Raytron presenta la cámara térmica de automoción para la próxima era de los camiones sin conductor

(Información remitida por la empresa firmante)

YANTAI, China, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que el sector de vehículos comerciales avanza hacia operaciones inteligentes y autónomas, una percepción fiable es clave para garantizar la seguridad y la eficiencia operativas. Raytron, líder mundial en tecnología de imagen térmica infrarroja, ha presentado cámaras térmicas infrarrojas avanzadas para vehículos comerciales, que proporcionan una percepción robusta, de gran angular y en cualquier condición climática para los camiones robot de nueva generación.

Por qué la cámara térmica infrarroja es un sensor de percepción indispensable para los camiones robot

Conciencia ambiental robusta: penetración en la oscuridad, el polvo y la neblina

Los vehículos comerciales operan con frecuencia en zonas de alto riesgo como minas, obras de construcción y astilleros. En estos entornos, los sensores tradicionales de luz visible y LiDAR se degradan fácilmente en la oscuridad, la niebla densa, el polvo o la contraluz. La termografía es inmune a las condiciones de iluminación y mantiene una identificación estable y clara de objetivos críticos (vehículos, peatones y animales) al detectar su firma térmica, lo que garantiza un conocimiento ambiental 24/7.

Campo de visión ultra amplio: elimina los puntos ciegos peligrosos

Debido a su compleja estructura y gran tamaño, los vehículos comerciales presentan peligrosas limitaciones de visibilidad, lo que a menudo provoca accidentes en espacios reducidos. La cámara térmica Pilot 180P de Raytron utiliza un sistema térmico de triple lente con unión de imágenes en tiempo real para lograr un campo de visión horizontal (HFOV) ultra amplio de 180°. Esta cobertura monitorea eficazmente las áreas cercanas en los laterales y la parte delantera de los camiones de carrocería ancha, reduciendo drásticamente los riesgos de puntos ciegos al girar y dar marcha atrás.

Sistema de alerta inteligente: mejora de la seguridad predictiva

Equipada con algoritmos de aprendizaje profundo, la cámara térmica de Raytron rastrea con precisión el movimiento de las fuentes de calor y calcula la distancia en tiempo real de los peligros potenciales. Al identificar un riesgo de colisión, el sistema activa inmediatamente una alerta audiovisual audible.

¿Cómo la termografía mejora la percepción de los camiones autónomos?

En Ordos, KargoBot ha lanzado la primera flota de camiones autónomos L4 integral del mundo. Incluye un vehículo líder equipado con ADAS L2, que guía varios camiones pesados L4. Un componente esencial del sistema de percepción de 360° sin ángulo muerto de Kargobot es el módulo de imagen térmica Horus 640-D de Raytron. Este módulo funciona junto con el LiDAR y el radar de ondas milimétricas para proporcionar información esencial y complementaria que refuerza la seguridad operativa en condiciones climáticas extremas y carreteras complejas. Además, Raytron ha establecido alianzas clave con líderes del sector, incluyendo fabricantes de equipos originales (OEM) de vehículos comerciales (Zhizi Automobile, Breton y Lovol) y proveedores de soluciones de conducción inteligente (Plus Ai, Waytous y Tage Idriver). Estas colaboraciones están impulsando activamente la termografía infrarroja desde un sensor auxiliar hasta una configuración de detección central para vehículos comerciales autónomos.

Para más información

Email: sales@raytrontek.com

Sitio web: https://en.raytrontek.com

LinkedIn: Raytron Technology Co., Ltd.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/raytron-presenta-la-camara-termica-de-automocion-para-la-proxima-era-de-los-camiones-sin-conductor-302625922.html