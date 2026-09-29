PwC:Las empresas corren el riesgo de perder a sus empleados con mayores conocimientos de IA (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Las empresas corren el riesgo de perder a sus empleados con mayores conocimientos de IA y dejar atrás a la mayoría, según PwC

El uso de la IA entre la fuerza laboral ha aumentado 10 puntos, pero el acceso a recursos de formación y desarrollo ha disminuido 8 puntos.

Los trabajadores que utilizan la IA a diario tienen muchas más probabilidades de confiar en la dirección, sentirse seguros en sus empleos y ver con buenos ojos el cambio tecnológico.

Sin embargo, la mayoría de los trabajadores (56%) se está quedando atrás: solo dos de cada cinco afirman tener acceso a los recursos de formación y desarrollo que necesitan.

Por otro lado, casi un tercio (29%) de los empleados "punteros" —aquellos con sólidas capacidades en IA y competencias muy demandadas— señalan que es muy o extremadamente probable que cambien de empleador durante el próximo año.

Aumenta la presión por el coste de la vida: solo un tercio de los trabajadores indican que le sobra dinero a final de mes, lo que supone un descenso interanual del 8%.

LONDRES, 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La creciente brecha de habilidades en IA está generando una divergencia en la fuerza laboral: la mayoría de los trabajadores corre el riesgo de quedarse atrás a medida que disminuye el acceso a la formación y el desarrollo, incluso cuando se aceleran el uso de la IA y el ritmo de los cambios en el entorno laboral.

La encuesta de PwC "Global Workforce Hopes and Fears 2026" (Esperanzas y temores de la fuerza laboral mundial 2026), que entrevistó a cerca de 50.000 trabajadores de 48 países y regiones, revela un optimismo dispar en cuanto a las trayectorias de crecimiento y las experiencias de los empleados, a medida que estos se enfrentan a cambios acelerados, una mayor carga de trabajo y crecientes presiones derivadas del coste de vida.

Solo el 51% afirma tener acceso a los recursos de aprendizaje y desarrollo que necesita, frente al 59% del año pasado.

La brecha es especialmente marcada entre el 56% de los trabajadores que constituyen el "núcleo operativo" —cuyas competencias son menos escasas y que se encuentran en una etapa inicial de la curva de aprendizaje de la IA—: solo dos de cada cinco de estos trabajadores afirman tener acceso a los recursos de formación y desarrollo que necesitan.

Por otro lado, los trabajadores que utilizan la IA a diario confían más en la seguridad de su empleo, son más propensos a confiar en la dirección y tienen mayor confianza en su capacidad para adquirir nuevas habilidades.

Pete Brown, líder global de fuerza laboral de PwC, señaló:

"Los trabajadores se enfrentan a una presión creciente debido al aumento de la carga laboral, los cambios acelerados y la incertidumbre externa. Sin embargo, quienes utilizan la IA a diario se muestran más seguros, ambiciosos y optimistas respecto a sus carreras y perspectivas. El desafío para los líderes consiste en seguir desarrollando a estas personas, pero sin hacerlo a costa del resto de la plantilla".

La adopción de la IA sigue aumentando, pero los trabajadores se enfrentan a presiones crecientes.

Los trabajadores sienten una presión considerable. Solo un tercio comenta que le sobra dinero a final de mes, lo que supone un descenso interanual del 8%.

Al mismo tiempo, casi un tercio (29%) explica tener mucha menos capacidad de negociación que hace tres años, una cifra más del doble de la de quienes opinan lo contrario. En el caso de los trabajadores totalmente remotos, la proporción es 10 puntos mayor.

Al considerar los mayores riesgos para la seguridad laboral, más trabajadores señalan la volatilidad económica (57%) que la asunción de más tareas por parte de la IA (44%), siendo la Generación Z la que muestra mayor inquietud en todos estos indicadores.

Tres quintas partes (58%) de quienes han experimentado cambios en el lugar de trabajo consideran que ha habido más cambios en el último año que en años anteriores. Casi un tercio (27%) explica que sentirse fatigado o agotado limita su productividad.

La gran mayoría de los trabajadores afirma haber tenido que aplicar nuevas habilidades en su trabajo durante el último año; dos quintas partes (40%) señalan que esto ocurrió en gran o muy gran medida.

