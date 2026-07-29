(Información remitida por la empresa firmante)

- Providence Equity Partners anuncia una inversión adicional en THE•TEAM para respaldar la adquisición de la participación accionaria del fundador

Michael Watts será ascendido a consejero delegado

Este anuncio marca la culminación exitosa de un proceso de venta altamente competitivo y refleja la continua confianza en la empresa, su equipo directivo y sus perspectivas de crecimiento a largo plazo

NUEVA YORK, 29 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Providence Equity Partners L.L.C. ("Providence"), una firma líder de capital privado especializada en el mercado medio con amplia experiencia en los sectores de medios de comunicación, telecomunicaciones y educación, y THE•TEAM ("la compañía"), una empresa líder mundial en deportes, música y entretenimiento, anunciaron hoy una inversión adicional de Providence en la compañía. Esta inversión tiene como objetivo facilitar y proporcionar capital para una transacción mediante la cual THE•TEAM adquirirá la participación restante del fundador Casey Wasserman en la compañía ("la transacción").

El anuncio de hoy es el éxito de la culminación de un proceso de venta integral en el que se recibieron múltiples ofertas de posibles compradores e inversores. A través de este proceso, Providence reforzó su confianza en la estrategia, el liderazgo y las perspectivas de crecimiento a largo plazo de THE•TEAM, y decidió aumentar su inversión en la empresa.

Providence invirtió por primera vez en THE•TEAM en 2022 y, desde entonces, ha colaborado con el equipo directivo con el objetivo de llevar a cabo el impulso del crecimiento orgánico e inorgánico significativo. Este resultado subraya la comprensión que Providence tiene de la posición diferenciada de la empresa en el mercado, su cultura y la solidez de sus relaciones con los clientes.

Wasserman, quien fundó la agencia homónima en 2002 y lideró su crecimiento hasta convertirla en una empresa global de marketing y representación de talentos durante más de dos décadas, anunció su decisión de venderla a principios de este año.

Michael Watts, quien se ha desempeñado como presidente desde 2014 y asumió el control diario de la compañía en febrero, será ascendido a consejero delegado de THE•TEAM, con efecto a partir del cierre de la transacción. Watts ha sido un miembro fundamental del equipo directivo de la compañía desde su fundación en el año 2002 y aporta un profundo conocimiento del negocio y de la estrategia de la compañía a este cargo.

"Estamos muy entusiasmados por el hecho de poder fortalecer aún más nuestra alianza con THE•TEAM", declaró Davis Noell, director gerente sénior y codirector para Norteamérica de Providence. "El gran interés que ha despertado la compañía durante todo este proceso no ha hecho sino reforzar nuestra confianza en el negocio y nuestro entusiasmo por su próxima fase de crecimiento. Nuestra inversión adicional también refleja nuestra convicción en el crecimiento a largo plazo de la demanda de experiencias presenciales en deportes, música y entretenimiento, así como en las marcas, el talento y las alianzas que dan vida a esos momentos".

"La verdadera medida del éxito de cualquier proyecto reside en su capacidad para perdurar más allá de uno mismo, y ese siempre fue mi objetivo cuando fundé lo que entonces se llamaba Wasserman Media Group hace 24 años", afirmó Wasserman. "Lo que comenzó como una pequeña agencia con grandes ambiciones es hoy un líder mundial. THE•TEAM cuenta con un equipo extraordinario y la confianza de los mejores talentos, marcas y propiedades del mundo. Me marcho con orgullo por lo que hemos creado juntos, agradecido a quienes lo hicieron posible y con confianza en el futuro. El deporte, la música y el entretenimiento son los idiomas que habla el mundo entero, y el futuro de THE•TEAM es brillante".

Como inversor mayoritario de la compañía, Providence seguirá apoyando el crecimiento orgánico y las fusiones y adquisiciones estratégicas, proporcionando el capital y la colaboración necesarios para expandir las capacidades de THE•TEAM en los ámbitos del deporte, la música y el entretenimiento, respaldando así el extraordinario talento, las marcas y las propiedades que la compañía se enorgullece de representar.

Se prevé que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales. No se han revelado los términos financieros.

AsesoresJ.P. Morgan Securities LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Providence. Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor legal de Providence.

Moelis & Company LLC actúa como asesor financiero exclusivo de THE•TEAM. BDT & MSD Partners actúa como asesor financiero de Casey Wasserman. Sullivan & Cromwell LLP actúa como asesor legal de Casey Wasserman y THE•TEAM.

Acerca de Providence Equity Partners L.L.C.Providence Equity Partners L.L.C. es una firma líder de capital privado para empresas medianas con amplia experiencia en los sectores de medios, comunicaciones y educación, con enfoque en Norteamérica y Europa. Providence busca invertir en empresas que se benefician de las tendencias de crecimiento a largo plazo en torno a experiencias, aprendizaje y conectividad, asociándose con equipos directivos excepcionales para construir compañías sólidas y escalables. Fundada en el año 1989 en Providence, Rhode Island, la firma ha invertido más de 40.000 millones de dólares en más de 180 empresas de su cartera, con un equipo de inversión transatlántico con sede principalmente en Londres, Nueva York y Boston. Mediante una construcción de cartera disciplinada, una gestión de riesgos prudente y una cultura colaborativa, la firma busca obtener resultados sólidos a lo largo de los ciclos del mercado. Para obtener más información, visite www.provequity.com.

Acerca de THE•TEAMTHE•TEAM se enorgullece de ofrecer servicios de representación y marketing a talentos, marcas y propiedades en 28 países y más de 70 ciudades de todo el mundo.

Impulsados por nuestra convicción que tiene el poder unificador del deporte, la música y el entretenimiento, en THE•TEAM lideramos con inteligencia, ideas e influencia. Para más información, visite the.team.

Contactos para medios:Providence Equity PartnersPro-Providence@profileadvisors.com

THE•TEAMpress@the.team

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/providence-equity-partners-anuncia-una-inversion-adicional-en-theteam-302837838.html