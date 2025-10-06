Plusgrade adquiere Oaky y refuerza su posición como líder en ventas complementarias en el sector hotelero

(Información remitida por la empresa firmante)

-Plusgrade adquiere Oaky y refuerza su posición como líder mundial en ventas complementarias en el sector hotelero

Dos soluciones probadas, unidas en una, para ofrecer la experiencia de ventas c omplementarias más potente en hotelería.

Amplía las capacidades a lo largo de toda la experiencia del huésped con soluciones orientadas a resultados.

El líder en ventas complementarias en hostelería ahora estará impulsado por un líder mundial en ingresos complementarios.

MONTREAL, 6 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Plusgrade, un líder global en soluciones de ingresos complementarios, anunció hoy la adquisición de Oaky, una galardonada plataforma de ventas complementarias, reconocida como el Mejor Software de Ventas Complementarias durante cinco años consecutivos. Juntas, dos plataformas de confianza se unen para ofrecer lo mejor de ambos mundos en una experiencia única y más potente.

Con esta combinación estratégica, Plusgrade construye una plataforma unificada de ventas complementarias, diseñada con las características más destacadas de cada una de ellas, para que hoteles y huéspedes obtengan una solución avanzada, robusta e integral. Esta experiencia única abarcará toda la experiencia del viajero, desde las ofertas previas a la llegada hasta las mejoras en el hotel y más allá, ayudando a los socios a generar mayores ingresos y a ofrecer experiencias más significativas a los huéspedes.

"Oaky ha sido galardonado como el Mejor Software de Ventas Complementarias durante cinco años consecutivos. Ahora, el líder en ventas adicionales para hostelería se verá impulsado por un líder mundial en ingresos complementarios. Al adquirirlos, combinamos lo mejor de ambos mundos: nuestros productos, nuestra presencia en el mercado y nuestros equipos", afirmó Ken Harris, fundador y consejero delegado de Plusgrade. "Estamos encantados de dar la bienvenida a los socios de Oaky y, al hacerlo, crear lo que ahora es una cartera líder de socios hoteleros y resorts en el sector. Esta amplia red de increíbles propiedades nos permitirá ofrecer un valor e innovación aún mayores a todos a medida que aceleramos nuestro éxito compartido".

"Oaky se ha forjado una reputación líder ayudando a los hoteles a crear experiencias de venta complementaria que los huéspedes realmente valoran", afirmó Erik Tengen, cofundador y consejero delegado de Oaky. "Ahora, con Plusgrade, fusionamos lo mejor de dos plataformas en una sola experiencia para potenciar nuestra capacidad de aportar innovación y mayores ingresos a hoteles de todo el mundo. Juntos, estableceremos un nuevo estándar de lo que significa 'mejor', porque cuando lo mejor se une, todos se benefician".

Lars Jonker, cofundador de Oaky, añadió: "Estamos sumamente orgullosos de haber encontrado en Plusgrade un nuevo hogar sólido para el negocio que hemos construido con tanto cuidado y compromiso. Esto marca un nuevo y emocionante capítulo con la unión de dos equipos apasionados, alineados por una visión compartida de crecimiento e innovación".

Como parte de la adquisición, Erik Tengen asumirá el cargo de presidente de Ventas Complementarias para Hostelería en Plusgrade, aportando una amplia experiencia y una visión clara del futuro.

Con esta adquisición, Plusgrade consolida su liderazgo como líder mundial en ingresos complementarios, impulsando la innovación para miles de hoteles y cientos de socios de viajes en todo el mundo, generando miles de millones en nuevas oportunidades de ingresos y mejorando la experiencia de viaje de millones de viajeros en todo el mundo.

Stifel representó a los accionistas de Oaky B.V., una empresa de cartera de PeakSpan Capital, como asesor financiero exclusivo, y Osborne Clarke fue su asesor legal. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP y Stibbe N.V. actuaron como asesores legales de Plusgrade.

Acerca de Plusgrade

Plusgrade impulsa la industria turística global con su cartera de soluciones líderes en ingresos complementarios. Más de 275 de las principales marcas de viajes y finanzas del mundo —que abarcan aerolíneas, hostelería, cruceros, trenes de pasajeros y servicios financieros— y más de 2.500 hoteles y resorts confían en Plusgrade para generar nuevas y significativas fuentes de ingresos a través de experiencias increíbles para sus clientes. Como líder en ingresos complementarios, Plusgrade ha generado miles de millones de dólares en nuevas oportunidades de ingresos a través de su plataforma para sus socios, a la vez que crea experiencias de viaje mejoradas para millones de sus pasajeros e invitados. Plusgrade se fundó en 2009, tiene su sede en Montreal y cuenta con oficinas en todo el mundo. Para más información, visite plusgrade.com.

