Pudu Robotics anuncia una alianza estratégica con Gom Schoonhouden B.V. en Interclean Amsterdam 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Pudu Robotics anuncia una alianza estratégica con Gom Schoonhouden B.V. en Interclean Amsterdam 2026, lo que marca el primer despliegue en Europa de la serie PUDU BG1 nativa de IA

AMSTERDAM, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica para servicios comerciales, anunció hoy una alianza estratégica con Gom Schoonhouden B.V., una de las principales empresas de limpieza profesional de los Países Bajos. Este acuerdo, facilitado por Fulin Robot Technologie B.V., socio regional de Pudu, supone el primer despliegue en Europa del robot fregador-secador de gran tamaño con inteligencia artificial, la serie PUDU BG1.

Este hito representa un importante avance en la adopción de la automatización de la limpieza de última generación en todo el mercado europeo y se basa en la larga colaboración entre Gom Schoonhouden B.V., Pudu Robotics y Fulin Robot Technologie B.V. en múltiples proyectos.

Liderando la era de la limpieza nativa con IA en Europa

Reconocida por su escala operativa, la calidad de su servicio y su enfoque innovador, Gom Schoonhouden B.V. sigue marcando la pauta en el sector de la limpieza. Su decisión de ser la primera en adoptar la serie BG1 en Europa refleja el compromiso de Gom con la innovación práctica y la mejora continua.

"Con esta implementación, no solo presentamos una nueva máquina, sino una nueva forma de operar", afirmó Geoffrey Nouws, director de Innovación de Gom. "Buscamos constantemente innovaciones que mejoren tanto la calidad como la eficiencia en las operaciones de limpieza a gran escala. Para nosotros, esta implementación representa un paso más en la mejora continua de nuestro servicio. Al aplicar esta tecnología, podemos brindar a nuestros clientes una calidad más constante y operaciones más eficientes en entornos de gran envergadura. La innovación solo es valiosa cuando contribuye a obtener mejores resultados para nuestros clientes".

Redefiniendo la inteligencia: limpieza mágica con IA

La serie PUDU BG1 se basa en una arquitectura nativa de IA que integra percepción, toma de decisiones y ejecución en un ciclo operativo continuo. A diferencia de los robots tradicionales que dependen de rutas y horarios predefinidos, el BG1 está diseñado para responder dinámicamente a entornos reales, lo que permite resultados de limpieza más adaptables, eficientes y consistentes.

Esta inteligencia artificial se basa en el sistema patentado de limpieza mágica con IA de Pudu, que transforma la limpieza, pasando de un proceso rutinario a una operación proactiva y orientada a resultados. Mediante la detección de suciedad en tiempo real, estrategias de limpieza adaptativas y la optimización automática de parámetros clave como el uso de productos químicos y la presión del cepillo, el sistema garantiza un alto rendimiento en entornos complejos y de gran escala, a la vez que reduce la intervención manual.

Además, la serie BG1 incorpora un mecanismo de limpieza de bordes extensible, pionero en la industria, que permite que el cepillo alcance superficies lisas junto a paredes y estanterías, eliminando así los puntos ciegos de limpieza tradicionales. Su sistema integrado de barrido y fregado optimiza aún más la eficiencia al combinar la recogida de residuos secos con el fregado húmedo en una sola pasada, reduciendo las operaciones repetitivas y maximizando la productividad.

"Esta alianza es una clara muestra del futuro del sector de la limpieza", afirmó Felix Zhang, fundador y consejero delegado de Pudu Robotics. "La robótica con IA integrada no solo mejora la eficiencia, sino que redefine por completo la forma en que se realiza el trabajo. Con la serie BG1 y nuestro sistema de limpieza mágica con IA, permitimos que las máquinas vayan más allá de la simple ejecución, alcanzando una verdadera comprensión y capacidad de decisión. Nos entusiasma colaborar con socios innovadores como Gom para implementar este nuevo paradigma operativo a gran escala en entornos reales".

