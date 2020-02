La presencia de Arena Pharmaceuticals en el congreso de la ECCO pone de relieve el compromiso con la comunidad GI (1)

Publicado 12/02/2020 20:30:06 CET

La presencia de Arena Pharmaceuticals en el congreso de la European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) pone de relieve el compromiso con la comunidad GI

- Nuevos datos sobre biomarcadores procedentes de la prolongación sin enmascaramiento del estudio de fase II OASIS sobre etrasimod en pacientes con colitis ulcerosa (CU) con actividad moderada o grave

- Simposio con cena financiado por Arena: HYPE, HOPE or REALITY? Integrating histology into a treat-to-target strategy in UC (¿BOMBO, ESPERANZA O REALIDAD? Integración de la histología en una estrategia de tratamiento hasta alcanzar un objetivo en la CU), presidido por el Prof. Dr. William J. Sandborn

- Premio Arena of Care(TM) en enteropatía inflamatoria (EI), una subvención competitiva diseñada para financiar novedosas investigaciones centradas en los pacientes en la comunidad de la EI

SAN DIEGO, 12 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Arena Pharmaceuticals, Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2717694-1&h=968156086&u=....] ha anunciado hoy que presentará nuevos datos del estudio con prolongación sin enmascaramiento (PSE) de fase II OASIS sobre su posible fármaco en fase de investigación, etrasimod, un modulador selectivo del receptor de la esfingosina 1-fosfato (S1P) de próxima generación administrado una vez al día por vía oral, en el 15.(º) Congreso Anual de la European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO). El congreso tendrá lugar del 12 al 15 de febrero de 2020 en Viena (Austria).

Arena presentará datos adicionales sobre el etrasimod y la necesidad no cubierta en el ámbito de la EI, además de celebrar un simposio con cena centrado en la integración de la histología en una estrategia de tratamiento hasta alcanzar un objetivo.

Datos de la presentación de etrasimod:

Título:Faecal calprotectin and C-reactive protein levels are associated with long term clinical and endoscopic outcomes: Analysis of the OASIS OLE trial of etrasimod for UC (Los niveles de calcoprotectina fecal y proteína C-reactiva se relacionan con los desenlaces clínicos y endoscópicos a largo plazo: análisis del estudio de PSE OASIS sobre etrasimod para la CU)Número de reseña: EC20-1131Número de póster: P682Fecha/Hora: 14 de febrero, de 12:30 a 13:30 CET

Título:Pharmacokinetics and circulating total lymphocyte count pharmacodynamic response from single and multiple oral doses of etrasimod in Japanese and Caucasian healthy male subjects (Farmacocinética y respuesta farmacodinámica de la cifra total de linfocitos circulantes a dosis orales únicas y múltiples de etrasimod en pacientes varones sanos japoneses y caucásicos)Número de reseña: EC20-0558Número de póster: P396Fecha/Hora: 14 de febrero, de 12:30 a 13:30 CET

Título:Patient-reported disease activity in a large sample of ulcerative colitis patients using social media-delivered questionnaires (Actividad de la enfermedad percibida por el paciente en una muestra amplia de pacientes con colitis ulcerosa por medio de cuestionarios administrados mediante redes sociales)Número de reseña: EC20-1149Número de póster: P157Fecha/Hora: 14 de febrero, de 12:30 a 13:30 CET

Información del simposio:

Título del simposio con cena:HYPE, HOPE or REALITY? Integrating histology into a treat-to-target strategy in UC (¿BOMBO, ESPERANZA O REALIDAD? Integración de la histología en una estrategia de tratamiento hasta alcanzar un objetivo en la CU)Ponentes: Presiden: Prof. Dr. William J. Sandborn, Prof. Dr. Geert D'Haens, y Dr. Peter LakatosFecha/Hora: 14 de febrero, de 18:40 a 19:40 CETLugar: Messe Wien, Parallel Hall C

Acerca de Arena of CareEl premio Arena of Care Award(TM) en la EI [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2717694-1&h=3897520278&u...] es una subvención competitiva internacional diseñada para financiar soluciones novedosas centradas en el paciente. La empresa empezará a aceptar solicitudes en marzo de 2020 para proyectos pensados para abordar los innumerables desafíos psicosociales a los que se enfrentan los pacientes con EI y sus cuidadores, incluidos, entre otros, la mejoría del apoyo a los familiares de pacientes que les ayudan a asumir la responsabilidad de su atención médica y el apoyo a la instrucción de los pacientes sobre temas importantes relacionados con la enfermedad. Si desea estar al día sobre Arena of Care, visite https://ibdaward.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2717694-1&h=1833515344&u...].

En el estand n.º 43 podrá encontrar más información sobre los estudios clínicos [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2717694-1&h=2670649465&u...] en curso de Arena y su subvención competitiva internacional, el premio Arena of Care Award en la EI [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2717694-1&h=1966668495&u...].

Acerca de etrasimodEtrasimod (APD334) es un modulador selectivo del receptor de la esfingosina 1-fosfato (S1P) de próxima generación administrado una vez al día por vía oral descubierto por Arena y diseñado para la farmacología optimizada y la activación de los receptores 1, 4 y 5 de la S1P que puede dar lugar a un perfil de eficacia y seguridad mejorado.

Etrasimod proporciona efectos sistémicos y locales sobre tipos específicos de inmunocitos y tiene potencial para tratar diversas enfermedades inflamatorias inmunitarias, incluidas la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la esofagitis eosinofílica, la dermatitis atópica y la alopecia areata.

Etrasimod es una sustancia en fase de investigación no aprobada para ningún uso en ningún país.

Acerca de Arena PharmaceuticalsEn Arena Pharmaceuticals [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2717694-1&h=3994597300&u...] gozamos de una posición privilegiada que nos permite elaborar medicamentos idóneos para una serie de enfermedades, de eficacia optimizada y seguros para pacientes de todo el mundo. Nuestra motivación para ofrecer una potente cartera de productos farmacéuticos novedosos y transformadores se sustenta en dos décadas de investigación de clase mundial con descubrimientos ligados a los receptores acoplados a la proteína G (los llamados GPCR).

La amplitud y calado de nuestra cartera, la priorización del desarrollo de fármacos que den respuesta a necesidades de los pacientes no satisfechas hasta ahora, nuestra robusta salud financiera y un equipo cada vez mayor, lleno de ideas audaces y de talla internacional, son lo que le aporta a Arena los ingredientes y la pasión requeridos para llevar adelante una empresa farmacéutica sostenible, dinámica y de última generación.

