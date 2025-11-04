(Información remitida por la empresa firmante)

-Pylontech anuncia la apertura oficial de su filial australiana, reforzando así su presencia global en el almacenamiento de energía

SYDNEY, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Pylon Technologies Co., Ltd. ("Pylontech", SSE: 688063), una empresa líder mundial en sistemas de almacenamiento de energía, se complace en anunciar la apertura oficial de su filial australiana en Sídney. Este hito representa un importante avance en la estrategia de expansión global de la compañía y refuerza su compromiso a largo plazo con los mercados de almacenamiento de energía de Australia y Nueva Zelanda.

La creación de Pylontech Australia significa que la empresa está plenamente preparada para operar, proporcionando ventas localizadas, servicios técnicos, coordinación de la cadena de suministro y atención al cliente para servir mejor a sus socios y clientes en toda la región.

"Australia ha sido uno de los mercados de almacenamiento de energía más dinámicos del mundo, y nos enorgullece haber formado parte de su desarrollo desde que instalamos nuestro primer sistema aquí hace más de una década", declaró Geoffrey Song, vicepresidente de Pylontech. "El lanzamiento de Pylontech Australia demuestra nuestra dedicación a apoyar a nuestros socios locales mediante una colaboración más estrecha, un servicio más ágil y soluciones más completas".

Australia se ha convertido en uno de los mercados de almacenamiento de energía más maduros y de mayor crecimiento del mundo, impulsado por ambiciosos objetivos nacionales de transición energética. El gobierno aspira a reducir las emisiones entre un 62 % y un 70 % por debajo de los niveles de 2005 para 2035, con el apoyo de programas como la iniciativa 'Baterías Domésticas Más Baratas', que ayuda a los hogares a sumarse a la transición hacia la energía limpia. Con la nueva filial ya en pleno funcionamiento, Pylontech acelerará aún más la entrega de soluciones de almacenamiento de energía a nivel residencial, comercial y de servicios públicos, contribuyendo así al progreso de Australia hacia un futuro energético limpio, fiable y resiliente.

"Al establecer una presencia local, buscamos estar más cerca de nuestros clientes, no solo geográficamente, sino también estratégicamente", agregó Ned Yu, director general de Pylontech Australia. "Este hito nos permite atender al mercado con mayor agilidad, innovación y capacidad de respuesta".

La apertura de Pylontech Australia reafirma la misión de la compañía de impulsar la transformación energética global mediante soluciones de almacenamiento de energía seguras, confiables y sostenibles.

Acerca de Pylontech

Fundada en 2009, Pylon Technologies Co., Ltd. (Pylontech, SSE: 688063) es una empresa pionera y líder en el suministro de sistemas de almacenamiento de energía, que integra tecnologías de electroquímica, electrónica de potencia e integración de sistemas. Con más de 2 millones de sistemas instalados en todo el mundo, Pylontech ha obtenido reconocimiento mundial por su innovación y calidad. Su cartera de productos abarca aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y a gran escala, y apoya a sus socios globales en la consecución de una transición energética sostenible y segura.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811791...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811792...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811813...

