Una plataforma de IA busca modernizar una profesión aún muy manual en Europa

LUXEMBURGO, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Nudge by NudgeTech.ai anunció hoy el lanzamiento de su plataforma asistida por inteligencia artificial, desarrollada para ayudar a entrenadores personales en Europa a reducir tareas manuales, automatizar la comunicación con sus clientes y mejorar la eficiencia diaria.

Aunque el mercado del entrenamiento personal continúa creciendo, gran parte de la profesión sigue dependiendo de procesos manuales. Muchos entrenadores utilizan hojas de cálculo, aplicaciones de mensajería y herramientas dispersas para gestionar rutinas, seguimientos y la relación con los clientes. Este enfoque consume tiempo y limita la capacidad de organización. Nudge responde a esta realidad integrando las funciones clave del coaching en una única plataforma móvil pensada para el uso cotidiano.

La solución permite automatizar comunicaciones recurrentes, facilitar la entrega de programas de entrenamiento y mantener un contacto regular con los clientes sin aumentar la carga administrativa. Al reducir el tiempo dedicado a tareas manuales, los entrenadores pueden centrarse más en la calidad del coaching y en el desarrollo de su negocio.

Desde la apertura del acceso anticipado, Nudge ha despertado interés en más de 15 países europeos. Los primeros comentarios sugieren que la automatización de seguimientos y comunicaciones puede ahorrar varias horas a la semana.

"Los entrenadores personales siguen dedicando demasiado tiempo a tareas administrativas", señala el fundador Magnus Kihlgren. "Incluso una automatización sencilla puede liberar tiempo valioso cada semana".

Nudge ha sido diseñada para un mercado europeo fragmentado y se lanza con soporte para más de 30 idiomas, permitiendo trabajar con los clientes en su lengua materna desde el inicio.

La compañía fue fundada por Magnus Kihlgren, emprendedor sueco afincado en Luxemburgo. Antes de crear Nudge, desarrolló una carrera de más de veinte años en finanzas internacionales, con cargos directivos en Carnegie Investment Bank y como cofundador de una firma de private assets que gestionó capital institucional y de grandes patrimonios, incluidos mandatos vinculados al Banco Europeo de Inversiones.

Nudge by NudgeTech.ai es una plataforma de inteligencia artificial desarrollada en Luxemburgo para entrenadores personales europeos.

Más información: https://nudgetech.ai

