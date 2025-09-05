PSYCHIC FEVER de LDH JAPAN arrasa en SUMMER SONIC, uno de los festivales de música más legendarios del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

-Ofreciendo una actuación impactante que refuerza su estatus como artistas globales-

TOKIO, 5 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- PSYCHIC FEVER, el grupo internacional de siete chicos de LDH JAPAN Inc., hizo su esperado debut en SUMMER SONIC 2025, el principal festival internacional de música de Japón. Actuando el 16 de agosto en Makuhari Messe (Chiba) y el 17 de agosto en Expo '70 Commemorative Park (Osaka), el grupo cautivó al público con un repertorio imponente que convirtió el recinto en escenarios de pura euforia.

Imagen: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Desde su debut en 2022, PSYCHIC FEVER se ha centrado principalmente en actividades internacionales, presentándose en importantes festivales y eventos de todo el mundo. En febrero de este año, completaron con éxito su primera gira por Estados Unidos, recorriendo seis ciudades, cosechando un gran éxito en la cuna del entretenimiento.

Cabe destacar que Forbes U.S. elogió al grupo: "El grupo de J-pop PSYCHIC FEVER no se parece a la típica boy band pop". Destacando su individualidad y diversidad, el artículo los posicionó como uno de los grupos más fascinantes surgidos de Japón, destacando su estilo y estética únicos, que recuerdan a los grupos de hip-hop y R&B de los años 90 y 2000.

En SUMMER SONIC, muchos de los asistentes vieron al grupo en directo por primera vez, y PSYCHIC FEVER estuvo a la altura de las circunstancias con un dinámico set de 11 canciones que dejó una huella imborrable.

La actuación abrió con "Reflection", su último tema, que fusiona el R&B clásico de los 90 y los 2000 con los tonos atmosféricos del DrillnB británico. En lugar de un tema inicial rimbombante, el grupo eligió una canción con ritmo que irradiaba confianza y refinamiento, sumergiendo al público en su mundo.

Uno de los momentos más electrizantes llegó con su éxito "Just Like Dat feat. JP THE WAVY", que ha acumulado más de 290 millones de visualizaciones en TikTok. Con su ritmo inspirado en el Miami Bass y el Atlanta Bass, la estructura minimalista pero a la vez vanguardista de la canción ha resonado con los oyentes desde su lanzamiento. En cuanto sonó la intro, el público estalló en cólera, y para el preestribillo, comenzó un canto espontáneo. Para cuando llegó el estribillo, todo el recinto gritaba "¡Just Like Dat!" al unísono, logrando una poderosa sinergia entre artista y público.

El set también incluyó "Paradise", producida para su gira estadounidense a principios de este año. Combinando influencias disco de los 80 con la renovada ola global del pop urbano japonés, la canción transformó el recinto en una sala de baile, con los fans balanceándose libremente al son de su ritmo fresco mientras los miembros se alineaban en el escenario con una coreografía fluida.

Para cerrar el espectáculo, "What's Happenin'", otro himno con influencias de Miami/Atlanta Bass que transmite fuertes vibras del Y2K. El tema fue un temazo que mostró la aguda sensibilidad hip-hop de PSYCHIC FEVER y ofreció un final explosivo digno de los momentos culminantes de SUMMER SONIC.

Con su impecable fusión de baile, voz y rap, PSYCHIC FEVER dominó el escenario con una energía abrumadora, dando un cierre triunfal a su primera aparición en SUMMER SONIC.

La verdadera esencia del grupo reside en la química que nace del choque y la armonía de sus siete personalidades distintivas: una "reacción química" que los distingue. Su impresionante debut en SUMMER SONIC 2025 reafirmó su presencia tanto en Japón como en el extranjero, alimentando la expectación por sus apariciones en los principales festivales mundiales venideros. Una cosa está clara: PSYCHIC FEVER es un grupo al que el mundo no puede apartar la vista.

Todas las imágenes: https://kyodonewsprwire.jp/release/20250...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/psychic-fever-de-ldh-japan-arrasa-en-summer-sonic-uno-de-los-festivales-de-musica-mas-legendarios-del-mundo-302547435.html