Un líder probado en crecimiento global

Esta alianza también pone de relieve el crecimiento acelerado de Pudu Robotics en el sector global de la robótica de limpieza. Según datos del informe "Market Research on Global Commercial Service Robotics (2023)" de Frost & Sullivan, Pudu Robotics fue reconocida como líder mundial, con una cuota de mercado del 23 %, la más alta del sector. Este liderazgo se ve reforzado por la enorme escala operativa de Pudu, con más de 120.000 robots distribuidos en todo el mundo hasta la fecha y un notable crecimiento interanual del 100 % en sus ingresos durante 2025. Actualmente, la robótica de limpieza se ha consolidado como el principal motor de crecimiento de la empresa, representando más del 70 % de sus ingresos totales.

Entre sus productos estrella, el PUDU CC1 ha superado las 20.000 unidades en envíos globales acumulados, con un 60 % desplegadas en Europa y Norteamérica, mercados conocidos por sus estrictos requisitos en materia de fiabilidad, cumplimiento normativo y estándares de servicio.

Estableciendo un nuevo estándar para la industria

Mediante esta colaboración, Pudu Robotics, Gom Schoonhouden B.V. y Fulin Robot Technologie B.V. continuarán explorando soluciones escalables e inteligentes para la limpieza comercial, estableciendo nuevos estándares de eficiencia, consistencia y automatización en entornos operativos complejos.

A medida que la industria evoluciona, esta colaboración señala una transición más amplia hacia una infraestructura nativa de IA, donde la limpieza ya no se define por tareas repetitivas, sino por sistemas inteligentes capaces de optimización continua y toma de decisiones autónoma.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics, líder mundial en el sector de la robótica de servicios comerciales, se dedica a facilitar el trabajo y mejorar la calidad de vida mediante la IA y la robótica, con la visión de construir una infraestructura robótica inteligente global que preste servicio a 10.000 millones de personas en todo el mundo.

Pudu Robotics, basada en tres tecnologías clave (movilidad, manipulación e inteligencia artificial), ha sido pionera en una arquitectura única en la industria denominada "Un cerebro, múltiples formas de representaciones", estableciendo una cartera de productos integral que incluye robots especializados, semihumanoides y humanoides.

Actualmente, Pudu ofrece cuatro líneas de productos principales: prestación de servicios, limpieza comercial, entrega industrial e inteligencia artificial integrada. Sus soluciones se utilizan ampliamente en sectores como el comercio minorista, la hostelería, la fabricación y las instalaciones industriales, la alimentación y las bebidas, los servicios inmobiliarios, la sanidad, el entretenimiento y el deporte, la educación y los servicios públicos.

Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado más de 120.000 unidades a nivel mundial, con presencia en más de 80 países y regiones.

Acerca de Gom Schoonhouden B.V.

Gom Schoonhouden B.V. es uno de los mayores proveedores de servicios de limpieza profesional en los Países Bajos. La empresa se centra en su personal y ayuda a sus clientes a crear entornos limpios, seguros y bien mantenidos. Con un enfoque sectorial, Gom ofrece soluciones de limpieza a medida para los sectores de salud, educación, oficinas e industria. Mediante la innovación continua y las prácticas sostenibles, Gom mejora la calidad, la eficiencia y la uniformidad de sus servicios de limpieza. Siempre con un fuerte enfoque en las personas, la calidad y las relaciones a largo plazo.

Acerca de Fulin Robot Technologie B.V.

Fulin Robot Technologie B.V. es el socio exclusivo de Pudu Robotics en los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, y un especialista líder en la implementación de robótica para servicios y limpieza. Con un fuerte enfoque en la excelencia operativa, Fulin ayuda a organizaciones de los sectores de salud, hostelería, logística y servicios de instalaciones a adoptar la robótica de forma segura, escalable y centrada en las personas.

Combinando un profundo conocimiento del sector con una sólida experiencia práctica en la implementación, Fulin garantiza que las soluciones robóticas avanzadas se traduzcan en un impacto real: mayor eficiencia, mejor calidad de servicio y una carga de trabajo más sostenible para los empleados. La empresa ofrece soporte integral, que incluye consultoría, implementación in situ, formación, servicio técnico y optimización a largo plazo.

Impulsada por la innovación y la colaboración, Fulin ayuda a las organizaciones a acelerar su transformación digital, manteniendo a las personas en el centro de cada solución.

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