-La plataforma de tecnología biológica innovadora de ImaginAb, Inc. adquirida por Telix permitirá el descubrimiento de activos terapéuticos de próxima generación

INGLEWOOD, Calif., 22 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- ImaginAb, Inc., anuncia que ha firmado un acuerdo para vender una línea de candidatos terapéuticos de próxima generación, una novedosa plataforma de tecnología biológica patentada y una instalación de investigación de descubrimiento e ingeniería de proteínas a Telix Pharmaceuticals Limited (ASX: TLX; Nasdaq: TXL).

Tras el cierre de esta transacción, ImaginAb Inc. se centrará en el desarrollo de su principal candidato para la obtención de imágenes, CD8 ImmunoPET, que actualmente se encuentra en ensayos clínicos de fase 2 y ha sido autorizado por numerosas empresas farmacéuticas y biotecnológicas para su uso en la obtención de imágenes en ensayos clínicos de inmunoterapia, principalmente en oncología. Además, ImaginAb seguirá colaborando en el desarrollo del agente fundamental para la obtención de imágenes del cáncer de próstata, que actualmente se está evaluando en ensayos clínicos de fase 2 y como herramienta de resección quirúrgica.

La Dra. Anna Wu, fundadora de ImaginAb, comentó, "Estamos muy contentos de que Telix reconozca el potencial de nuestra novedosa plataforma de tecnología biológica, que incluye la posibilidad de explorar nuevas áreas de enfermedades con tecnología radioterapéutica de vanguardia. Estos agentes radiofarmacéuticos representan la culminación de un esfuerzo y recursos significativos por parte de nuestro equipo científico. Felicito a todos en ImaginAb por alcanzar este importante hito. Esta transacción valida aún más nuestra novedosa plataforma de minicuerpos".

La Dra. Wu continuó: "Con la venta de nuestra plataforma radiofarmacéutica, ImaginAb continuará el desarrollo de su plataforma CD8. Nos alienta que numerosas compañías farmacéuticas y biotecnológicas hayan incorporado nuestra tecnología en sus ensayos clínicos de inmunooncología".

Jefferies LLC y Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated actuaron como asesores financieros de ImaginAb en la transacción.

Acerca de ImaginAb, Inc.

ImaginAb, Inc. es una empresa de biotecnología global que genera ingresos en fase clínica y desarrolla la próxima generación de productos radiofarmacéuticos y agentes de imágenes. Estos productos patentados contienen anticuerpos diseñados que mantienen la especificidad de los anticuerpos de longitud completa mientras permanecen biológicamente inertes en el cuerpo. Utilizados con tomografía por emisión de positrones (PET) y tecnología de imagen óptica ampliamente disponibles, estos nuevos agentes de focalización pueden unirse específicamente a los objetivos de la superficie celular.

La empresa cuenta con el respaldo de firmas de capital de riesgo de primer nivel y firmas corporativas estratégicas, entre las que se incluyen Adage Capital, The Cycad Group, Norgine Ventures, Innoviva, Jim Pallotta del Raptor Group, The Parker Institute for Cancer Immunotherapy y Merck (MSD) Pharma. Para obtener más información sobre la línea de productos y la tecnología de ImaginAb, visite www.imaginab.com.

Acerca de CD8 ImmunoPET

La tecnología 89Zr CD8 ImmunoPET (zirconium Zr 89 crefmirlimab berdoxam) es un minicuerpo marcado con [89Zr] que se une al receptor CD8 en las células T humanas y se utiliza para la obtención de imágenes PET cuantitativas y no invasivas de células CD8+ en pacientes. Las células CD8+ son las principales células efectoras implicadas en la respuesta inmunitaria contra las células tumorales inducidas por inmunoterapias y también desempeñan un papel clave en múltiples enfermedades autoinmunes. Como tal, la obtención de imágenes cuantitativas de células CD8+ se puede utilizar para diagnosticar el estado inmunitario de un paciente, medir la eficacia de las inmunoterapias y predecir los resultados del paciente.

Acerca de Optical PSMA

El agente de obtención de imágenes Optical PSMA (IR-800 IAB2 Minibody) es un minicuerpo marcado con fluorescencia que se une al receptor de PSMA presente en las células cancerosas, incluido el cáncer de próstata, y se utiliza para la obtención de imágenes PET cuantitativas y no invasivas de células PSMA+ en pacientes sometidos a cirugía para extirpar tejido canceroso. Como tal, la obtención de imágenes de células PSMA+ se puede utilizar para guiar a los médicos durante la cirugía para identificar tejido canceroso y ayudar a la resección del tejido.

