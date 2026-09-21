Pudu Robotics presenta la serie PUDU GT en GaLaBau 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Pudu Robotics presenta la serie PUDU GT y soluciones inteligentes para el mantenimiento de espacios verdes en GaLaBau 2026

NÜRNBERG, Alemania, 21 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Pudu Robotics, un líder mundial en robótica de servicios comerciales ha concluido su participación en GaLaBau 2026, evento donde presentó por primera vez de forma presencial a la comunidad internacional de paisajismo, gestión de terrenos y mantenimiento de césped su nuevo cortacésped commercial, la serie PUDU GT.

Celebrada del 15 al 18 de septiembre en el recinto ferial NürnbergMesse de Núremberg (Alemania), GaLaBau marcó el debut presencial a nivel mundial de la serie PUDU GT, tras su lanzamiento oficial el 1 de septiembre. La gama, compuesta por tres modelos —PUDU GT3, GT5 y GT7—, amplía la oferta de Pudu Robotics hacia el ámbito profesional del mantenimiento de exteriores y césped, con soluciones diseñadas específicamente para diversas necesidades de corte y entornos de trabajo.

Tres soluciones diseñadas específicamente para el mantenimiento profesional de terrenos y césped

El PUDU GT3 está diseñado para propiedades compactas y fragmentadas; combina las funciones de corte, recolección de hierba y retirada de residuos ligeros en zonas de césped con el barrido y la recogida de residuos en superficies pavimentadas. El PUDU GT5ha sido creado para grandes superficies de césped comercial, combinando una anchura de corte de 60 pulgadas (152 cm) con un funcionamiento autónomo apto para ciclos de siega exigentes. El PUDU GT7está diseñado para entornos de césped que requieren gran precisión, como campos de golf y terrenos de juego profesionales; cuenta con un sistema de corte de triple rodillo helicoidal de 62 pulgadas (160 cm) y navegación autónoma de alta precisión.

En la feria GaLaBau, los visitantes pudieron conocer la gama de tres modelos y ver el GT5 en acción en la zona de demostraciones al aire libre, donde se exhibieron sus capacidades de siega autónoma y su función de descarga automática en un entorno profesional.

Expansión hacia la robótica profesional para exteriores

El evento brindó a Pudu Robotics la oportunidad de conectar con profesionales del paisajismo, operadores de mantenimiento de terrenos, clientes y socios de todo el sector. Las conversaciones mantenidas durante la feria pusieron de relieve las diversas necesidades de las operaciones profesionales en exteriores y el papel que pueden desempeñar las soluciones robóticas especializadas en distintos tipos de terrenos y superficies de césped.

La serie PUDU GT incorpora el corte de césped comercial a la amplia cartera de Pudu Robotics, que abarca la prestación de servicios, la limpieza comercial, la logística industrial y la IA encarnada de uso general, ampliando así sus capacidades robóticas hacia una nueva gama de aplicaciones profesionales en exteriores.

Tras su lanzamiento mundial y su primera presentación presencial en la feria GaLaBau, la serie PUDU GT continuará su despliegue internacional. La gama se exhibirá próximamente en la ISSA Cleaning & Hygiene Expo de Australia, en octubre, brindando al mercado australiano la oportunidad de conocer las últimas soluciones de Pudu para el corte de césped robótico comercial.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics es un líder mundial en robótica de servicios comerciales y la primera empresa del sector en ofrecer una cartera completa que abarca robots especializados, semihumanoides y humanoides. Según el informe de mercado más reciente de Frost & Sullivan, Pudu Robotics ocupa el primer puesto a nivel mundial en robótica de servicios comerciales, tanto por ingresos como por volumen de envíos. Basándose en su arquitectura de 'un cerebro, múltiples formas físicas', Pudu ofrece robots para la prestación de servicios, limpieza comercial, transporte industrial, IA encarnada de uso general y siega comercial, destinados a sectores como la hostelería, el comercio minorista, la sanidad, la industria de fabricación, la educación y los servicios públicos, entre otros. Hasta la fecha, Pudu Robotics ha suministrado más de 130.000 robots a clientes en más de 85 países y regiones.

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