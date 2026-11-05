Quantinuum presenta la hoja de ruta de Nexus (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Quantinuum presenta la hoja de ruta de Nexus para ofrecer la primera plataforma para desarrolladores diseñada para la era cuántica tolerante a fallos

La hoja de ruta conecta el desarrollo y el despliegue de aplicaciones con cada generación de hardware de Quantinuum a través de Apollo, su computadora cuántica universal y tolerante a fallos, prevista para 2029.

Nexus está diseñada para ser la primera plataforma para desarrolladores que integra codificación automatizada para la corrección de errores, ejecución en hardware de Quantinuum y orquestación de flujos de trabajo híbridos.

Nexus gestionará progresivamente la complejidad del desarrollo de aplicaciones tolerantes a fallos y desplegará programas capaces de escalar y aumentar sus capacidades a medida que el hardware evolucione.

BROOMFIELD, Colo., 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT), empresa líder en computación cuántica de pila completa, ha presentado hoy una nueva hoja de ruta para la evolución de Quantinuum Nexus, su plataforma como servicio, con el objetivo de ofrecer la primera plataforma para desarrolladores de la industria cuántica diseñada para la era de la tolerancia a fallos. Esta hoja de ruta incorpora nuevas capacidades en cada generación de hardware hasta llegar a Apollo, la primera computadora cuántica universal y totalmente tolerante a fallos de la compañía, prevista para 2029, las cuales simplifican y automatizan aún más la forma en que los clientes crean, despliegan y operan aplicaciones cuánticas.

Desde su lanzamiento en 2024, Nexus ha evolucionado: ha pasado de gestionar flujos de trabajo cuánticos basados en la nube a abarcar el desarrollo y despliegue integral de aplicaciones, integrando la programación, validación, compilación y ejecución en un único entorno. Nexus proporciona acceso gestionado a las herramientas de software y a los recursos informáticos que los clientes necesitan para sus aplicaciones y flujos de trabajo híbridos. Asimismo, ofrece opciones flexibles de acceso e integración, tanto en la nube como en infraestructuras locales.

Hasta 2029, las sucesivas versiones tienen como objetivo automatizar y simplificar progresivamente la corrección de errores, la gestión de recursos, la orquestación y el despliegue, permitiendo a los desarrolladores crear e integrar aplicaciones cada vez más capaces a nivel lógico.

Al desarrollar de forma conjunta su hardware y software cuánticos, Quantinuum contribuye a mejorar el rendimiento de las aplicaciones en todo el sistema y a transformar los avances en hardware en funcionalidades que los clientes pueden aprovechar. Nexus está diseñado para alinear dichas funcionalidades con cada generación de hardware, ofreciendo a los clientes una ruta de desarrollo más sencilla y proporcionando a Quantinuum una plataforma más sólida para captar usuarios e impulsar la adopción de su tecnología. Los desarrolladores ya pueden aplicar automáticamente técnicas de corrección de errores compatibles a sus programas y ejecutarlos en Helios.

Actualmente, Nexus da soporte a más de 200 organizaciones, un incremento del 45 % en 2026, mientras que el número total de tareas enviadas se ha multiplicado por diez en los 12 meses previos a agosto de 2026, en comparación con el periodo de 12 meses anterior. Esta creciente interacción consolida una base de clientes y desarrolladores que Quantinuum podrá seguir ampliando a medida que su hardware madure.

"Nuestro enfoque integral significa que cada avance en el hardware puede convertirse en una capacidad que los clientes aprovechen a través de Nexus", afirmó el doctor Rajeeb Hazra, consejero delegado de Quantinuum. "Nuestro objetivo es crear la primera plataforma para desarrolladores diseñada específicamente para la era de la tolerancia a fallos, de modo que los clientes puedan empezar a desarrollar aplicaciones hoy mismo y preservar esa inversión a futuro. Nexus está concebido para ayudarles a implementar aplicaciones y flujos de trabajo híbridos, así como a integrar la plataforma en sus propios entornos informáticos. A medida que nuestros sistemas ganan en capacidad, buscamos que las aplicaciones, los flujos de trabajo y la experiencia que los clientes desarrollan en Nexus adquieran mayor valor; esto les ofrece una razón de peso para construir soluciones con Quantinuum y convierte a Nexus en un componente duradero de su entorno informático".

