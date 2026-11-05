Pudu Robotics presenta su estrategia de "un cerebro, múltiples aplicaciones" (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Pudu Robotics presenta su estrategia de "un cerebro, múltiples aplicaciones" y exhibe su cartera completa por primera vez en Europa

El líder mundial en robótica comercial presentó, por primera vez de forma conjunta, seis líneas de productos durante su Cumbre de Socios Europeos 2026, celebrada en Ámsterdam.

AMSTERDAM, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, un líder mundial en robótica comercial presentó ayer, en Ámsterdam, durante su primera Cumbre de Socios en Europa, la siguiente fase de su estrategia global. En el evento, que giró en torno al lema "IA en acción: ampliando el impacto en toda Europa, juntos", Pudu dio a conocer por primera vez su estrategia "Un cerebro, múltiples aplicaciones", junto con su ecosistema completo de productos, que abarca seis líneas diferentes.

"La próxima etapa de crecimiento dependerá no solo de avanzar en las capacidades de los robots, sino también de hacer que sean más fáciles de implementar, más adaptables y comercialmente viables a gran escala", afirmó Felix Zhang, fundador y consejero delegado de Pudu Robotics. "Mediante nuestra estrategia de "un cerebro, múltiples aplicaciones" estamos construyendo una base tecnológica común para diferentes tipos de robots: desde robots de servicio especializados hasta robots semihumanoides y humanoides. Al combinar capacidades de inteligencia artificial reutilizables con hardware diseñado para fines específicos, buscamos acelerar la innovación, mejorar la eficiencia en el desarrollo e integrar la robótica en más aplicaciones del mundo real".

Presentación de la cartera de robótica bajo la estrategia de "un cerebro, múltiples aplicaciones"

Durante la cumbre, Pudu presentó su ecosistema completo de productos, guiado por su estrategia de "un cerebro, múltiples aplicaciones" y que abarca seis líneas de producto: entrega de servicios, limpieza comercial, logística industrial, inteligencia artificial encarnada de propósito general, siega comercial y cuidado del césped doméstico. La línea de cuidado del césped doméstico incluye la serie PUDU TOMO S, el primer producto de robótica para el consumidor de la empresa, anunciado el 3 de noviembre. El lanzamiento de este ecosistema integral marca la expansión de Pudu hacia una gama más amplia de escenarios de aplicación, que abarcan desde entornos interiores hasta exteriores, y desde el uso comercial hasta el doméstico.

"Bajo nuestra estrategia de "un cerebro, múltiples aplicaciones", seguiremos invirtiendo en tecnologías fundamentales, lo que incluye hardware, sistemas operativos y modelos base integrados", afirmó Zhang.

El núcleo de la estrategia de "un cerebro, múltiples aplicaciones" es una arquitectura tecnológica compartida, diseñada para dar soporte a diversas formas de robots. Basada en tecnologías propias de Pudu —como PuduFM, un modelo base integrado, y PuduAgent OS, una plataforma de agentes de IA integrada—, esta arquitectura permite reutilizar capacidades de IA, módulos de software y habilidades en distintas plataformas robóticas, al tiempo que garantiza que el hardware y los sistemas de control de movimiento permanezcan optimizados para tareas específicas. Al compartir estas tecnologías subyacentes entre diferentes tipos de robots, la estrategia contribuye a reducir los ciclos y costes de I+D y despliegue, facilitando la introducción de la robótica en más sectores y haciendo que su adopción resulte más práctica para los clientes.

Fuerte presencia en Europa: 60% de crecimiento anual, presencia en más de 20 países

La Cumbre Europea de Socios de Pudu Robotics 2026 marca el primer evento de marca estratégico a gran escala de la compañía en Europa. Pudu eligió Ámsterdam para presentar su estrategia global de "un cerebro, múltiples aplicaciones", lo que refleja la importancia de Europa como mercado clave para la próxima fase de crecimiento estratégico de la empresa.

Pudu opera en más de 20 países europeos, incluidos Alemania, Austria, Suiza, Francia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, España, Italia, República Checa y Polonia. La empresa presta servicios a clientes de una amplia gama de industrias europeas, incluidas la venta minorista, la alimentación y las bebidas, la hostelería, la atención sanitaria y el transporte, como EDEKA, Albert Heijn, Carrefour, Denner, Marriott, Van der Valk, Pizza Hut e Intermarché, así como el aeropuerto Charles de Gaulle de París.

Esta huella ha ido acompañada de un fuerte crecimiento empresarial. En los últimos dos años, los ingresos de Pudu en Europa han crecido una media de más del 60 % anual, lo que refleja el fuerte impulso de su negocio en toda la región.

