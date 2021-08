Los productos de tabaco calentados reducen los riesgos para la salud del consumo de cigarrillos (2)

- Un estudio clínico histórico muestra que los productos de tabaco calentados pueden reducir los riesgos para la salud del consumo de cigarrillos

VANCOUVER, BC, 31 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- PODA LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. ("Poda" o la "Compañía") (CSE: PODA) (FSE: 99L) (OTC: PODAF) se complace en anunciar que un nuevo estudio clínico histórico ha demostrado que los riesgos para la salud del tabaquismo pueden reducirse en los fumadores que cambien completamente al uso de productos para calentar el tabaco ("THP").

La investigación, realizada por British American Tobacco (BAT), analizó los cambios en una variedad de biomarcadores de exposición (BoE) y biomarcadores de daño potencial (BoPH). Estos biomarcadores están relacionados con el estrés oxidativo, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias y el cáncer, y se utilizaron para comparar los posibles efectos a largo plazo de fumar cigarrillos frente a los THP y el cese.

Los resultados, publicados en la revista Journal Internal and Emergency Medicine, sugieren que los fumadores que cambian de cigarrillos al uso exclusivo de productos de tabaco calentados pueden beneficiarse de una reducción similar en el riesgo de desarrollar una serie de enfermedades relacionadas con el tabaquismo que aquellos que dejaron de fumar por completo.

La noticia fue publicada por tobaccoreporter.com, y el artículo completo se puede ver aquí en su sitio web.

Ryan Selby, consejero delegado, comentó: "Este estudio histórico confirma el potencial de los productos de tabaco calentados para marcar una gran diferencia en las vidas de los 1.300 millones de fumadores adultos de cigarrillos en todo el mundo. Al ofrecer una alternativa satisfactoria al hábito de fumar tradicional, los productos de tabaco calentados podrían pronto reemplazar por completo los cigarrillos combustibles con una alternativa de riesgo potencialmente reducido. Si bien los productos para no fumar están libres de riesgos, los estudios científicos han demostrado que los productos que no se queman tienen el potencial de ser una opción mucho mejor que los cigarrillos combustibles. Creo que Poda está bien posicionado para capitalizar el creciente movimiento internacional que se aleja de los productos combustibles para fumar".

Nick Kadysh, miembro del Consejo Asesor Global de Poda, comentó: "Si bien el entorno regulatorio para los nuevos productos de nicotina, especialmente los productos de vapeo, ha sido muy desafiante, hemos visto una gran estabilidad en el calor no quemado ("HNB") Las principales naciones del G7, como Japón y EE. UU., no solo han otorgado a estos productos una posición regulatoria como alternativas menos dañinas a los cigarrillos combustibles, sino que también han logrado convertir a un número significativo de fumadores adultos a sus plataformas. Al igual que con otros sistemas de entrega de nicotina, los ganadores en esta categoría serán aquellos que innoven y desarrollen nuevas tecnologías mejor que sus pares; con los años de trabajo de investigación y desarrollo de Ryan respaldando su plataforma, creo que PODA está bien posicionado en este espacio".

Juan Manuel Ruiz, miembro de la Junta Asesora Global de Poda, comentó: "El potencial del mercado global para productos de calor no quemado es indudablemente brillante. La categoría se está expandiendo muy rápidamente con un gran número de fumadores de cigarrillos tradicionales que se están convirtiendo al uso de calentadores productos de tabaco. A medida que se introducen en el mercado nuevas ofertas de productos fuera del tabaco, anticipamos un crecimiento exponencial en la categoría de calor no quemado en una amplia variedad de sustancias. HNB ya ha demostrado su enorme potencial en mercados como Japón y Corea y cada vez más la variedad de sustratos aptos para el calor solo continuará aumentando la participación de mercado de los productos que no se queman a nivel mundial".

Michael Nederhoff, miembro de la Junta Asesora Global de Poda y consultor de la Junta de la Compañía, comentó: "Soy un firme partidario de las tecnologías de reducción de daños. Mi padre fue fumador durante 40 años y la plataforma Poda ofrece una gran oportunidad para los fumadores actuales para dejar de fumar cigarrillos combustibles. Al ser padre de tres hijos, la prevención de la juventud también es de suma importancia para mí. Poda tiene un gran atractivo para los fumadores actuales sin el atractivo de la juventud que puede existir en otras plataformas. Estoy orgulloso de ser parte del equipo de Poda y emocionado de ayudar a facilitar la escala de este negocio".

