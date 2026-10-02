(Información remitida por la empresa firmante)

- La prefectura de Saitama lanza un nuevo vídeo y un folleto para los mercados globales, mostrando el encanto del tradicional "SAYAMA-CHA"

SAITAMA, Japón, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El gobierno de la prefectura de Saitama ha publicado un nuevo vídeo promocional y un folleto que destacan el atractivo de "SAYAMA-CHA" de cara a los mercados internacionales. Aclamado por su profundo sabor y suave dulzor como "Uno de los tres mejores tés de Japón", SAYAMA-CHA presenta un momento de paz y tranquilidad desde la vecina de Tokio al mundo.

Imagen: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Folleto: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202609256651-O1-01p7LA36.pdf

YouTube: https://youtu.be/PdXfpv2aZZM

"Saitama Wasshoi": https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/know/en.html

Lo más destacado

-"De Saitama al mundo": Ofreciendo el té patrimonial premium "SAYAMA-CHA"Por medio del lema "Los mejores productos de Saitama", la prefectura de Saitama está reforzando su presencia a nivel global para dar a conocer el profundo atractivo del té verde tradicional SAYAMA-CHA en todo el mundo.

-Secretos del sabor: Creando una profundidad inigualable a través de variaciones de temperatura y técnicas tradicionalesEntre los tres mejores tés de Japón, el SAYAMA-CHA ha sido elogiado gracias a su rico sabor, siendo aclamado como "SAYAMA-CHA por su sabor". Situada a 30 kilómetros del centro de Tokio, la región de Sayama Hills experimenta importantes variaciones de temperatura, alcanzando los 35 grados Celsius en verano y cerca de -10 grados Celsius en invierno. Este tipo de clima produce hojas de té más gruesas, lo que permite que los brotes frescos acumulen un rico sabor umami. Además, la diferenciadora técnica de tostado del té "Sayama-bi-ire" extrae un sabor profundo y una dulzura suave, completando así un SENCHA de máxima calidad.

-La pasión de los agricultores: Producción en fincas individuales a través de empresas familiares multigeneracionalesOtra ventaja encontrada es la pasión y la maestría de los productores de té locales. Muchas de las plantaciones son negocios familiares que transmiten técnicas sofisticadas de generación en generación. Al gestionar todo el proceso, que abarca desde el cultivo y el procesamiento hasta la venta al por menor, los agricultores perfeccionan constantemente el sabor de su té en cada cosecha.

-La exquisita atención plena que proporciona SAYAMA-CHA: Serenidad en "La última gota"El sayama-cha es mucho más que una bebida. El proceso comienza introduciendo hojas de té cuidadosamente cultivadas en una tetera y vertiendo suavemente agua caliente enfriada a la temperatura ideal de unos 80 grados Celsius. A medida que las hojas se despliegan lentamente y su rico aroma llena el aire, surge un momento de tranquila anticipación. Después, la experiencia se desarrolla con cada sorbo hasta la última gota, rica en umami concentrado. Cada paso consciente genera serenidad para una conversación cálida, calmando la mente moderna.

-Presentación de SYAMA-CHA a través de medios oficiales para expandirse por los mercados globalesA través de su vídeo y folleto oficiales, la prefectura de Saitama presenta el valor de SAYAMA-CHA a compradores globales y empresas de estilo de vida, impulsando con ello el posicionamiento de la marca en los mercados internacionales.

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