El cambio se está produciendo con mayor rapidez en los niveles de liderazgo. Más de la mitad (51%) de los altos ejecutivos y el 46% de los gerentes comentan haber aplicado nuevas habilidades en sus funciones, frente al 29% de los empleados que no ocupan cargos directivos y el 38% de los trabajadores de nivel inicial.

Sin embargo, a medida que los trabajadores se enfrentan a una presión creciente, la adopción de la IA sigue aumentando: casi dos tercios (64%) de todos los trabajadores destacan haber utilizado IA en el trabajo durante los últimos 12 meses, lo que supone un incremento de diez puntos respecto al año anterior. La proporción de quienes utilizan IA generativa a diario también aumentó, pasando del 14 al 22%. Aproximadamente tres quintas partes (59%) de los trabajadores prevén que el uso de herramientas de IA en su empleo aumentará en los próximos 12 meses. Este grupo señala que el uso de la IA les hace sentirse con energía y empoderados, en lugar de cansados e impotentes, con una proporción de aproximadamente 5 a 1.

Los usuarios diarios de IA en el ámbito laboral también se muestran más optimistas: el 68% confía en la seguridad de su empleo, frente al 57% de los usuarios ocasionales. Asimismo, es más probable que soliciten un ascenso (+12 puntos porcentuales), confíen en la alta dirección (+15) y se sientan seguros de poder adquirir nuevas habilidades (+21).

La nueva brecha en la fuerza laboral

Si bien los trabajadores confían mayoritariamente (61%) en su capacidad para desarrollar nuevas competencias, solo la mitad (51%) declara tener acceso a recursos de aprendizaje y desarrollo (frente al 59% anterior). Para profundizar en este aspecto, el informe clasifica a la fuerza laboral en cuatro grupos:

Líderes (14%): cuentan con competencias escasas y sólidas capacidades en IA.

Innovadores en IA (18%): sus competencias son menos escasas, pero utilizan la IA para lograr mayores resultados.

Indispensables (11%): poseen competencias escasas muy valoradas por los empleadores, pero no han avanzado mucho en la curva de aprendizaje de la IA.

El motor operativo (56%): sus competencias no son escasas y no han avanzado mucho en la curva de aprendizaje de la IA.

El informe destaca la necesidad de que los empleadores presten especial atención al grupo que constituye el "motor" de la organización. Es menos probable que este grupo reciba recompensas por utilizar la IA, adquirir nuevas habilidades o cuestionar las formas de trabajo establecidas; sin embargo, representa la mayoría de la plantilla y es responsable de gran parte de la actividad cotidiana de la organización.

Mientras tanto, los "pioneros" están obteniendo importantes beneficios gracias a su posición. Es más probable que reciban recompensas por cuestionar las formas de trabajo establecidas (1,5 veces el promedio mundial) y por adquirir nuevas habilidades (1,2 veces el promedio mundial). Asimismo, este grupo tiene una probabilidad 33 puntos mayor de solicitar un ascenso.

Como desafío para los empleadores que buscan retener a sus trabajadores más valiosos, casi un tercio (29%) de este grupo afirma que es muy o extremadamente probable que cambie de empleador durante el próximo año.

Pete Brown, líder global de fuerza laboral de PwC, concluyó:

"Existe un riesgo real de que la fuerza laboral mundial empiece a avanzar a ritmos diferentes. Más de la mitad de los trabajadores aún no se benefician de la IA y del desarrollo de competencias en la misma medida, mientras que aquellos que poseen habilidades escasas y sólidas capacidades en IA ganan confianza y mayor movilidad. Los líderes deben reflexionar detenidamente sobre dónde invertir en competencias, cómo proporcionar a las personas la oportunidad de adaptarse y cómo retener las capacidades que más necesitan".

Notas a los redactores

Acerca de la encuesta de PwC "Esperanzas y temores de la fuerza laboral mundial 2026"

La encuesta de PwC "Esperanzas y temores de la fuerza laboral mundial 2026" recopiló respuestas de 49.364 trabajadores de 48 países y regiones y 29 sectores durante los meses de mayo y junio de 2026. Las cifras de este informe están ponderadas proporcionalmente según la distribución por género y edad de la población activa de cada país o región, lo que garantiza que las opiniones de los trabajadores sean ampliamente representativas en todas las principales zonas geográficas.

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