Pudu también está fortaleciendo su presencia local para respaldar su continua expansión. El 30 de octubre, la empresa anunció el establecimiento de su sede europea en Alemania. El centro regional multifuncional reúne oficinas, una sala de exposición, almacenamiento, formación, ventas, soporte postventa y servicios de reparación, fortaleciendo la capacidad de Pudu para proporcionar soporte localizado, mejorar la capacidad de respuesta del servicio y trabajar más estrechamente con distribuidores y clientes en toda Europa.

Ampliando Pudu Robotics en todos los escenarios

Hoy en día, las tecnologías de Pudu sirven a 16 industrias y más de 900 escenarios de aplicación, lo que refleja la amplitud de entornos en los que se aplican sus soluciones robóticas. La cartera completa de productos de Pudu se exhibió en la cumbre, demostrando la gama completa de casos de uso innovadores de Pudu. Entre los robots expuestos se encontraban:

BellaBot Pro – Un robot de entrega y servicios interactivos mejorado, que cuenta con interacción multimodal, movilidad optimizada y el sistema de seguridad Omni-Sense. Con una anchura de paso de 65 cm, está diseñado para desplazarse por entornos comerciales complejos y reducidos, ofreciendo al mismo tiempo una experiencia de servicio atractiva.

PUDU CC1 Pro – Un robot de limpieza comercial 4 en 1 impulsado por inteligencia artificial que integra barrido, fregado, aspirado y mopeado. Sus capacidades de IA incluyen la detección del rendimiento de limpieza en tiempo real y la limpieza localizada, lo que contribuye a realizar tareas de limpieza más precisas y eficientes.

PUDU MP2000 – Un robot autónomo de manipulación de palés, diseñado desde su origen con IA y con una capacidad de carga de 2.000 kg. Gracias a sus funciones de reconocimiento de soportes de carga mediante IA, alineación adaptativa de horquillas e inserción de horquillas en 20 segundos, está concebido para simplificar el transporte de palés en entornos de fabricación, almacenamiento y logística.

PUDU D5, D7 and D9 – La cartera general de IA incorporada de Pudu abarca robots cuadrúpedos, semihumanoides y humanoides. Al combinar capacidades de movilidad, percepción y manipulación, esta cartera refleja el enfoque de Pudu para promover la inteligencia incorporada en diversas tipologías de robots.

PUDU GT Series – Una gama de tres modelos de robots cortacésped comerciales —GT3, GT5 y GT7— diseñada para el mantenimiento profesional de terrenos y superficies de césped. Gracias a sus sistemas de corte y recolección específicamente desarrollados, esta serie responde a las necesidades particulares de propiedades comerciales, grandes extensiones de césped, campos de golf y terrenos deportivos profesionales.

PUDU TOMO S Series – El primer producto de robótica de consumo de Pudu, que lleva el cuidado inteligente del césped al hogar. Gracias a su sistema exclusivo de autoafilado SharpLoop™, el TOMO S está diseñado para mantener el filo de las cuchillas de forma automática, facilitando un mantenimiento del césped cómodo y constante.

Mirando al futuro: innovando para crear robots para Europa

Ya sea a través de su estrategia de "un cerebro, múltiples aplicaciones" o de su ecosistema de productos, que abarca una amplia gama de escenarios de aplicación, el objetivo de Pudu sigue siendo el mismo: utilizar la inteligencia artificial y la robótica para mejorar la productividad y el bienestar de la sociedad humana.

"Queremos que Europa sea uno de los primeros mercados donde se ponga en práctica esta estrategia", afirmó Bella Sun, vicepresidenta y directora general para Europa de Pudu Robotics. "Esto implica no solo llevar a Europa las tecnologías más avanzadas y el mejor talento de Pudu, sino también colaborar más estrechamente con nuestros clientes, distribuidores y otros socios en toda la región, con el fin de transformar los avances en robótica en un valor práctico tanto para entornos comerciales como domésticos".

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics es un líder mundial en robótica comercial, dedicado a facilitar el trabajo y mejorar la calidad de vida mediante la inteligencia artificial y la robótica. Su visión consiste en construir una infraestructura global de robótica inteligente al servicio de 10.000 millones de personas en todo el mundo.

Pudu desarrolla soluciones robóticas tanto para el ámbito comercial como para el doméstico; su cartera abarca áreas como la entrega de servicios, la limpieza comercial, la logística industrial, la inteligencia artificial aplicada a sistemas físicos, el mantenimiento de espacios exteriores comerciales y el cuidado de jardines para particulares.

Con más de 130.000 robots distribuidos y presencia en más de 85 países y regiones, Pudu atiende a clientes de diversos sectores, entre ellos el comercio minorista, la hostelería, la industria manufacturera, el sector sanitario, el sector inmobiliario y de gestión de propiedades, la educación, el entretenimiento y el deporte, así como los servicios públicos.

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