COMUNICADO: PORTER celebra su cuarta lista anual de Mujeres Increíbles con el tema "Un año más fuerte"

Publicado 26/09/2018 9:01:26 CET

- PORTER celebra su cuarta lista anual de Mujeres Increíbles con el tema "Un año más fuerte", homenajeando a las mujeres que han cambiado la conversación mundial e incluyendo una carta abierta de Meryl Streep sobre el porqué de la necesidad de los periodistas ahora más que nunca

La edición de invierno de PORTER estará a la venta el 28 de septiembre

LONDRES, 26 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- La cuarta lista anual de Mujeres Increíbles de PORTER, publicada en la edición de invierno con la estrella Julianne Moore en portada, homenajea a las mujeres que nos han empoderado e inspirado este año. El punto de partida para la lista de 2018 fue el movimiento #MeToo que estalló el pasado mes de octubre, cuando se destaparon las conductas sexuales inapropiadas en la industria cinematográfica, en la moda y en otros sectores. Este hecho constituyó un catalizador extraordinario para el cambio. "Estamos viendo un mundo que cambia a gran velocidad, donde las mujeres ya no solo son menos temerosas a la hora de expresarse y desafiar el status quo, sino que también están logrando un cambio real, tanto en sus lugares de trabajo como en la sociedad en conjunto", dice Lucy Yeomans, editora jefe de PORTER.

https://mma.prnewswire.com/media/748326/PORTER_Meryl_Streep_photographed_by_Nicolas_Guerin.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/748326/PORTER_Meryl_Streep_photographed_by_Nicolas_Guerin.jpg]

Enlace para leer el texto completo: https://www.net-a-porter.com/gb/en/porter/article-0c77249c48107284 [https://www.net-a-porter.com/gb/en/porter/article-0c77249c48107284]

Este sentido de valentía, fuerza y propósito ha inspirado el tema de esta lista "Un año más fuerte" que defiende a las mujeres que han tomado medidas y han alzado su voz, ya sea en contra del abuso sexual, de la igualdad de género, del control de armas o de la igualdad salarial, en una demostración de fuerza e intenciones sin precedentes.

La lista se abre con un especial guiño a las 300 mujeres detrás del movimiento Time's Up, entre las que se incluyen Reese Witherspoon, Jessica Chastain y Ashley Judd. Otras heroínas líderes mundiales destacables son: Michelle Obama, Meghan Markle, Frances McDormand, Oprah Winfrey y las periodistas Megan Twohey y Jodi Kantor, que hicieron estallar la noticia de Harvey Weinstein en el periódico The New York Times.

PORTER también encargó a cuatro mujeres increíbles escribir cartas abiertas. Entre estas mujeres se encuentra Meryl Streep, quien escribió acerca del porqué de la necesidad de los periodistas ahora más que nunca. "Necesitamos proteger, defender y agradecer al actual plantel de periodistas de todo el mundo porque ellos, sus escrúpulos y sus principios son la defensa de primera línea de la gente libre e informada".

ACERCA DE PORTERPORTER es la única revista de moda para mujeres que ofrece una perspectiva verdaderamente global. Esta revista de moda de lujo, editada por Lucy Yeomans y que combina la intimidad de la publicación impresa con una experiencia de compra digital y de vanguardia, está a la venta en 60 países y es publicada por el YOOX NET-A-PORTER Group. PORTER homenajea y está dirigida a mujeres inteligentes y con estilo, y pone al alcance de sus lectoras una selección internacional única de moda, estilo de vida y belleza. Entre las estrellas que han protagonizado su portada se encuentran Gisele Bündchen, Lupita Nyong'o, Lady Gaga y Cate Blanchett. En 2018, PORTER lanzó PORTER Digital, una publicación que ofrece contenidos originales a diario. PORTER.com

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/748326/PORTER_Meryl_Streep_photographed_by_Nicolas_Guerin.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/748326/PORTER_Meryl_Streep_photographed_by_Nicolas_Guerin.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Stephanie Sleap, stephanie.sleap@ynap.com