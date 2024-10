Recorrido por la Ruta de la Seda de Pekín: una ventana a una metrópolis moderna

Silk Road Influencers Visit the Forbidden City, Photo by Zhang Guowei

BEIJING, 29 de octubre de 2024 /PRNewswire/ – Un informe de CRIOnline:

El 25 de octubre concluyó la gira Silk Road Rediscovery Tour of Beijing 2024: Explore a Modernized City of Opportunities, que ofreció una amplia muestra de Beijing como nexo de patrimonio cultural e innovación tecnológica a personas influyentes de todo el mundo. Durante el evento, Beijing recibió a personas influyentes de más de diez países, y los asistentes provenían de lugares tan variados como Albania, Brasil y Etiopía. Obtuvieron información detallada sobre los logros de Beijing en materia de patrimonio cultural, economía digital y desarrollo ecológico, lo que les permitió obtener una perspectiva completa sobre la amplia modernización de la ciudad.

Kanat Sakhariyanov, director general de Atameken Business Channel, elogió la Ciudad Prohibida como un magnífico tesoro cultural de la humanidad. Aleksei Filatov, director de contenido de video de VKontakte, expresó su admiración por el liderazgo de Beijing en tecnología de conducción autónoma y afirmó: "Veo una ciudad en la que la tecnología de conducción autónoma avanza rápidamente". La influencer de Internet de Malasia Chloe Kwok Wei Yan elogió la "impresionante transformación" del Parque Shougang, destacándolo como un modelo de sostenibilidad urbana y civilización ecológica.

Endalkachew Sime, ex ministro de Planificación y Desarrollo de Etiopía, elogió a Beijing y la describió como "una metrópolis global vibrante y única que continúa preservando su rica historia". Michael Doerrer, director de Comunicaciones del Consejo Internacional de Transporte Limpio, alentó a las audiencias globales a experimentar Beijing de primera mano, afirmando: "No se queden sentados en su sofá e imaginen China y Beijing, porque no es lo que piensan que es: supera su imaginación".

