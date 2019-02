Quectel lidera el camino hacia el 5G con módulos comerciales 5G con el nuevo módem Snapdragon 5G de Qualcomm en 2019

Publicado 22/02/2019 1:21:17 CET

- Quectel lidera el camino hacia el 5G con módulos comerciales 5G que incorporan el nuevo módem Snapdragon 5G de Qualcomm en 2019

Los módulos RG500Q/RG510Q y RM500Q/RM510Q 5G de Quectel están diseñados para aplicaciones de banda ancha empresarial y móvil, tales como acceso inalámbrico fijo, dispositivos con cobertura inalámbrica móvil, ordenadores siempre conectados y aplicaciones de seguridad pública y de vigilancia

SHANGHÁI, 22 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions Co. [https://www.quectel.com/] (Quectel), proveedor líder mundial de módulos para el Internet de las cosas (IoT), ha anunciado hoy sus módulos comerciales de 5G para IoT como el módem Qualcomm® Snapdragon(TM) X55 5G y sus módulos de antena con transceptor de radiofrecuencia integrado, radiofrecuencia front-end (RFFE) y elementos de antena de Qualcomm Technologies, Inc., empresa filial de Qualcomm Incorporated. Cumpliendo con las especificaciones de la versión 15 del 3GPP y capaces de operar tanto en modo autónomo (SA) como no autónomo (NSA) de 5G, los nuevos módulos 5G RG500Q [https://www.quectel.com/product/rg500q.htm]/RG510Q y RM500Q/RM510Q de Quectel han sido concebidos para aplicaciones empresariales y de banda ancha móvil, tales como acceso inalámbrico fijo, dispositivos con cobertura inalámbrica móvil y aplicaciones de seguridad pública y de vigilancia.

Diseñado en formato LGA, el módulo RG500Q [https://www.quectel.com/product/rg500q.htm]admite 5G NR por debajo de 6GHz mientras que el RG510Q es compatible tanto con bandas de espectro por debajo de 6 GHz como de ondas milimétricas (mmW). Ambos módulos también son compatibles con la categoría 12 de LTE o superiores, así como con las capacidades GNSS integradas, y están dirigidos a las regiones de Asia y el Pacífico, Europa, Oriente Medio y Norteamérica. Diseñado en formato LGA, el móduloRM500Q admite 5G NR por debajo de 6GHz mientras que el RM510Q es compatible tanto con bandas de espectro por debajo de 6 GHz como de ondas milimétricas (mmW). Ambos módulos también admiten la conectividad LTE de categoría 22 con GNSS y eSIM integrados. Los módulos RM500Q y RM510Q son ideales para dispositivos móviles desplegados a nivel mundial, incluidos ordenadores siempre conectados (ACPC), PDA industriales y puertas de enlace móviles.

Los módulos RG500Q y RM500Q 5G por debajo de 6GHz de Quectel se expondrán en el MWC19 Barcelona, en el estand 5C11 de Quectel y en el estand 3E10 de Qualcomm.

Acerca de Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions es proveedor líder mundial de módulos 5G, LTE, LTE-A, LPWA, GSM/GPRS, UMTS/HSPA (+) y GNSS. Como desarrollador profesional de tecnología IoT y proveedor de módulos celulares, Quectel puede ofrecer servicios integrales para módulos celulares IoT. Los productos de Quectel se han utilizado ampliamente en sectores IoT/M2M, entre otras cosas, para pagos inteligentes, telemática y transporte, energía inteligente, ciudades inteligentes, seguridad, puertas de enlace inalámbricas, industria, asistencia sanitaria, agricultura y monitorización del medio ambiente. Para obtener más información, visite el sitio web [https://www.quectel.com/] de Quectel, las páginas de LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions/], Facebook [https://www.facebook.com/quectelwireless] y Twitter [https://twitter.com/Quectel_IoT].

Qualcomm Snapdragon es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales.

Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países.

