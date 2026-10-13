Presentación de Autonex: el grupo líder de mercados de automoción internacionales en Europa y Canadá

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El grupo líder internacional de mercados de automoción se lanza hoy como una nueva entidad unificada, reuniendo marcas de confianza, entre ellas AutoScout24 y AutoTrader.ca, en nueve mercados de Europa y Canadá.

Con unos ingresos anuales superiores a los 800 millones de euros, Autonex y sus filiales ("el Grupo") reúnen a más de 40 millones de usuarios únicos mensuales, más de 45.000 concesionarios asociados y más de dos millones de anuncios de vehículos en cualquier momento dado. El Grupo ocupa posiciones de liderazgo en la mayoría de los mercados en los que opera, entre ellos Canadá, Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos, Austria y los países nórdicos.

El lanzamiento de Autonex refleja la creciente integración operativa y tecnológica del Grupo en torno a una plataforma compartida que incorpora Autonex Intelligence. Autonex Intelligence es un conjunto de productos y capacidades basados en inteligencia artificial y desarrollados a partir de datos propios fiables, lo que permite nuevas formas de interacción, automatización y apoyo a la toma de decisiones tanto para los concesionarios como para los consumidores. Esta plataforma compartida constituye un eje central para el desarrollo continuo del Grupo.

El Grupo seguirá operando en el mercado a través de sus marcas consolidadas dirigidas a consumidores y concesionarios, entre ellas AutoScout24 en Europa, AutoTrader.ca y AutoHebdo.net en Canadá, LeasingMarkt.de en Alemania y AutoProff en el sector mayorista B2B europeo.

"Autonex redefinirá los mercados de automoción", afirmó el consejero delegado Peter Brooks-Johnson. "Hemos construido un negocio con la escala, la tecnología y la ambición necesarias para transformar la forma en que se compran, venden y alquilan vehículos en Europa y Canadá. Al integrar marcas de confianza en una única plataforma impulsada por inteligencia artificial, podemos innovar con mayor rapidez, ofrecer mejores resultados a los concesionarios y brindar una experiencia superior a los consumidores".

Autonex se fundamenta en una combinación única de tres pilares clave que sientan las bases para el crecimiento a largo plazo y la creación de valor del Grupo:

Plataformas líderes de compraventa de vehículos que conectan a compradores y vendedores a gran escala en Europa y Canadá.

que conectan a compradores y vendedores a gran escala en Europa y Canadá. Una plataforma compartida y escalable que permite desplegar de manera eficiente productos, capacidades comerciales y mejores prácticas en los distintos mercados.

que permite desplegar de manera eficiente productos, capacidades comerciales y mejores prácticas en los distintos mercados. Una amplia gama de soluciones para concesionarios, que incluye el comercio B2B transfronterizo a través de AutoProff.

Una plataforma compartida diseñada para escalar

El núcleo de Autonex es una plataforma única compartida por todos los mercados. Desarrollada a partir de datos propietarios y fiables del mercado —provenientes de millones de interacciones de consumidores, relaciones con concesionarios y anuncios de vehículos—, esta plataforma permite al Grupo escalar rápidamente productos, capacidades comerciales e innovación entre distintos países, manteniendo al mismo tiempo un profundo conocimiento de los mercados locales.

Autonex Intelligence: transformar la IA en mejores resultados para concesionarios y consumidores

Autonex agrupa sus capacidades de IA de todo el Grupo bajo la marca Autonex Intelligence, combinando la IA con datos propietarios fiables del mercado y una profunda integración en el proceso de compra de vehículos para generar un valor tangible para concesionarios y consumidores. Al mejorar el rendimiento de los productos y ampliar la oferta de Autonex en sus plataformas, estas capacidades generan nuevas oportunidades comerciales y de crecimiento. Se comercializan a través de AutoScout24 Intelligence en Europa y AutoTrader Intelligence en Canadá.

La IA beneficia a ambas partes del mercado, ayudando a los consumidores a tomar mejores decisiones de compra y a los concesionarios a gestionar sus negocios con mayor eficacia. Dos de las innovaciones más recientes y futuras de Autonex Intelligence incluyen:

Búsqueda conversacional: A medida que los consumidores recurren cada vez más a la IA para investigar productos y tomar decisiones de compra, la búsqueda conversacional traslada este comportamiento directamente al mercado automotriz. Esta tecnología transforma la búsqueda de vehículos en un asistente personal de compra que ayuda a los usuarios a explorar opciones y encontrar el automóvil adecuado para sus necesidades y presupuesto específicos. Para los concesionarios, esto se traduce en compradores mejor informados y en consultas más relevantes y con una mayor intención de compra.

A medida que los consumidores recurren cada vez más a la IA para investigar productos y tomar decisiones de compra, la búsqueda conversacional traslada este comportamiento directamente al mercado automotriz. Esta tecnología transforma la búsqueda de vehículos en un asistente personal de compra que ayuda a los usuarios a explorar opciones y encontrar el automóvil adecuado para sus necesidades y presupuesto específicos. Para los concesionarios, esto se traduce en compradores mejor informados y en consultas más relevantes y con una mayor intención de compra. Un agente para concesionarios actúa como un socio comercial impulsado por IA, ayudándoles a obtener un mayor valor de su inventario. Convierte los datos del mercado y de rendimiento en recomendaciones prácticas, señalando áreas de mejora en precios, visibilidad o calidad de los anuncios, y permitiendo a los concesionarios centrarse en las acciones más importantes.

Apoyo al comercio transfronterizo

El comercio transfronterizo constituye una parte importante y creciente de la propuesta del Grupo para los concesionarios. Existen flujos comerciales significativos entre concesionarios de distintos mercados europeos, derivados de las diferencias en la oferta, la demanda, los precios y la composición de las gamas de vehículos. Históricamente, gran parte de este comercio se ha realizado de manera informal entre concesionarios, lo que ha dado lugar a procesos fragmentados y, a menudo, ineficientes.

A través de AutoProff y de las capacidades más amplias del Grupo en materia de plataformas de mercado, Autonex busca hacer que estas transacciones sean más eficientes y accesibles, ofreciendo apoyo a los concesionarios en áreas como el abastecimiento, las subastas, la fijación de precios, la inspección, los servicios de depósito en garantía (escrow), el transporte y la gestión fiscal.

Para más información, visite www.autonex.com

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