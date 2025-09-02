Raimondi Cranes adquiere marcas líderes en elevación pesada

(Información remitida por la empresa firmante)

Raimondi Cranes adquirirá grúas torre Terex, grúas autoerigibles Terex, grúas todoterreno Terex y la unidad de soporte con sede en Estados Unidos de Terex Corporation

La adquisición estratégica amplía la cartera de productos de Raimondi y fortalece su liderazgo en la industria global de elevación pesada

MILÁN, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Raimondi Cranes, fabricante italiano de soluciones de elevación pesada diseñadas inteligentemente, ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir negocios de elevación clave de Terex Corporation, con sede en Estados Unidos.

Operando bajo el paraguas de Arada Industries, propiedad de Arada Group, Raimondi Cranes se dispone a adquirir Terex Tower Cranes, Terex Self-Erecting Cranes y Terex Rough Terrain Cranes, junto con su sólida infraestructura de servicio y posventa con sede en Estados Unidos.

Esta transacción amplía la oferta de Raimondi en grúas de pluma abatible y grúas torre, a la vez que amplía el alcance de la compañía para incluir nuevas líneas de negocio, como grúas automontables y grúas para terrenos difíciles. Esta operación también impulsa la estrategia de crecimiento de Raimondi y le ofrece acceso a una extensa red de distribución global, lo que refuerza la confianza de los accionistas y mejora la experiencia del cliente gracias a la ampliación de sus capacidades.

Luigi Maggioni, consejero delegado de Raimondi Group, afirmó: "Esta operación transformadora, reconocida como la de mayor impacto en la industria en los últimos 20 años, marca la adquisición más significativa en la historia de Raimondi y representa un hito en nuestro camino hacia convertirnos en un conglomerado global de elevación de pleno derecho".

"Como líderes del mercado en sus segmentos, las grúas torre, las grúas autoerigibles y las grúas todoterreno Terex, junto con su centro de servicio en Estados Unidos, permitirán a Raimondi dar el primer paso importante hacia la diversificación. Al integrar la gama de grúas torre y todoterreno de Terex, estamos creando sinergias que mejoran nuestra capacidad para ofrecer una gama más amplia de soluciones de elevación, allanando el camino para un crecimiento sostenible y acelerado".

Esta adquisición, que incorporará a cerca de 250 empleados a Raimondi Group, forma parte de un plan de desarrollo más amplio destinado a captar una mayor cuota de mercado en el sector global de elevación de cargas pesadas. Combina el legado de ingeniería italiana de Raimondi con las aplicaciones innovadoras y la consolidada presencia de Terex en el mercado, ofreciendo a sus clientes una gama de productos completa y competitiva diseñada para satisfacer las cambiantes demandas de los sectores de la construcción y la elevación de cargas pesadas.

La transacción incluye las instalaciones de grúas torre y grúas autoerigibles Terex en Fontanafredda (Italia), la instalación de grúas todoterreno Terex en Crespellano (Italia) y la operación de servicio y soporte de grúas Terex North America en Wilmington (Carolina del Norte, Estados Unidos).

"Las áreas de elevación, con su sólida trayectoria, se alinean a la perfección con los valores y la visión de Raimondi, reforzando nuestro compromiso compartido con la innovación, la calidad y las soluciones centradas en el cliente", añadió Maggioni.

Además de ampliar su cartera de productos, la adquisición proporciona a Raimondi importantes ventajas operativas. Al aprovechar las capacidades de fabricación mejoradas, optimizar la segmentación de productos y agilizar los procesos de adquisición, la empresa busca lograr economías de escala y consolidar aún más su posición en el mercado.

Además, la integración de la infraestructura establecida de Terex en Norteamérica acelera la entrada de Raimondi en este mercado dinámico y de alto potencial, lo que le permite a la empresa atender a uno de los sectores de construcción más grandes del mundo y, al mismo tiempo, reforzar su liderazgo en Europa y Oriente Medio.

Raimondi se compromete a garantizar un proceso de integración fluido, priorizando la continuidad de los empleados y clientes de Terex, a la vez que mejora la experiencia general mediante la ampliación de recursos y capacidades. La entidad fusionada, que elevará la plantilla total de Raimondi a aproximadamente 400 empleados, se centrará en ofrecer soluciones para las necesidades de elevación más exigentes, consolidando aún más su posición como socio de confianza en el sector.

"Nos complace firmar este acuerdo con Raimondi, fabricante de grúas ampliamente reconocido por su innovación de productos y servicio al cliente. Creemos que los negocios de grúas torre y todoterreno se beneficiarán al formar parte de una empresa global de grúas especializadas con sede en Italia", explicó Simon Meester, director general y consejero delegado de Terex Corporation.

Meester añadió: "Durante la transición a Raimondi, nuestro equipo se compromete a brindar un servicio y soporte continuos a nuestros clientes. Terex colabora estrechamente con Raimondi para apoyar al equipo y gestionar el cambio con transparencia y respeto hacia todos los involucrados. Los miembros de nuestro equipo de grúas en Italia han realizado contribuciones sustanciales a lo largo de sus años de servicio en la empresa, y les agradecemos y les deseamos mucho éxito en el futuro".

Liderada por un equipo de gestión de primer nivel y con un historial comprobado de excelencia operativa, Raimondi Cranes está preparada para impulsar el valor a largo plazo y apunta a obtener ingresos anuales de 500 millones de dólares de sus operaciones globales para 2028.

Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2025, sujeto a las aprobaciones regulatorias del mercado.

Acerca de Raimondi Cranes

Raimondi Cranes, con sede en Milán, Italia, es un fabricante con una larga tradición de soluciones escalables de elevación de cargas pesadas, con un legado arraigado en la excelencia de la ingeniería italiana. Fundada en 1863, Raimondi ha consolidado su presencia global, entregando más de 17.000 grúas a clientes en todo el continente.

Con un enfoque en la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente, Raimondi continúa impulsando los sectores de la construcción y la elevación de cargas pesadas, ofreciendo soluciones de vanguardia que satisfacen las cambiantes demandas del sector. Bajo el paraguas de Arada Industries, parte del Grupo Arada, Raimondi está preparado para un mayor crecimiento como conglomerado líder mundial en elevación. Para más información, visite www.raimondi.com

Información de contacto de Raimondi:Valentina PivettaDirectora de Marketing y Comunicación E-mail: media@raimondi.com

Acerca de Terex Corporation

Terex Corporation, con sede en Norwalk, Connecticut, es un fabricante estadounidense líder que cotiza en bolsa en el mercado de maquinarias de procesamiento de materiales, equipos de residuos y reciclaje, plataformas elevadoras móviles y equipos para servicios públicos eléctricos.

Fundada en 1933, la empresa opera en más de 100 países, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles para mejorar la eficiencia y la productividad en todos los sectores. La misión de Terex es contribuir a mejorar la vida de las personas en todo el mundo proporcionando equipos y servicios esenciales que facilitan la construcción, el mantenimiento y la mejora de infraestructuras. Con un sólido legado de excelencia en ingeniería, Terex sigue siendo un socio de confianza que impulsa el progreso en todos los sectores.Para más información, visite www.terex.com

Información de contacto de Terex: Derek Everitt Vicepresidente de Relaciones con Inversores E-mail: InvestorRelations@Terex.com

