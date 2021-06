Realty ONE Group abrirá en España

Realty ONE Group's logo - REALTY ONE GROUP/PR NEWSWIRE

El país es una puerta estratégica para la expansión europea de Realty ONE Group International

LAS VEGAS, 9 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno y orientada al propósito, y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en la actualidad, ha vendido los derechos de franquicia a un nuevo propietario en España que busca llevar la dinámica COOLTURE de la compañía, la marca, el coaching y el modelo de negocio único al próspero país.

Istvan Pasku, un empresario establecido en múltiples países con un historial de éxito como comercializador, emprendedor y franquiciador, ha adquirido los derechos de franquicia en España. Realty ONE Group ha estado hablando con socios como Pasku durante casi dos años como parte del enfoque disciplinado de la compañía para el crecimiento global.

"Nopodríamos haber encontrado un socio mejor y con más conocimientos que Istvan para abrir las puertas de este hermoso país," dijo Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Istvan tiene ganas de éxito, es un cariñoso hombre de familia y le apasiona ayudar a los demás a alcanzar sus objetivos como él."

Como emprendedor en serie, Pasku se ha convertido en un experto en marketing y ha lanzado varios negocios internacionales de éxito. Después de experimentar él mismo una serie de transacciones inmobiliarias, Pasku ve la oportunidad de traer a España una nueva, más moderna y emocionante forma de hacer negocios inmobiliarios.

"Estamos muy contentos de dar a los profesionales inmobiliarios la oportunidad de alcanzar sus sueños. Realmente creemos que nuestro éxito es su éxito y estamos dispuestos a apoyar a cada miembro de Realty ONE Group Spain en la búsqueda de sus sueños," dijo Istvan Pasku

Realty ONE Group International ha invertido fuertemente en su infraestructura para proporcionar un servicio y apoyo extraordinarios a los propietarios de franquicias existentes y futuros, evolucionando todos los aspectos de su negocio, preparándose para apoyar a 100 mil profesionales inmobiliarios en todo el mundo. Esto incluye zONE, nuestra plataforma tecnológica propia, así como ONE University, nuestros programas propios de coaching estructurado, ONE Support, nuestro eficaz y eficiente sistema de soporte centralizado, junto con marketing, marca, ventas y mucho más.

UNBrokerage, como se le conoce en el sector, cuenta con más de 16.000 profesionales inmobiliarios en más de 300 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá y acaba de anunciar que ha vendido los derechos de franquicia a Singapur.

Más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group Fundada en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria, cambiando radicalmente la cara de la franquicia de bienes inmuebles con su modelo de negocio único, coolture, la infraestructura tecnológica y el apoyo superior para sus profesionales de bienes inmuebles. La empresa ha evolucionado rápidamente hasta contar con más de 16.000 profesionales inmobiliarios en más de 300 oficinas repartidas por 45 estados de Estados Unidos, Washington D.C. y Canadá. Realty ONE Group se encuentra entre el uno por ciento más alto del país según REAL Trends, ha sido reconocida por la revista Entrepreneur como una de las 5 mejores franquicias inmobiliarias y ha estado en la lista de Inc. 500 de las empresas de mayor crecimiento durante siete años consecutivos. Realty ONE Group está avanzando, abriendo puertas, no sólo para sus clientes, sino para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para saber más, visite www.RealtyONEGroup.com.