Creación de una plataforma para desarrolladores para la era de la tolerancia a fallos

La hoja de ruta de Nexus organiza sus capacidades en torno a tres etapas del ciclo de vida de las aplicaciones —desarrollo, optimización e implementación— ayudando a los clientes a crear aplicaciones híbridas (cuánticas y clásicas) que pueden evolucionar junto con las sucesivas generaciones de hardware de Quantinuum:

Desarrollo: La hoja de ruta incluye primitivas preconstruidas, bibliotecas tolerantes a fallos y herramientas específicas para cada dominio, que ayudan a los desarrolladores a pasar de circuitos cuánticos individuales a aplicaciones completas. La plataforma automatizará progresivamente la codificación para la corrección de errores, la recopilación y la gestión de recursos, permitiendo que los desarrolladores se centren más en la aplicación y menos en la complejidad del hardware subyacente.

La hoja de ruta incluye primitivas preconstruidas, bibliotecas tolerantes a fallos y herramientas específicas para cada dominio, que ayudan a los desarrolladores a pasar de circuitos cuánticos individuales a aplicaciones completas. La plataforma automatizará progresivamente la codificación para la corrección de errores, la recopilación y la gestión de recursos, permitiendo que los desarrolladores se centren más en la aplicación y menos en la complejidad del hardware subyacente. Optimización: La hoja de ruta contempla herramientas para analizar el comportamiento durante la ejecución, los requisitos de recursos y el rendimiento de las aplicaciones. Las futuras versiones incluirán más mecanismos de supresión de errores, diagnósticos en tiempo real y una recuperación de errores cada vez más automatizada, lo que ayudará a los clientes a realizar cálculos de mayor envergadura y a hacer un uso más eficiente de los recursos cuánticos.

La hoja de ruta contempla herramientas para analizar el comportamiento durante la ejecución, los requisitos de recursos y el rendimiento de las aplicaciones. Las futuras versiones incluirán más mecanismos de supresión de errores, diagnósticos en tiempo real y una recuperación de errores cada vez más automatizada, lo que ayudará a los clientes a realizar cálculos de mayor envergadura y a hacer un uso más eficiente de los recursos cuánticos. Implementación: Nexus se está diseñando para coordinar la computación cuántica y la clásica a través de procesadores de Quantinuum, sistemas de computación de alto rendimiento, infraestructura en la nube y herramientas de terceros; esto ayuda a los clientes a integrar flujos de trabajo cuánticos en sus entornos informáticos existentes y a implementar aplicaciones más grandes y tolerantes a fallos.

"Las computadoras cuánticas están a punto de alcanzar la tolerancia a fallos a gran escala. Es emocionante: estamos entrando en una 'terra incognita' en lo que respecta a nuestra capacidad de computación. El nuevo desafío consiste en adaptar nuestros algoritmos cuánticos de alto nivel para que puedan ejecutarse con éxito en hardware con corrección de errores. Plataformas para desarrolladores como Nexus nos ayudan a cerrar la brecha entre el diseño de algoritmos cuánticos y su implementación", señaló José Ignacio Latorre, director del Centre for Quantum Technologies, el principal centro nacional de investigación en tecnología cuántica de Singapur.

Al estar optimizadas específicamente para los sistemas de Quantinuum, se espera que estas capacidades ofrezcan una trayectoria continua desde el desarrollo inicial de aplicaciones en Helios hasta implementaciones cada vez más potentes en Sol y Apollo, permitiendo a los clientes aprovechar sus inversiones a medida que el hardware evoluciona.

Sentando las bases hoy

Quantinuum ya está ofreciendo elementos clave de este enfoque. Lanzados en septiembre de 2026, Guppy FT y Guppy Algorithms ampliaron Nexus mediante la incorporación de esquemas de corrección de errores, operaciones tolerantes a fallos y componentes algorítmicos modulares.

Los desarrolladores pueden crear programas, codificarlos automáticamente para los esquemas de corrección de errores compatibles, probarlos mediante emulación y ejecutar los programas en Helios. Los usuarios avanzados conservan la flexibilidad de personalizar arquitecturas para aplicaciones especializadas.

Estas capacidades sientan las bases para futuras actualizaciones, incluida la prevista para diciembre, la cual ampliará los flujos de trabajo híbridos, permitiendo que las aplicaciones respondan a los resultados cuánticos a medida que estos estén disponibles. Asimismo, se espera añadir nuevos códigos de corrección de errores y herramientas de análisis de ejecución para ayudar a los desarrolladores a optimizar el rendimiento.

Conexión de aplicaciones cuánticas con la computación empresarial

Investigadores y empresas ya están utilizando Nexus para desarrollar aplicaciones en campos como la química, la ciencia de materiales, las ciencias de la vida y la inteligencia artificial, integrando, al mismo tiempo, Nexus en nuevos entornos:

Qubit Pharmaceuticals y CQT utilizaron Nexus para ejecutar experimentos de Monte Carlo cuántico en los sistemas System Model H2 y Helios de Quantinuum.

