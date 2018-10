COMUNICADO: PSP Investments da la bienvenida a los nuevos socios de inversión dentro de Forth Ports

Publicado 11/10/2018 12:02:23 CET

October 11, 2018

Public Sector Pension Investment Board ("PSP Investments") se complace al anunciar que se lleva a cabo el cierre de su transacción Forth Ports Limited. PSP Investments ha comercializado acciones minoritarias en Forth Ports Limited para sus socios de inversión de largo plazo, incluyendo GLIL Infrastructure (GLIL), First State Super y Construction and Building Unions Superannuation (Cbus).

Forth Ports es un propietario y operador de puertos dinámico y de múltiples modos con sede en Reino Unido, que cuenta con puertos que dan servicio como puertos logísticos de Reino Uniodo, conectando con Europa y con el resto del mundo. Posee y opera ocho puertos comerciales en el Firth de Forth, el Firth de Tay y el Támesis, contando además con posiciones estratégicas en Tilbury (Londres), Grangemouth y Dundee. Tilbury es el sitio de la terminal principal del nuevo puerto, Tilbury 2, mientras que el Puerto de Dundee es el sitio del sector eólico creciente offshore y de las industrias de decomisionado de petróleo y gas del Mar del Norte.

"Estamos muy contentos de asociarnos con unas firmas de inversión mundiales de alta calidad para desplegar nuestro programa de expansión e inversión ambicioso en torno a Reino Unido", afirmó Charles Hammond, consejero delegado de grupo de Forth Ports. "Esto ya proporciona al grupo una base de accionariado a largo plazo que ayudará a apoyar y dar ayuda a la implementación de nuestra estrategia de crecimiento. Estamos impacientes por seguir con nuestra asociación duradera y estable con PSP Investments, al mismo tiempo que comienza una nueva asociación con First State Super, Cbus y GLIL".

"Tras nuestra adquisición de las acciones de Arcus European Infrastructure Fund 1 LP en Forth Ports, estamos muy emocionados de asociarnos junto a First State Super, Cbus y GLIL al tiempo que comenzamos la próxima fase de desarrollo de la compañía, liderada por medio del equipo administrativo brillante de Forth Ports", comentó Patrick Samson, director administrativo y responsable de inversiones de infraestructura de PSP Investments. "Seguiremos siendo propietarios de la mayoría de Forth Ports, formando una parte central de nuestra cartera de inversiones de infraestructura de Reino Unido".

Acerca de PSP Investments

Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) es uno de los mayores gestores de inversiones de pensiones de Canadá, con activos netos de 153.000 millones de dólares canadienses a 31 de marzo de 2018. Gestiona una cartera global diversificada compuesta por inversiones en mercados financieros públicos, capital privado, bienes inmobiliarios, infraestructura, recursos naturales y deuda privada. Establecida en 1999, PSP Investments gestiona las contribuciones netas a los fondos de pensiones del Servicio Público federal, las Fuerzas Canadienses, la Real Policía Montada de Canadá y la Fuerza de Reserva. Con sede en Ottawa, PSP Investments tiene su oficina comercial principal en Montreal y oficinas en Nueva York y Londres. Para obtener más información, visite investpsp.com [https://www.investpsp.com/en ] o síganos en Twitter y LinkedIn.

Acerca de GLIL

GLIL Infrastructure LLP (GLIL) es una sociedad mixta formada entre varios de los UK Local Government Pension Funds destinados a las inversiones en activos de infraestructuras centrales predominantemente en Reino Unido. Los socios fundadores de GLIL son los fondos de pensiones de Greater Manchester, Merseyside, West Yorkshire, conocidos de forma colectiva como Northern Pool, y la Local Pensions Partnership (LPP), que gestiona los activos de Berkshire, Lancashire, y la London Pensions Fund Authority. GLIL ha comprometido un capital de 1.800 millones de libras. Tras la adquisición, ha invertido más de 1.000 millones de libras en activos de infraestructura de Reino Unido.

Acerca de First State Super

First State Super es una de las principales organizaciones de servicios financieros de beneficios para miembros más grande de Australia. Nuestra visión está en proporcionar un mejor futuro para todos los australianos. Proporcionamos a nuestros miembros un mejor futuro financiero a través de la super-anuación segura y prudente y el asesoramiento financiero de calidad. La mayoría de los miembros de First State Super trabajan en la formación, salud, cumplimentación de la ley, servicios de emergencia y otras organizaciones que se ocupan de la comunidad. Invertimos más de 92.000 millones de dólares australianos (a fecha de 31 de agosto de 2018) en fondos bajo gestión en nombre de más de 800.000 miembros. Creemos que todo el mundo merece tener una jubilación digna. Por medio de nuestra compañía de planificación financiera de propiedad privada, StatePlus, proporcionamos asesoramiento de coste contenido y alta calidad para los miembros y todos los australianos.

Acerca de Cbus

Fundada en 1984, Cbus es la mayor super-anuación de Australia para personas que trabajan en el sector de las obras y la construcción. Con más de 780.000 miembros y más de 136.000 empleados, Cbus es el custodio de más de 47.000 millones de dólares australianos de ahorros de jubilación de sus miembros. Desde el año 1984, Cbus ha retornado una media de un 9,29% para sus miembros cada año. Cbus invierte directamente en la industria de la construcción por medio de la propiedad e infraestructura, con la infraestructura representando más de 4.500 millones de dólares australianos de fondos bajo gestión. Como fondo de beneficios para miembros, el objetivo singular de Cbus es el de mejorar la calidad de la jubilación de nuestros miembros.

Acerca de Forth Ports

Forth Ports Limited es uno de los mayores grupos portuarios de Reino Unido, y posee y opera ocho puertos comerciales en Reino Unido - Tilbury en el Támesis, Dundee en el Firth de Tay y seis en el Firth de Forth - Leith, Grangemouth, Rosyth, Methil, Burntisland y Kirkcaldy. Dentro y entorno a los Firths de Forth y Tay, Forth Ports gestiona y realiza operaciones en un área de 280 millas cuadradas de aguas navegables, incluyendo dos terminales marinas especializadas para exportaciones de petróleo y gas, proporcionando otros servicios marítimos, como remolque y conservación. http://www.forthports.co.uk [http://www.forthports.com ] @forthports

