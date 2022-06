QATAR ANUNCIA LA TEMPORADA DE OTOÑO DE OFERTAS CULTURALES ORIENTADAS A LA FIFA WORLD CUP QATAR 2022™

- QATAR ANUNCIA UNA DESBORDANTE TEMPORADA DE OTOÑO DE OFERTAS CULTURALES, QUE ARRASTRAN A HUÉSPEDES DE TODO EL MUNDO HACIA LA FIFA WORLD CUP QATAR 2022™

Más de un millón de visitantes serán recibidos por espectáculos espectaculares, exposiciones de museo innovadoras, desfiles de moda de primera categoría y mucho más

La oferta cultural completa se presentará a través del nuevo Qatar Creates One Pass

DOHA, Qatar, 7 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Esta mañana, en el M7 de Msheireb, se ha anunciado el nuevo formato de la programación artística y cultural en todo Qatar, con la transformación de Qatar Creates, que pasará de ser un periodo limitado de eventos a un movimiento cultural nacional durante todo el año, tanto para el público local como para el internacional. Qatar Creates será ahora el vehículo integral que organiza, promueve y celebra la diversidad de las actividades culturales en Qatar, con un calendario sin precedentes de eventos de alto nivel, exposiciones, espectáculos en vivo e inauguraciones, todo ello orientado al inicio de la FIFA World Cup Qatar 2022™, y más allá.

Su Excelencia Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidenta de Qatar Museums y del Doha Film Institute y copresidenta de Fashion Trust Arabia, ha anunciado hoy por primera vez el nuevo formato de Qatar Creates y el panorama de la oferta cultural de Qatar para el otoño de 2022.

El programa de otoño, que no tiene precedentes, incluye 17 exposiciones en cinco museos y cinco centros creativos, 10 eventos de alto nivel, tres festivales en vivo, 15 salones Qatar Creates y más de 80 instalaciones de arte público en todo el país.

Su Excelencia Sheikha Al Mayassa dijo: "A medida que la cuenta atrás se intensifica hacia la apertura de la Copa del Mundo, estamos encantados de compartir una imagen del otoño de 2022 en Doha, cuando el calendario estará desbordado con exposiciones en museos, eventos de moda de primer nivel, experiencias musicales y teatrales espectaculares, y avances reveladores del emocionante futuro cultural que Qatar está construyendo hoy."

En su nueva forma, Qatar Creates es un movimiento cultural perenne que organiza, promueve y celebra la diversidad de actividades culturales en Qatar. Para ofrecer a los residentes y visitantes una oportunidad inigualable de sumergirse y experimentar plenamente la innumerable oferta cultural, de ocio y de entretenimiento de todo el país, Qatar Creates ha lanzado su nuevo One Pass, un portal en línea que ofrece un recurso único para toda la oferta cultural de Qatar.

Su Excelencia Sheikha Al Mayassa, continuó: "One Pass es una puerta de entrada al arte y la cultura para que todos nuestros residentes y visitantes puedan acceder a museos, eventos, festivales, experiencias teatrales y ofertas culturales en todo el país, junto con beneficios para la restauración, el entretenimiento, la aventura y la moda. Al reunir todo esto con el One Pass, esperamos que todo el mundo tenga la oportunidad de vivirlo todo, de experimentar lo mejor que nuestro país puede ofrecer, convirtiendo a los visitantes en embajadores que compartirán sus experiencias y querrán volver a Qatar una y otra vez".

Los portadores del pase de nivel disfrutarán de ventajas como la entrada gratuita a todos los museos, descuentos en eventos y espectáculos, restaurantes y comercios locales, así como privilegios en primera fila. Los titulares del pase también recibirán un boletín diario de eventos y acceso a un portal en línea que estará lleno de contenido sobre las actividades que se realicen en Doha durante la FIFA World Cup Qatar 2022™. Para obtener más información sobre Qatar Creates y el One Pass, visite www.qacreates.com

Notas a los redactores:

Acerca de Qatar Creates

Qatar Creates (QC) es una iniciativa cultural que fue lanzada por Qatar Museums (QM) en 2019 para celebrar la inauguración del Museo Nacional de Qatar. QC es una celebración anual del arte, la moda, el diseño, la cultura y la arquitectura a través de una serie de eventos y programas comunitarios de una semana de duración que incluyen desfiles de moda, exposiciones, visitas, talleres y mesas redondas. QC es una cumbre mundial para la economía de la innovación cultural, que actúa como plataforma para promover las perspectivas culturales locales, regionales e internacionales.

Dirigida por Su Excelencia Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Qatar Creates promete mostrar el talento local y mundial. Qatar Creates reunirá lo mejor de las entidades culturales de Qatar, como el Museo de Arte Islámico y el Parque MIA, Mathaf: Arab Museum of Modern Art, el Museo Nacional de Qatar, QM Gallery Al Riwaq, QM Gallery Katara, 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum, Dadu, Children's Museum of Qatar y su recién creado Centro Creativo, compuesto por el Parque de Bomberos - Artistas en Residencia, M7, el Festival de Fotografía Tasweer Qatar y Liwan Design Studios and Labs.

Qatar Creates 2022 será el primer año en el que se celebren dos ediciones para recibir a los visitantes durante la FIFA World Cup Qatar 2022™. En esta edición también se presentarán los próximos museos y galerías de QM, como el Art Mill Museum, el Qatar Auto Museum y el Lusail Museum.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1833272/Qatar_Creates.jpg