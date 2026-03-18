(Información remitida por la empresa firmante)

- Más allá de los asientos estáticos: la promoción de primavera de LiberNovo para un espacio de trabajo más centrado en las personas.

HONG KONG, 18 de m,arzo de 2026/PRNewswire/ -- Con la llegada de la primavera a Europa, el ritual de renovar el espacio de trabajo está evolucionando. La atención se centra ahora en entornos que favorecen activamente el bienestar del cuerpo humano. LiberNovo lidera este cambio, alejándose del mobiliario estático en favor de sistemas diseñados para fomentar el movimiento y el bienestar a largo plazo.

La filosofía del movimiento

La filosofía de "diseño que prioriza la salud" de LiberNovo se materializa en LiberNovo Omni. Esta silla ergonómica dinámica responde a los micromovimientos naturales del cuerpo, considerando la comodidad como un estado continuo. En lugar de exigir que los usuarios se adapten a una estructura fija, la LiberNovo Omni se adapta a ellos para brindarles un soporte constante durante todo el día.

Diseño de un entorno adaptable

La silla está construida alrededor del respaldo Bionic FlexFit, que cuenta con dieciséis articulaciones esféricas y ocho paneles elásticos. Esto crea una curva en S adaptativa que mantiene el contacto con la columna vertebral en cada estiramiento y reclinación. Mejorado con una función de descompresión espinal, reposabrazos 4D y soporte cervical adaptativo, el sistema reduce la tensión acumulada durante largas sesiones.

Diseño biofílico

Para esta primavera, LiberNovo presenta el color Moss Green. Inspirado en los paisajes forestales, este tono biofílico está diseñado para reducir la fatiga visual y fomentar una sensación de calma, transformando el espacio de trabajo en un entorno reparador.

Renovación de primavera: precios y beneficios regionales

El programa de renovación de primavera estará vigente del 19 de marzo al 16 de abril.

Unión Europea (UE)

Precio inicial: LiberNovo Omni a partir de €1.030

Ahorros por paquete: hasta 35% de descuento

Pedido de €1,000+: Descuento instantáneo de 15 € al finalizar la compra

Pedido de €1.100+: Eco Comfort Set (antifaz de seda, bolsa de tela ecológica y esterilla StepSync)

Pedido de €1.200+: Ultimate Perks Pack (gorra personalizada, pegatinas creativas, bolsa de tela ecológica e imán de nevera de edición limitada)

Reino Unido (UK)

Precio inicial: LiberNovo Omni a partir de £916

Ahorros por paquete: hasta 32% de descuento

Pedido de £900+: Descuento instantáneo de 15 £ al finalizar la compra

Pedido de £950+: Eco Comfort Set (antifaz de seda, bolsa de tela ecológica y esterilla StepSyn)

Pedido de £1.050+: Ultimate Perks Pack (gorra personalizada, pegatinas creativas, bolsa de tela ecológica e imán de nevera de edición limitada)

Un reinicio estacional para el espacio de trabajo moderno

En lugar de presentar la Renovación de Primavera como una promoción a corto plazo, LiberNovo la plantea como un reinicio estacional que replantea cómo el espacio de trabajo beneficia al cuerpo, no solo a la jornada laboral.

Para más información, visite www.libernovo.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935817/springsale_LiberrNovo.jpg

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