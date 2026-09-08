Red Rocks Park & Amphitheatre celebra 85 años (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

El legendario recinto de Denver rinde homenaje a 85 años de música e historia.

DENVER, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 8 de junio de 1941, el futuro y emblemático Red Rocks Amphitheatre celebró una ceremonia de preinauguración en la que intervinieron funcionarios municipales, estatales y federales, y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Denver ofreció una actuación. Durante el evento, los funcionarios destacaron la importancia del recinto y rindieron homenaje a los 500 miembros del Cuerpo Civil de Conservación que dedicaron cuatro años a su construcción. La gran gala de inauguración oficial tuvo lugar el 15 de junio de 1941 e incluyó una ceremonia de los nativos americanos y una actuación del Coro Municipal de Denver. La gala fue retransmitida a nivel nacional por el Columbia Broadcasting System (CBS), lo que catapultó al Red Rocks Amphitheatre a la fama. El evento captó la atención nacional y fue reseñado en "Time Magazine."

Ochenta y cinco años después, este majestuoso recinto ha acogido a artistas de todo el mundo, ha sido escenario de la grabación de algunos de los álbumes en directo más legendarios de la historia e incluso cuenta con un premio que lleva su nombre. Propiedad de la Ciudad y el Condado de Denver, y gestionado como parte del parque de montañas de la ciudad, Red Rocks se ha convertido en uno de los recintos más célebres del mundo y una atracción que hay que ver. Más allá de los conciertos, es un importante motor turístico para la ciudad que sigue atrayendo visitantes con senderismo, clases de yoga, cine al aire libre y mucho más.

El Red Rocks Amphitheatre ha ganado innumerables premios. De hecho, en 1999, después de que la revista Pollstar le otorgara por undécima vez el galardón anual al mejor recinto pequeño al aire libre, la revista cambió el nombre del premio a "Red Rocks Award" y lo excluyó de la competición. Los reconocimientos siguen acumulándose. Más recientemente, en diciembre de 2025, Billboard nombró al Red Rocks Amphitheatre el segundo recinto con mayor asistencia en Estados Unidos, y la revista Pollstar lo consideró el anfiteatro con mayor asistencia del mundo. Además, en abril de 2023, la revista Rolling Stone destacó al Parque y Anfiteatro Red Rocks como el lugar de música más popular del país. Su reputación lo precede, pero no hay nada comparable a disfrutar de un concierto en Red Rocks con una acústica natural perfecta gracias a las grandes rocas de arenisca que envuelven al artista y al público.

Aunque el Red Rocks Amphitheatre se celebra oficialmente desde 1941, su historia se remonta a 300 millones de años. Durante ese tiempo, Colorado era una isla rodeada de mares que subieron y bajaron durante millones de años, dejando tras de sí playas arenosas que se convirtieron en las inconfundibles formaciones de arenisca que conforman Red Rocks. Los dinosaurios alguna vez vagaron por este fenómeno geológico natural, y los visitantes pueden explorar los huesos y huellas fósiles en la cercana Cresta de los Dinosaurios. Mucho antes de convertirse en un lugar de música de renombre mundial, la tierra era territorio tradicional de los pueblos Ute, Cheyenne y Arapahoe. Los pueblos indígenas utilizaron y se reunieron en el sitio durante cientos de años. En 1927, la ciudad de Denver compró 675 acres de Red Rocks y posteriormente construyó carreteras panorámicas en toda la zona. La construcción comenzó en 1935 con la creación del Campamento Morrison del Cuerpo Civil de Conservación (CCC). El CCC se creó para brindar oportunidades de empleo a los jóvenes durante la Gran Depresión y aportó la mayor parte de la mano de obra que transformó Red Rocks en un parque y anfiteatro funcional. El proyecto se completó en 1941, cuando se celebró la gran gala de inauguración el 15 de junio.

