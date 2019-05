Publicado 15/05/2019 15:01:59 CET

El Programa CBI de Dominica no pone en riesgo los ingresos por impuestos, según las firmas de contabilidad y prestigiosas QC

LONDRES, 15 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Dominica es otra vez el sujeto de un informe [https://cbiindex.com/reports/] en el que se afirma que el programa Citizenship by Investment [https://csglobalpartners.com/citizenship-by-investment/](CBI) no supone una amenaza frente a la recolección mundial de impuestos o información. Según un miembro ampliamente respetado del United Kingdom's Queen's Counsel, conseguir la ciudadanía de Dominica "no permite la concesión, ni en ello ni por ello, a una persona de su categoría como residente de impuestos".

La semana pasada, Balraj Bhatia QC emitió una opinión [https://cbiindex.com/reports/] legal formal sobre la revelación entre el programa de Dominica y los impuestos mundiales, tras un análisis de las leyes de Dominica y su programa. Además examinó dos informes emitidos por destacados grupos de asesoramiento legal, Ernst and Young (EY) [https://cbiindex.com/reports/] y Smith and Williamson [https://cbiindex.com/reports/], ambos indicando que el programa CBI del país "no presenta un riesgo" de cara los ingresos por impuestos mundiales o a la información CRS. Para completar esta revisión, Bhatia declaró que "las conclusiones de EY y de Smith and Williamson son destacadas".

El programa de Dominica no es una puerta para la evasión de impuestos

Una interpretación equivocada del programa CBI de Dominica, y de los de otras naciones, es que la ciudadanía económica normalmente proporciona a una persona una residencia de impuestos. Esto ha llevado a algunas organizaciones intergubernamentales, como la Comisión Europea, a criticar de forma injusta estos programas por suponer un riesgo de cara a los impuestos propios, pese a que la propia comisión reconoce que "el uso de estos esquemas no equivale a la evasión de impuestos".

Bhatia aclara este tema, y en un acuerdo con EY y Smith and Williamson, ha descubierto que en Dominica: "los conceptos de ciudadanía y residencia de impuestos son completamente separados y distintos". Esto es importante, ya que los solicitantes que han tenido éxito por medio del programa CBI de Dominica: "consiguen solo la ciudadanía" y por ello no utilizan el programa para convertirnos en residentes de impuestos de Dominica en relación a los ingresos por impuestos de otros países. Los informes de EY y de Smith and Williamson consiguen observaciones similares, concluyendo este último que "la ciudadanía por inversión no presenta un riesgo para facilitar la evasión de impuestos, ya que solo el ciudadano no es suficiente como para asegurar la residencia de impuestos".

No hay riesgos para la información CRS

La información CRS es otra área en la que el desconocimiento poco preciso ha generado crítica al programa de Dominica. Así, según la opinión de Bhatia, la información CRS está, de hecho: "basada en la residencia de impuestos en lugar de en la ciudadanía", lo que significa que el programa no está abierto al abuso de las personas que desean evitar CRS. Esto, de nuevo, cuenta la crítica para las entidades que "de forma errónea asocian CBI con la residencia de impuestos".

CBI proporciona grandes beneficios para los ciudadanos locales

Durante casi tres décadas, en lugar de la "estabilidad, libertad y mejor estilo de vida" que llegan con la ciudadanía de Dominica, los solicitantes del programa CBI de la isla han proporcionado "una inversión muy necesaria" de esta pequeña nación del Caribe. Dominica, por su parte, utiliza los fondos de inversores para el beneficio de todos sus ciudadanos, como la construcción de cientos de hogares resistentes al clima para residentes, desarrollando una planta geotérmica que proporcione energía limpia, además de crear oportunidades de trabajo en sectores principales, como el ecoturismo y la construcción. Dominica realiza operaciones de procedimientos estrictamente de vetado, incluyendo el empleo de especialistas en diligencias debidas regionales e internacionales para llevar a cabo comprobaciones de solicitantes. De cara a conseguir la reducción del programa CBI de Dominica "para no más de [un] esquema de evasión de impuestos elaborado", indicó Bhatia, "está injustificado". En vista de esto, Bhatia concluyó que no es necesario privar a las personas de la oportunidad para buscar la oportunidad de ciudadanía de Dominica por medio de CBI o de Dominica de los fondos vitales para el desarrollo nacional.

Puede acceder desde aquí [https://cbiindex.com/reports/] a la opinión completa y los informes de EY y Smith and Williamson.

