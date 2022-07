- Quantinuum amplía la colaboración con JSR para explorar la computación cuántica en la investigación de semiconductores

Quantinuum realizará una investigación conjunta sobre materiales con JSR Corporation, pionero mundial en innovación de materiales. La colaboración incluirá el uso del hardware Model H1 de Quantinuum, Powered by Honeywell, y de InQuanto, su plataforma de software de química cuántica computacional, para modelar materiales semiconductores orgánicos e inorgánicos complejos.

TOKIO y CAMBRIDGE, Inglaterra, 13 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Quantinuum, la empresa líder mundial en computación cuántica integrada, ha anunciado una colaboración global con el líder en tecnología de materiales JSR Corporation de Japón para explorar la aplicación de métodos de computación cuántica en la investigación de semiconductores.

La colaboración reúne a los principales científicos de materiales de JSR con los expertos en computación cuántica de Quantinuum en Japón, Europa y Estados Unidos. El equipo conjunto utilizará la plataforma de software de última generación InQuanto para explorar métodos que utilicen ordenadores cuánticos para modelar materiales semiconductores, como complejos metálicos y óxidos de metales de transición.

Estos materiales son esenciales para la microelectrónica. Se espera que los nuevos métodos de modelización mediante ordenadores cuánticos puedan lograr predicciones precisas de sus propiedades físicas, lo que en el futuro podría acelerar la identificación de nuevas moléculas y materiales candidatos, y abrir el camino a futuros paradigmas de dispositivos microelectrónicos.[1]

Rei Sakuma, investigador principal de la Materials Informatics Initiative de JSR, dijo: "Estamos encantados de haber formado esta nueva colaboración con Quantinuum, que se basa en nuestro trabajo anterior. El equipo de Quantinuum sigue liderando el campo del hardware y el software de computación cuántica, complementando la profunda experiencia de nuestros científicos en la innovación de materiales. Nuestra aspiración es desarrollar materiales que puedan enriquecer la sociedad y el medio ambiente. La plataforma de software InQuanto de Quantinuum ya está ayudando a nuestro equipo a comprender mejor cómo la computación cuántica puede ayudarnos a acelerar nuestro camino hacia ese ambicioso objetivo".

Uno de los objetivos de la colaboración será el desarrollo de algoritmos y métodos cuánticos basados en la teoría dinámica de campo medio (DMFT). Este enfoque podría proporcionar una comprensión más precisa de las propiedades electrónicas de materiales orgánicos e inorgánicos complejos en el mundo real, como la absorción óptica y la conductividad, lo que podría allanar el camino para futuros avances en la era de la información basada en el silicio.

Quantinuum y JSR utilizarán InQuanto para explorar nuevos métodos para modelar estos complejos sistemas moleculares y subsistemas de defectos. Los nuevos métodos descubiertos se incorporarán a InQuanto y estarán disponibles para el uso de otros científicos e investigadores que utilicen la plataforma de software.

Ilyas Khan, consejero delegado de Quantinuum, dijo: "El trabajo que realizamos con JSR está en la vanguardia absoluta de la ciencia de los materiales utilizando ordenadores cuánticos, y estamos encantados de continuar nuestra relación. Este trabajo desarrollará aún más la funcionalidad de InQuanto, asegurando que los nuevos desarrollos estén disponibles para otros usuarios en el futuro. Este es el valor de una colaboración de este tipo: los científicos de JSR conocen la ciencia de los materiales, nosotros la computación cuántica, y la comunidad científica se beneficia".

InQuanto se ha lanzado recientemente como plataforma independiente y reúne los últimos algoritmos, métodos y técnicas de mitigación de ruido utilizados por los científicos moleculares y de materiales y los investigadores de ordenadores y emuladores cuánticos. Proporcionará a los científicos e investigadores de JSR una mayor comprensión de las capacidades de los ordenadores cuánticos en su camino hacia la ventaja cuántica en la química computacional.

Como líder reconocido en computación cuántica, Quantinuum colabora activamente con socios industriales de los sectores de automoción, química, farmacia y energía. InQuanto está habilitado por el conjunto de herramientas TKET de Quantinuum, que facilita a los investigadores la reorientación de algoritmos de un dispositivo o simulador a otro.

Quantinuum

Quantinuum es la mayor empresa de computación cuántica integrada del mundo, formada por la combinación del hardware líder en el mundo de Honeywell Quantum Solutions y el middleware y las aplicaciones líderes en su clase de Cambridge Quantum.

Quantinuum emplea a más de 450 personas, incluidos 350 científicos, en ocho centros de Estados Unidos, Europa y Japón.

Dirigido por la ciencia e impulsado por la empresa, Quantinuum acelera la computación cuántica y el desarrollo de aplicaciones en química, ciberseguridad, finanzas y optimización. El objetivo de Quantinuum es crear soluciones cuánticas escalables y comerciales para resolver los problemas más acuciantes del mundo, en campos como la energía, la logística, el cambio climático y la salud.

El kit de herramientas para desarrolladores de código abierto TKET de Quantinuum proporciona acceso inclusive a la plataforma a los principales simuladores y hardware cuánticos del mundo y mejora el rendimiento de todos los productos de Quantinuum, incluyendo la plataforma de generación de claves de ciberseguridad Quantum Origin, el paquete de química computacional cuántica y ciencia de los materiales InQuanto, y λambeq, el conjunto de herramientas de procesamiento de lenguaje natural y lingüística computacional de Quantinuum.

La generación de ordenadores cuánticos H1 de Quantinuum, Powered by Honeywell, es una de las más avanzadas del mundo y fue la primera en superar el volumen cuántico estándar de la industria 4096. En marzo de 2020, Quantinuum (como Honeywell Quantum Solutions) se comprometió a aumentar el volumen cuántico de su serie H comercial en un orden de magnitud cada año durante los próximos cinco años.

La marca comercial Honeywell se utiliza bajo licencia de Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no ofrece ninguna representación ni garantía con respecto a este producto. Este producto es producido por Quantinuum.

www.quantinuum.com