder en su categoría, con una interfaz de usuario optimizada y personalizada, mientras que su conjunto de API abiertas permite a nuestros equipos digitales crear integraciones a medida y funcionalidades adicionales sobre la infraestructura de Way. Esta iniciativa da como resultado una experiencia digital cohesionada y conectada para que nuestros huéspedes y miembros del programa de fidelización World of Hyatt descubran y reserven experiencias y productos complementarios en propiedades Hyatt de todo el mundo".

Diseñada a gran escala, esta colaboración da vida a las experiencias en los hoteles y resorts participantes de una amplia gama de la cartera de marcas Hyatt. Desde eventos con entrada única, como la Cena del Enólogo de la Cosecha en Hyatt Regency Sonoma Wine Country, hasta experiencias con proveedores locales, como Art of Gold Crafting de Park Hyatt Zurich en colaboración con Piaget, hasta ofertas diarias como alquiler de cabañas y servicios en las habitaciones, Way impulsa todo el espectro de experiencias y ofertas, tanto dentro como fuera de las propiedades, lo que ayuda a generar nuevas fuentes de ingresos.

Michael Stocker, cofundador y consejero delegado de Way, añadió: "Permitir que las marcas empresariales globales ofrezcan experiencias excepcionales a gran escala refleja precisamente la razón de ser de Way. La plataforma opera discretamente entre bastidores, satisfaciendo las complejas necesidades empresariales sin comprometer la marca ni la experiencia del huésped. Hyatt estableció un estándar muy alto, y nos enorgullece hacer realidad su visión".

Entre las destacadas funciones para toda la empresa se incluyen la traducción en tiempo real a cualquier idioma, la compatibilidad con más de 100 divisas con pagos transfronterizos, más de 25 métodos de pago y la información avanzada de datos accesible a nivel de hotel, regional y global, lo que permite a Hyatt ejecutar su estrategia experiencial a gran escala. Esta unificación, que define la categoría, de experiencias, ingresos complementarios y programas de fidelización en una única plataforma establece un nuevo estándar para el futuro de los viajes experienciales.

Acerca de Way Way es la plataforma experiencial líder para marcas, que combina software, inteligencia artificial, datos y perspectivas patentadas, y una red global de proveedores de experiencias para redefinir la forma en que los consumidores interactúan con las empresas líderes del mundo. Las organizaciones utilizan Way para lanzar, comercializar y gestionar experiencias distintivas que conectan con los consumidores actuales.

Fundada en el año 2020 como la solución para las marcas hoteleras que buscaban integrar experiencias en su estrategia, Way se consolidó rápidamente como líder de su categoría en un momento en el que generar nuevas fuentes de ingresos nunca había sido tan crucial. Hoy, Way se expande a nuevos segmentos de la economía de consumo, permitiendo a las marcas ofrecer experiencias transformadoras que forjan conexiones más profundas y duraderas con sus audiencias.

La compañía cuenta con un capital de más de 22 millones de dólares y tiene su sede en Austin, Texas, con oficinas en París, Francia. www.way.co

Acerca de Hyatt Hotels Corporation Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa hotelera líder a nivel mundial, guiada por su propósito: cuidar de las personas para que alcancen su máximo potencial. Al 30 de junio de 2025, la cartera de la compañía incluía más de 1450 hoteles y propiedades con todo incluido en 80 países de seis continentes. Su oferta incluye marcas de la Cartera de Lujo, como Park Hyatt, Alila, Miraval, Impression by Secrets, y The Unbound Collection by Hyatt; la Cartera de Estilo de Vida, incluyendo Andaz, Thompson Hotels, The Standard, Dream Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas, JdV by Hyatt, Bunkhouse Hotels, y Me and All Hotels; la Colección Inclusiva, incluyendo Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva, Hyatt Zilara, Secrets Resorts & Spas, Dreams Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Sunscape Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts, y Bahia Principe Hotels & Resorts; la Cartera Clásica, incluyendo Grand Hyatt, Hyatt Regency, Destination by Hyatt, Hyatt Centric, Hyatt Vacation Club, y Hyatt; y la Cartera Esencial, incluyendo Caption by Hyatt, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place, Hyatt House, Hyatt Studios, Hyatt Select, y UrCove. Las filiales de la compañía operan el programa de fidelización World of Hyatt, ALG Vacations, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation Club, los servicios de gestión de destinos Amstar DMC y los servicios tecnológicos Trisept Solutions. Para obtener más información, visite www.hyatt.com.

Contacto de prensa: Erika Kraus, Way,erika@way.co

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2756468...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-plataforma-experiencial-premier-de-way-impulsa-experiencias-complementarias-y-de-fidelizacion-para-hyatt-302537594.html