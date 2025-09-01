Posten Bring nombra a Sopra Steria como socio estratégico de TI

(Información remitida por la empresa firmante)

Gracias a las plataformas informáticas de última generación de Sopra Steria, los empleados de Posten Bring se beneficiarán del desarrollo de una solución de espacio de trabajo digital moderna y flexible, la adopción de la plataforma escalable en la nube de Sopra Steria (alojada en centros de datos noruegos) y la modernización de la solución de gobernanza y administración de identidades de Posten Bring.

Este nombramiento demuestra con creces la capacidad de Sopra Steria para prestar servicios públicos en toda Europa.

PARIS, 1 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, una empresa líder en el sector tecnológico europeo, ha sido nombrada socio estratégico de TI de Posten Bring. Gracias a esta colaboración, los empleados de Posten Bring, el grupo logístico líder en los países nórdicos, disfrutarán de una jornada laboral más sencilla y eficiente gracias a las plataformas de TI de última generación de Sopra Steria.

Posten Bring garantiza la entrega segura y eficiente de correo, paquetes y mercancías a particulares, empresas y organismos públicos en toda la región nórdica, todos los días.

Tras un exhaustivo proceso de licitación internacional, Posten Bring ha seleccionado a Sopra Steria como su proveedor estratégico de soluciones para entornos de trabajo digitales, nube privada y gestión de identidad y acceso. Sopra Steria también apoyará al grupo en sus iniciativas actuales y futuras de digitalización e innovación.

Colaboración ambiciosa

La licitación pública se adjudicó tras competir con varias empresas globales importantes. El acuerdo entre Posten Bring y Sopra Steria tiene una duración de cuatro años, con opción a tres años adicionales.

Arne Erik Berntzen, responsable de tecnología de Posten Bring, comentó: "Ya hemos construido una base sólida para la innovación y el desarrollo tecnológico, y aspiramos a fortalecerla aún más. Para alcanzar nuestras ambiciones, necesitamos socios fuertes y con visión de futuro. Sopra Steria será un socio estratégico clave en una distribución nórdica compartida."

Soluciones para el futuro

Sopra Steria contribuirá a la modernización y optimización de la plataforma de TI de Posten Bring, haciendo que las herramientas digitales del grupo sean más seguras, eficientes y fáciles de usar. El alcance incluye:

Una solución de lugar de trabajo digital moderna y flexible: El espacio de trabajo digital ofrece a los empleados acceso seguro y flexible a aplicaciones, datos y servicios, independientemente del dispositivo o la ubicación. La solución combina la gestión de dispositivos, escritorios virtuales, entrega de aplicaciones y seguridad, adaptada a una jornada laboral híbrida y que facilita la colaboración fluida entre equipos y plataformas.

Nube privada alojada en centros de datos noruegos: Posten Bring adoptará la plataforma escalable en la nube de Sopra Steria, compatible con aplicaciones heredadas y modernas.

