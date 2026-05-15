(Información remitida por la empresa firmante)

- Presentamos Kandao Meeting Pro 2: un dispositivo de videoconferencia con IA todo en uno de 360° diseñado para reuniones más inteligentes

SHENZHEN, China, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Kandao Technology se enorgullece en presentar Kandao Meeting Pro 2, un dispositivo de videoconferencia con IA de 360° de última generación diseñado para espacios de trabajo híbridos modernos.

Gracias a su chip de IA integrado, combina imágenes 4K de 360°, audio inteligente y asistencia para reuniones mediante IA en una solución todo en uno, lo que proporciona una experiencia de videoconferencia más inmersiva y eficiente, tanto para espacios reducidos como para salas de reuniones más grandes.

"A medida que el trabajo híbrido sigue evolucionando, las organizaciones buscan soluciones para reuniones que permitan experiencias de colaboración más naturales y eficientes", afirmó Dan Chen. "Kandao Meeting Pro 2 refleja nuestra visión del futuro de las reuniones inteligentes al combinar capacidades avanzadas de IA con un rendimiento audiovisual superior en un único dispositivo integrado".

Imágenes 4K HDR de calidad profesional

Equipada con lentes ojo de pez duales, la Kandao Meeting Pro 2 captura una vista completa de 360° del espacio de reunión con una impresionante resolución 4K. La tecnología HDR equilibra de forma inteligente las luces y las sombras, asegurando que los participantes sean claramente visibles incluso en entornos con poca luz o a contraluz. El resultado es una calidad de imagen vívida y realista que ayuda a los participantes remotos a sentirse más conectados e involucrados durante cada reunión.

Encuadre automático y seguimiento inteligente

Gracias a su avanzada tecnología de reconocimiento facial y de voz mediante IA, Kandao Meeting Pro 2 detecta y rastrea de forma inteligente a los oradores activos en tiempo real, lo que ayuda a que las conversaciones se mantengan centradas y sean fáciles de seguir sin necesidad de controlar la cámara manualmente. El seguimiento inteligente mediante IA sigue dinámicamente los movimientos de los oradores dentro de la sala, asegurando que los participantes permanezcan centrados y claramente visibles durante las conversaciones.

Combinado con la tecnología AI Smart View de Kandao, el sistema ajusta automáticamente la disposición de la pantalla según el número de participantes en la reunión, cambiando de vista de forma inteligente para mantener una presentación equilibrada e inmersiva. El dispositivo admite hasta ocho participantes en pantalla simultáneamente, lo que permite una colaboración híbrida más inclusiva.

Inteligencia para reuniones impulsada por IA

Kandao Meeting Pro 2 presenta una experiencia de asistente de IA mejorada a través de SmartNote, diseñada para simplificar la comunicación y mejorar la productividad de las reuniones.

SmartNote admite subtítulos y traducciones en tiempo real en más de 20 idiomas, lo que facilita la colaboración de equipos en entornos multilingües e internacionales. El dispositivo también permite grabar audio localmente con alta calidad sin necesidad de un ordenador conectado y almacenar las grabaciones en tarjetas SD externas.

Para reducir la necesidad de tomar notas manualmente, SmartNote convierte automáticamente las conversaciones en notas de reunión estructuradas y genera resúmenes con inteligencia artificial después de cada sesión. Los equipos pueden revisar rápidamente los puntos clave de la discusión, las tareas pendientes y las decisiones importantes, lo que facilita y organiza el seguimiento. Incluso con la función de resumen de contenido con IA, los usuarios pueden hacer clic en "Referencia" dentro del resumen de SmartNote para acceder directamente al momento correspondiente en la grabación de la reunión. Gracias a la sincronización completa de audio y video, los usuarios pueden revisar con precisión el contexto original de la conversación, incluyendo el tono, las expresiones faciales y las interacciones de los participantes.

Procesamiento avanzado de audio mediante IA

Kandao Meeting Pro 2 utiliza algoritmos de audio avanzados basados en redes neuronales para ofrecer una comunicación de voz clara y natural durante todas las reuniones.

Su tecnología de reducción de ruido mediante IA suprime de forma inteligente los sonidos de fondo no deseados en tiempo real, minimizando las distracciones como el tecleo, los sistemas de climatización y el ruido ambiental, al tiempo que preserva la claridad de la voz.

Para mejorar aún más el rendimiento del audio, la tecnología de eliminación de reverberación mediante IA integrada reduce eficazmente el eco y la reverberación que suelen producirse en salas de reuniones abiertas o con paredes de cristal, lo que garantiza que las conversaciones sean precisas y fáciles de entender tanto para los participantes locales como para los remotos.

Diseñado para todo tipo de espacios de trabajo híbridos

Kandao Meeting Pro 2 es compatible con una amplia gama de espacios para reuniones, desde pequeñas salas de colaboración hasta grandes entornos de conferencias. Además, su cobertura se puede ampliar mediante la conexión de varios dispositivos para configuraciones más grandes cuando sea necesario.

Su diseño todo en uno integra cámara, micrófono, altavoz y procesamiento de IA en un único dispositivo compacto, lo que simplifica la instalación y reduce la complejidad del cableado. Un clip para cables personalizado ayuda a organizar ordenadamente las conexiones de alimentación, HDMI y AV, manteniendo los espacios de reuniones limpios y con un aspecto profesional.

Opciones de control flexibles

Meeting Pro 2 ofrece múltiples formas de controlar la experiencia de tus reuniones. Los usuarios pueden manejar el dispositivo mediante botones integrados, un control remoto Bluetooth o la aplicación Kandao Meeting, lo que garantiza un control total siempre a su alcance, ya sea sentados a la mesa o desplazándose por la sala.

Compatible con las principales plataformas de videoconferencia, Kandao Meeting Pro 2 se integra a la perfección en los flujos de trabajo existentes y en los entornos de colaboración híbridos.

Acerca de Kandao

Kandao Technology es una empresa tecnológica global especializada en soluciones de videoconferencia e imágenes inmersivas basadas en inteligencia artificial. Al combinar tecnologías avanzadas de imágenes de 360° con inteligencia artificial, Kandao desarrolla productos innovadores que mejoran la comunicación y la colaboración en los entornos de trabajo híbridos modernos.

Desde dispositivos de conferencia inteligentes todo en uno hasta soluciones de reuniones profesionales escalables, Kandao se compromete a ofrecer experiencias de colaboración más inclusivas, eficientes y atractivas para organizaciones de todo el mundo.

Para obtener más información, visite: https://www.kandaovr.com/meeting-pro2

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976260...

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