Project Ark acuña Smile ImpactNFT para la marca PepsiCo

HONG KONG, 2 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Project Ark y Lay'sRomania aportan al mundo algo que nunca está de más: SONRISAS. Lay's, una marca de PepsiCo, ha lanzado un " ImpactNFT " compuesto por más de 3.000 sonrisas de amantes de Lay's.

El ImpactNFT es una novedad para Lay's y PepsiCo, que incorpora el marketing social con la tecnología blockchain para ofrecer un impacto comunitario y medioambiental a los nativos de blockchain, los consumidores conscientes y el público. Para garantizar una huella de carbono insignificante, Project Ark acuñará la NFT de Lay's en la red Polygon, un protocolo de nivel 2 que ofrece transacciones rápidas, económicas y energéticamente eficientes respaldadas por la seguridad de Ethereum.

El primer ImpactNFT de Lay's está disponible en la página oficial OpenSea de Lay's.

La NFT "Smiles by Lay's" forma parte de la campaña "Comparte sonrisas con Lay's", que celebra el sencillo poder del "nosotros" en Rumanía con sonrisas magnéticas. El ImpactNFT muestra los elementos clave de la campaña: educación, social y medio ambiente. El cien por cien de la recaudación se destinará a Let's Do It, Romania!, i'Velo by GreenRevolution, The Adi Hădean Association, y Teach For Romania, cuatro organizaciones con soluciones prácticas que abordan algunos de los mayores problemas educativos, ecológicos y sociales de Rumanía.

"El SMILE ImpactNFT es un ejemplo de asociación interindustrial que puede impulsar el impacto social de una manera creativa que añade valor continuo", Max Song, consejero delegado de Carbonbase y fundador de Project Ark. "Hay claras sinergias entre la acuñación de NFTs y la mejora del mundo".

"Las Sonrisas de Lay's es una celebración de todas las personas y comunidades que se unieron a través de la campaña Comparte Sonrisas con Lay's en Rumania", dijo Vlad Vlădescu, gerente sénior de Marca de Lay'sRomania."Estamos emocionados de transformar esta campaña en arte digital".

Amartya Hari Pilaka, jefe de NFT de Polygon, dijo: "Estamos hechos para acuñar NFT con un impacto positivo. Nuestra asociación con Project Ark encaja perfectamente con nuestra ética de eficiencia energética y accesibilidad".

Project Ark es una innovadora plataforma de conservación impulsada por blockchain construida entre Carbonbase y el World Wildlife Fund Panda Labs. Miembro fundador de la Impact NFT Alliance , Project Ark ha creado un mercado en línea para I ImpactNFTs que financian esfuerzos de conservación de animales y del medio ambiente en todo el mundo. Los ImpactNFTs más recientes de Ark incluyen su WWF Egg Genesis Drop, SnarkySharkz y Purple Penguins .

Let's Do It, Romania!, identifica las zonas contaminadas, organiza la limpieza y ha construido la mayor campaña de educación medioambiental de Rumanía. El servicio de bicicletas compartidas i'Velo, impulsado por GreenRevolution, ha desarrollado la primera y mayor red de estaciones de bicicletas automatizadas de Rumanía con una aplicación propia. The Adi Hădean Association proporciona a los necesitados alimentos a través de proyectos sociales y educativos para una vida más saludable. Teach For Romania, forma a los profesores para que lleven enfoques creativos a las aulas y desarrolla el liderazgo educativo para codificar su visión para las generaciones futuras.