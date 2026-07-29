PR Newswire amplía su AEO & GEO Brand Report a Europa, Oriente Medio, India y África

(Información remitida por la empresa firmante)

La inteligencia artificial sobre visibilidad de marca permite a los equipos de relaciones públicas, marketing y relaciones con inversores gestionar activamente la presencia de su marca en el entorno de búsqueda generativa mediante una plataforma de amplificación integral.

LONDRES, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Los motores de búsqueda y de respuesta generativa impulsados por IA están transformando rápidamente la forma en que las audiencias descubren y evalúan las marcas. Como resultado, los profesionales de la comunicación buscan cada vez más información basada en datos sobre la presencia de su organización en este panorama en constante evolución. Para ayudar a los profesionales de la comunicación global a ir más allá de las métricas SEO tradicionales y potenciar la visibilidad de su marca mediante IA, PR Newswire amplía la disponibilidad de su AEO & GEO Brand Report a clientes en Europa, Oriente Medio, India y África.

Experimente el comunicado de prensa multicanal interactivo completo aquí: https://www.multivu.com/pr_newswire/9405751-en-gb-pr-newswire-expands-aeo-geo-brand-report-to-emeia

El informe, integrado en la plataforma PR Newswire Amplify™, proporciona información cuantificable sobre cómo los modelos de IA referencian y posicionan las marcas, ayudando a los clientes no solo a comprender su presencia en IA, sino también a moldearla activamente a través de la red de distribución más confiable del mundo.

Información estratégica sobre búsqueda con IA para profesionales de la comunicación

El nuevo informe, impulsado por Trajaan, una empresa de Cision, recopila tres categorías distintas de datos para ofrecer una visión a nivel de marca de la visibilidad de la IA:

Menciones: Mide la presencia de tu marca en las respuestas generadas por IA con un desglose de la cuota de voz, el total de menciones, la posición en el ranking y el seguimiento de tendencias a lo largo del tiempo.

Mide la presencia de tu marca en las respuestas generadas por IA con un desglose de la cuota de voz, el total de menciones, la posición en el ranking y el seguimiento de tendencias a lo largo del tiempo. Fuentes: Identifica las páginas web y los dominios que se mencionan en las respuestas de IA sobre tu marca para comprender mejor las fuentes que dan forma a la narrativa.

Identifica las páginas web y los dominios que se mencionan en las respuestas de IA sobre tu marca para comprender mejor las fuentes que dan forma a la narrativa. Respuestas: Consulta respuestas reales que muestran exactamente cómo los grandes modelos lingüísticos (MLL) responden a las preguntas sobre tu organización.

"Nos entusiasma llevar esta inteligencia de búsqueda con IA a nivel de marca a más clientes en todo el mundo", declaró Matt Brown, presidente de PR Newswire. "En un entorno donde los modelos de IA sintetizan información de innumerables fuentes, el comunicado de prensa sigue siendo una base sólida para cualquier campaña. Al ampliar la disponibilidad del AEO & GEO Brand Report, ofrecemos una ventaja integral única para las marcas globales que operan en múltiples regiones: la capacidad de ver cómo las percibe la IA en estos mercados y las herramientas multicanal confiables para fortalecer activamente esa posición".

Transforme la información de la IA en una estrategia de contenido más inteligente

El lanzamiento del nuevo informe de forma nativa en Amplify permite a los usuarios pasar instantáneamente de identificar una brecha de visibilidad de la IA a solucionarla mediante Multichannel Amplification™ dirigida.

Al aprovechar la plataforma de relaciones públicas de PR Newswire junto con los datos de inteligencia de búsqueda propios de Trajaan, los comunicadores pueden cerrar la brecha entre la creación de contenido y el reconocimiento algorítmico. Los análisis del informe ayudan a los equipos a fortalecer la planificación y la estrategia de contenido, optimizar los mensajes para motores de búsqueda y motores generativos en múltiples tipos de contenido, y utilizar estrategias de distribución multicanal que refuerzan las señales de credibilidad a través de la red de distribución más grande y confiable del mundo.

La mayor disponibilidad del informe se suma a la reciente expansión del soporte para campañas multilingües en Amplify, lo que lo convierte en el ejemplo más reciente de cómo PR Newswire innova constantemente para ayudar a los comunicadores de todo el mundo a mantenerse a la vanguardia en un panorama de búsqueda con IA en constante evolución y llegar a audiencias globales con contenido de marca que resuene con el público objetivo.

Para obtener más información sobre la nueva funcionalidad y otras características disponibles en el módulo de informes de Amplify, visite https://www.prnewswire.co.uk/amplify-report-module/.

Acerca de PR Newswire

PR Newswire es el socio líder en distribución de comunicados de prensa del sector, con un alcance global sin precedentes que incluye más de 500.000 salas de prensa, sitios web, canales directos, periodistas e influencers, y está disponible en más de 170 países y 40 idiomas. Desde nuestra innovadora plataforma PR Newswire Amplify™ con IA, pasando por nuestros galardonados servicios de contenido, hasta nuestros productos integrados para salas de prensa y micrositios, nuestro conjunto de servicios para relaciones con inversores, nuestra plataforma de publicidad de pago y nuestras herramientas para compartir en redes sociales, PR Newswire ofrece un completo catálogo de soluciones Multichannel Amplification™ para resolver los retos actuales a los que se enfrentan los equipos de relaciones públicas y comunicación. Durante más de 70 años, PR Newswire ha sido el destino preferido a nivel mundial para que las marcas compartan sus noticias más importantes.

Acerca de Cision

Cision es líder mundial en inteligencia de consumidores y medios, así como en soluciones de comunicación e interacción. Proporcionamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales las herramientas que necesitan para destacar en el mundo actual, impulsado por los datos. Nuestra amplia experiencia, alianzas exclusivas de datos y productos galardonados, como CisionOne, Brandwatch, Trajaan y PR Newswire, permiten a más de 75.000 empresas y organizaciones, incluyendo el 84 % de las empresas Fortune 500, ver y ser vistas, comprender y ser comprendidas por las audiencias que más les importan.

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