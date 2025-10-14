El premio de filosofía Berggruen de un millón de dólares se concedió a Michael Sandel

(Información remitida por la empresa firmante)

Filósofo de renombre mundial eleva el discurso público e ilumina las cuestiones éticas y cívicas de nuestro tiempo.

LOS ANGELES, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Instituto Berggruen nombró hoy al filósofo político Michael Sandel como el Laureado 2025 del premio Berggruen de Filosofía y Cultura. Sandel, uno de los pensadores e intelectuales más destacados del mundo, ha influido profundamente en nuestra forma de pensar sobre la justicia, la ética, los mercados y la democracia actual. El premio, dotado con un millón de dólares, se otorga anualmente a personas cuyas ideas influyen en la autocomprensión y el progreso humanos en un mundo en constante cambio.

"La obra del profesor Sandel ha dejado una profunda huella en el panorama intelectual global. Sus críticas al neoliberalismo, la ideología meritocrática y el populismo abordan las cuestiones más urgentes de nuestro tiempo", declaró Yuk Hui, presidente del jurado del premio Berggruen. Otros miembros del jurado incluyen a Roger Ames, Antonio Damasio, Francis Fukuyama, Siri Hustvedt, Carlo Rovelli y Elif Shafak.

Graduado de la Universidad Brandeis, Sandel se doctoró en 1981 en el Balliol College de la Universidad de Oxford, donde estudió con la beca Rhodes del filósofo Charles Taylor. Ha desarrollado una larga trayectoria en la Universidad de Harvard, donde actualmente ocupa la Cátedra Anne T. y Robert M. de Gobierno. Cabe destacar que su curso "Justicia" fue el primero en estar disponible gratuitamente en línea y en televisión, llegando a 40 millones de espectadores. Sus libros han sido ampliamente traducidos e incluyen publicaciones elogiadas como "Justice: What's the Right Thing to Do? (2009), The Tyranny of Merit (2020), y Equality: What It Means and Why It Matters", en coautoría con Thomas Piketty (2025).

"La importante obra de Michael Sandel merece el premio a la trayectoria del Instituto Berggruen, que reconoce el pensamiento intelectual del más alto calibre y su impacto global", afirmó Nicolas Berggruen, presidente y fundador del Instituto Berggruen. "En un mundo en constante cambio, su visión de lo que significa ser una buena persona y su infusión de ética y razonamiento en el discurso público son esenciales".

Michael Sandel fue seleccionado para el premio Berggruen entre cientos de nominados en las áreas de filosofía, ciencias sociales, economía, derechos humanos, física, literatura y otras disciplinas, y se une a un prestigioso grupo de galardonados, entre ellos Patricia Hill Collins (2023), Kojin Karatani (2022), Peter Singer (2021), Paul Farmer (2020), Ruth Bader Ginsburg (2019), Martha C. Nussbaum (2018), Onora O'Neill (2017) y Charles Taylor (2016). Sandel recibirá el premio en la primavera de 2026 en una celebración en Cambridge, Massachusetts.

