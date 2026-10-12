Raytron OEM presenta soluciones de imágenes infrarrojas para la automatización industrial en VISION 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

STUTTGART, Alemania, 12 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Raytron OEM presentó durante la celebración de VISION 2026 en Messe Stuttgart del 6 al 8 de octubre, sus últimas cámaras de infrarrojo de onda corta (SWIR) y módulos de imágenes térmicas de infrarrojo de onda larga (LWIR). La exhibición destacó componentes infrarrojos prácticos diseñados para ayudar a los fabricantes e integradores locales a mejorar sus sistemas de automatización industrial y visión artificial.

Las demostraciones prácticas de SWIR permitieron distinguir el azúcar de la sal y comparar muestras de galletas secas y húmedas, ilustrando aplicaciones en la diferenciación de materiales, la clasificación de alimentos y la detección de humedad.

Entre los productos mostrados, la cámara SWIR NS-615AS-10GE combina una resolución de 640 512 con una interfaz 10GigE y operación de fotograma completo a hasta 825 fps, lo que permite la adquisición de imágenes de alta velocidad para aplicaciones como la inspección de semiconductores y la clasificación de materiales. Se presentó junto con la cámara SWIR de escaneo de área NS-615A-GE y la cámara SWIR de escaneo lineal NS-101L2, ofreciendo diferentes formatos de adquisición y opciones de interfaz para adaptarse a diversas configuraciones locales de visión automatizada.

Para los clientes que integran imágenes térmicas en sus propios productos, el módulo de imágenes térmicas SE5 1280 ofrece una resolución de 1.280 1.024, un diseño compacto y múltiples interfaces digitales. Como complemento a sus capacidades de imagen, los módulos de medición de temperatura de la serie WN2T combinan la medición de temperatura sin contacto con dimensiones compactas y bajo consumo de energía. Estos productos proporcionan a los desarrolladores OEM opciones confiables para incorporar imágenes térmicas y análisis de temperatura en equipos de inspección y monitoreo industrial.

El 8 de octubre, Fushuai Liu, director para Europa y América de Raytron, presentó "Cómo la percepción infrarroja está transformando la visión artificial industrial en Europa" en Industrial VISION Days. Basándose en el Libro Blanco de Raytron sobre la seguridad térmica de las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos, analizó la seguridad de las baterías, la calidad del proceso y la trazabilidad en el contexto del Reglamento Europeo de Baterías.

Su presentación sirvió como descripción de un marco de visión térmica de tres capas que combina hardware de imágenes térmicas, análisis y gestión de datos, e integración con los sistemas de control y seguridad de planta existentes. Entre los ejemplos de aplicación se incluyeron la cámara térmica de ultra alta temperatura TN460U para pruebas de seguridad de baterías y las cámaras térmicas en línea TN430/TN460 para el seguimiento de la temperatura de los moldes de fundición a presión. Este enfoque permite el monitoreo continuo, alertas escalonadas y registros térmicos trazables en la producción, prueba y almacenamiento de baterías, lo que ayuda a los fabricantes europeos a identificar posibles problemas con anticipación y fortalecer la gestión de la seguridad en el sitio.

Por medio de demostraciones de productos e intercambios técnicos, Raytron OEM reafirmó su compromiso de apoyar la automatización industrial europea con soluciones infrarrojas adaptadas a las necesidades locales de inspección y seguimiento.

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