Investigadores de RIKEN y la Universidad de Tokio simularon núcleos atómicos en Reimei, utilizando Nexus. También utilizaron Nexus para integrar flujos de trabajo híbridos de HPC cuántica para calcular energías de estado excitado en un sistema biomolecular modelo.

Investigadores de la Universidad de Cambridge utilizaron las herramientas de compilación Nexus para preparar circuitos eficientes de química cuántica, mientras que investigadores de la Universidad de Maastricht utilizaron Nexus para simular, recopilar y ejecutar un algoritmo de seguimiento de partículas cuánticas, explorando nuevos enfoques para la reconstrucción de trayectorias de partículas.

Metriq, gym de Unitary Foundation, utiliza Nexus para acceder al hardware de Quantinuum con el fin de realizar evaluaciones comparativas reproducibles en distintas plataformas de computación cuántica.

Quantinuum está integrando Nexus en el entorno de Oracle Cloud Infrastructure para facilitar el despliegue local y la integración del ordenador Helios de Quantinuum en la oferta de servicios en la nube de OCI.

Explore la hoja de ruta completa de Nexus aquí. Haga clic aquí para registrarse y obtener acceso a la plataforma en la nube de Nexus.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral, diseñada para hacer posible el despliegue de la computación cuántica en entornos del mundo real. La compañía ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha enriquecido con diseños y capacidades innovadores para alcanzar los niveles de precisión más elevados del sector medidos según la fidelidad promedio de las puertas de dos cúbits. Quantinuum mantiene colaboraciones activas con líderes del mercado en sectores como el farmacéutico, ciencia de los materiales, servicios financieros, y mercados gubernamentales e industriales, así como instituciones académicas y de investigación a nivel mundial. La empresa tiene una fuerza laboral global de aproximadamente 800 empleados, incluidos científicos e investigadores de primer nivel. Más del 70 % de su equipo tecnológico posee doctorados o másteres. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Catar y Singapur. Para más información, visite www.quantinuum.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas conforme a lo dispuesto en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y en la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada; dichas declaraciones pretenden acogerse a las disposiciones de seguridad de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que no constituyan hechos históricos son declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relativas a la hoja de ruta de Quantinuum Nexus y a las características, capacidades, beneficios y plazos previstos para futuras versiones de Nexus; el desarrollo, las capacidades y los plazos esperados para el hardware de Quantinuum, incluidos Sol y Apollo, así como la disponibilidad prevista de Apollo para 2029; la adopción y el uso esperados de Nexus por parte de clientes y desarrolladores, junto con la capacidad de Quantinuum para ampliar dicha adopción hacia un uso comercial más generalizado; la integración de Nexus con Oracle Cloud Infrastructure y otros entornos informáticos de terceros; y el potencial de la computación cuántica tolerante a fallos. Términos como "tener como objetivo", "anticipar", "creer", "podría", "esperar", "explorar", "tener la intención de", "puede", "planificar", "potencial", "buscar", "será/hará", "podrá" y expresiones similares identifican declaraciones prospectivas, si bien no todas las declaraciones prospectivas contienen necesariamente estos términos.

Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones actuales de Quantinuum y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. Estos riesgos incluyen, entre otros: retrasos o dificultades en el desarrollo, las pruebas o el lanzamiento de nuevas funcionalidades de Nexus o de hardware de Quantinuum, incluidos Sol y Apollo, ya sea respecto a los plazos previstos o en absoluto; la posibilidad de que las técnicas de corrección de errores no funcionen según lo esperado a gran escala; el ritmo del progreso técnico en la computación cuántica; la capacidad de Quantinuum para mantener la disponibilidad y el rendimiento de sus sistemas, incluido Helios; el nivel de adopción y uso continuado de Nexus por parte de clientes y desarrolladores; la dependencia de Quantinuum respecto a terceros, incluidos proveedores de servicios en la nube y de computación de alto rendimiento; la competencia; la disponibilidad de financiación, personal y apoyo gubernamental; así como otros riesgos descritos en el apartado "Factores de riesgo" del informe trimestral de Quantinuum en formulario 10-Q correspondiente al trimestre finalizado el 30 de junio de 2026, y en sus presentaciones posteriores ante la Comisión de Bolsa y Valores. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Quantinuum no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva, salvo cuando así lo exija la ley.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/quantinuum-presenta-la-hoja-de-ruta-de-nexus-302931105.html