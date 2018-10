COMUNICADO: Presentamos a The Myers-Briggs Company

Publicado 18/10/2018 19:10:38 CET

Reunimos 60 años de desarrollo de evaluaciones, 30 años de experiencia en consultoría y formación y recursos globales para resolver complejos "retos personales"

SUNNYVALE, California, 18 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- CPP, Inc. y OPP, recientemente fusionadas, anunciaron hoy en la conferencia PeopleFWD 2018 que ahora son oficialmente The Myers-Briggs Company [http://launch.themyersbriggs.com/], una empresa certificada B Corp(®) . Aprovechando los 90 años de amplia experiencia organizativa y de desarrollo de productos, la empresa tiene el objetivo de cambiar el panorama de aprendizaje y desarrollo al capacitar a las personas para que aprovechen todo su potencial [https://youtu.be/Y1BFTSfROvU] en el trabajo, en el hogar y en cualquier parte y al ayudar a las empresas a obtener lo mejor de su gente. Como proveedor integral de servicios de aprendizaje y desarrollo con una red internacional de oficinas y socios, y clientes entre los que se encuentran 88 incluidos en la lista Fortune 100, The Myers-Briggs Company trabaja con empresas de todos los sectores para resolver los "retos personales" más complejos.

Vea esta noticia en los diferentes canales de medios interactivos aquí: https://www.multivu.com/players/English/8418451-the-myers-briggs-launch/ [https://www.multivu.com/players/English/8418451-the-myers-briggs-launch/]

"Independientemente de su tipo de negocio, del tamaño de su empresa o del lugar en el que se encuentre en el mundo, su ventaja competitiva radica en aprovechar el 100 por cien de los talentos de su equipo", dijo Jeff Hayes, presidente y consejero delegado de The Myers-Briggs Company. "Ayudamos a las empresas a construir una base de autoconciencia que les permita fomentar empleados y equipos más felices y comprometidos, lo que lleva a culturas más saludables y productivas".

The Myers-Briggs Company es mucho más que un tipo de personalidadSi bien la evaluación de Myers-Briggs puede haber hecho famoso el nombre, entender el tipo de personalidad es solo un elemento de The Myers-Briggs Company. "Examinamos a fondo y discernimos cómo los comportamientos sociales y las tendencias tecnológicas más importantes afectan a las personas, a los equipos y a las empresas", añadió Rich Thompson, director de Investigación de The Myers-Briggs Company. The Myers-Briggs Company reúne a equipos de psicólogos con una amplia experiencia organizativa, décadas de investigación científica y la capacidad de trabajar con una audiencia variada que va desde individuos hasta líderes ejecutivos de multinacionales para ayudar a las empresas a abordar sus retos más apremiantes relacionados con el capital humano.

Haciendo frente a los retos más difíciles a los que las personas y las empresas se enfrentan actualmente The Myers-Briggs Company ofrece orientación en un mundo que cambia a toda velocidad en el que los individuos deben adaptarse a un mercado laboral en constante evolución y las empresas se enfrentan a mayores expectativas de los consumidores. Según el informe Tendencias Globales de Capital Humano 2018* de Deloitte, "las empresas ya no son juzgadas solo por su rendimiento financiero ni tampoco por la calidad de sus productos o servicios. Más bien, se están evaluando en función de su impacto en la sociedad en general".

Los profesionales de RR. HH. y de aprendizaje y desarrollo necesitan mejores métodos, herramientas y apoyos para preparar a sus equipos y capacitar a los empleados y las empresas deben asegurarse de contratar a las personas adecuadas, de crear un entorno de colaboración y de obtener el mejor rendimiento de todos.

"The Myers-Briggs Company ha ayudado a nuestros equipos a adaptarse a nuevas realidades, a intercambiar opiniones valiosas y a colaborar para impulsar la innovación", dijo Bridgette Morehouse, directora de Aprendizaje de la empresa Ford Motor.

The Myers-Briggs Company reúne a personas y ayuda a las empresas a lograr sus objetivos y a realizar contribuciones específicas mediante programas y soluciones formativas integrales, sistemas en línea que ayudan a mantener la organización y el buen camino, servicios profesionales globales sin igual y una cartera de evaluaciones reconocidas y validadas psicométricamente.

Estado de empresa certificada B Corp(TM) Además de ayudar a los clientes a lograr sus objetivos orientados a conseguir sus propósitos, The Myers-Briggs Company se esfuerza por hacer su propia contribución a la sociedad. Se une a una comunidad en crecimiento de más de 2600 empresas certificadas B Corp en más de 150 sectores y 60 países, que trabajan juntas para lograr un objetivo unificador: liderar un movimiento internacional que utilice las empresas como una fuerza para el bien social y medioambiental.

Acerca de The Myers-Briggs CompanyEn nuestro mundo, que cambia a gran velocidad, su ventaja radica en aprovechar el 100 por cien de su talento, ya sea en el trabajo, el hogar, la escuela, la universidad o en cualquier parte. Su éxito y sentido de realización no son solo lo que sabe y lo que puede hacer, sino que depende de sus relaciones e interacciones con los demás. The Myers-Briggs Company permite a los individuos ser las mejores versiones de sí mismos al enriquecer la autoconciencia y su comprensión de los demás. Ayudamos a organizaciones de todo el mundo a mejorar el trabajo en equipo y la colaboración, a desarrollar líderes inspiradores, a promover la diversidad y a resolver sus retos más complejos. Como empresa certificada B Corp y registrada como California Benefit Corporation (corporación de prestaciones de California), The Myers-Briggs Company es una fuerza positiva. Nuestras potentes soluciones prácticas se basan en una profunda comprensión de las tendencias sociales y tecnológicas significativas que afectan a las personas y a las empresas. Con más de 60 años en el desarrollo y publicación de evaluaciones, más de 30 años de experiencia en consultoría y formación, una red internacional de oficinas, socios y consultores independientes certificados en 115 países, productos en 29 idiomas y experiencia trabajando con 88 empresas de la lista Fortune 100, estamos listos para ayudarle a tener éxito.

*Bersin by Deloitte (2018). Informe de Tendencias Globales de Capital Humano 2018: El auge de la empresa social. Extraído de: https://hctrendsapp.deloitte.com/ [https://hctrendsapp.deloitte.com/]

800--624-1765: themyersbriggs.com [http://www.themyersbriggs.com/]: The Myers-Briggs Company

Contactos: Michael BurkeMSR Communicationsmichael@msrcommunications.com[mailto:michael@msrcommunications.com]415-989-9000

Melissa SummerThe Myers-Briggs Companymsummer@themyersbriggs.com[mailto:msummer@themyersbriggs.com]650-691-9105