Red Rocks es mucho más que un simple recinto musical. Entre sus atracciones se encuentra el Centro de Visitantes, recientemente renovado y ubicado dentro del anfiteatro, donde se pueden apreciar imágenes históricas de la zona, la lista anual de artistas, una tienda de regalos, el Salón de la Fama de Red Rocks y mucho más. Los visitantes también pueden disfrutar de una comida en la terraza de Ship Rock Grille mientras admiran las vistas a la montaña. Tras reponer energías, pueden activarse subiendo los 193 escalones desde el escenario hasta la plaza superior o recorriendo los 9.525 asientos tallados a mano, que suman aproximadamente 4,3 kilómetros. El parque también cuenta con varias rutas de senderismo, como Trading Post Trail (2,2 km), Mount Vernon Creek Trail Loop (3,7 km), Red Rocks and Morrison Slide Loop (5,3 km) y otras.

Durante los últimos 85 años, el Red Rocks Amphitheatre ha albergado algunos de los conciertos más famosos del mundo. El 26 de agosto de 1964, The Beatles actuaron en Red Rocks, y las entradas se vendieron a 6,60 dólares. Esta fue la única parada de su gira que no agotó las entradas, en parte debido a los precios "escandalosos". Después de eso, estrellas de todos los géneros subieron al escenario, incluyendo a Sonny & Cher, Carpenters, Carole King, Depeche Mode, Jimi Hendrix, Rush, Grateful Dead, Stevie Nicks, Phish, Neil Young, Kenny Chesney, Florence + The Machine y muchos más. Hasta la fecha, Red Rocks ha sido sede de más de 20 grabaciones de álbumes, incluyendo algunas legendarias. En 1983, U2 lanzó una de las películas de conciertos más famosas, "Under the Blood Red Sky", que se convirtió en un momento clave en su carrera. El concierto de U2 del 5 de junio en Red Rocks estuvo a punto de cancelarse por el mal tiempo, pero quienes desafiaron la tormenta se convirtieron en testigos de uno de los momentos más legendarios de la historia de la música. En 1997, Dave Matthews Band lanzó "Live at Red Rocks 8.15.95", lo que contribuyó a consolidar a Red Rocks como un lugar de referencia para la grabación de álbumes en directo. Este fue el primero de muchos discos en directo que Dave Matthews Band publicaría a medida que crecía la demanda de álbumes oficiales de conciertos. Los álbumes en directo grabados en Red Rocks continúan hasta el día de hoy con artistas como John Butler Trio, Mumford & Sons, The Flaming Lips, Disturbed, Vance Joy y muchos más.

Este año, Red Rocks celebra su aniversario con una campaña de narración de historias que explora la historia del parque. Se invita a los fans a compartir sus recuerdos favoritos de Red Rocks a través de una nueva página web donde se presentarán algunas historias seleccionadas. La celebración continuará durante la temporada con la programación de 2026, que incluye artistas y actuaciones icónicas, como la serie de conciertos de Widespread Panic del 26 al 28 de junio de 2026, que marca los 76º al 78º conciertos consecutivos con entradas agotadas de la banda en Red Rocks; Deadrocks XII con Zeds Dead (2 y 3 de julio de 2026); Wynonna Judd y Melissa Etheridge con la Orquesta Sinfónica de Colorado (2 de agosto de 2026); Brandi Carlile (11 al 13 de septiembre de 2026); Andrea Bocelli (20 y 21 de septiembre de 2026), ¡y más!

Acerca de Visit Denver, The Convention & Visitors Bureau Celebrando 117 años de promoción de Mile High City, Visit Denver es una asociación comercial sin ánimo de lucro que tiene un contrato con la Ciudad de Denver para promocionar Denver como destino de convenciones y ocio, impulsando el desarrollo económico de la ciudad, creando empleos y generando impuestos. Denver recibió a más de 37.6 millones de visitantes en 2025, generando 10.500 millones en gastos, al tiempo que apoyó decenas de miles de empleos y convirtió al turismo en una de las industrias más importantes de la ciudad. Obtenga más información sobre Visit Denver o Tourism Pays Denver. Siga los canales de redes sociales de Denver para obtener actualizaciones al minuto sobre Facebook, Instagram, Tiktok, Reddit, YouTube y LinkedIn.

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