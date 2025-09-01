Redwood Software, líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2025 para SOAP por segundo año consecutivo

(Información remitida por la empresa firmante)

Ocupó la primera posición en capacidad de ejecución y la tercera en integridad de visión; ocupó el puesto número 1 en las 5 capacidades críticas para casos de uso de SOAP

FRISCO, Texas, 1 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Redwood Software, proveedor líder e innovador de soluciones de Plataforma de Orquestación y Automatización de Servicios (SOAP), anunció hoy que Gartner la ha posicionado como líder en el Cuadrante Mágico™ para SOAP por segundo año consecutivo y la ha clasificado en el primer puesto en los cinco casos de uso del informe de Capacidades Críticas de Gartner para SOAP. La evaluación del Cuadrante Mágico™ se basó en criterios específicos que analizaron la integridad de la visión y la capacidad de ejecución de la compañía. El informe de Capacidades Críticas "proporciona una visión más profunda de la oferta de productos y servicios de los proveedores, ampliando el análisis del Cuadrante Mágico™ e identificando cuáles se adaptan mejor a los distintos casos de uso".*

Redwood se centra al 100% en soluciones integrales de automatización para impulsar resultados transformadores para los clientes. Su portafolio SOAP se centra en su producto estrella, RunMyJobs, y se complementa con JSCAPE, la solución de transferencia de archivos gestionada de alta seguridad de Redwood. Redwood permite a las empresas orquestar y automatizar procesos complejos como la gestión de la cadena de suministro, las canalizaciones de datos, la planificación de la producción y la conversión de registros en informes en aplicaciones, datos y múltiples nubes.

Integridad de la visión y capacidad de ejecución

Redwood cree en combinar innovaciones de vanguardia en IA generativa, automatización ciudadana, orquestación de datos y automatización de DevOps con un enfoque láser en la automatización de procesos de misión crítica para brindar valor transformador al cliente.

"Consideramos que el reconocimiento de Redwood en el Cuadrante Mágico y nuestra posición número uno en las cinco Capacidades Críticas para Casos de Uso de SOAP son una sólida validación de nuestra estrategia, inversiones y el inmenso valor de nuestras soluciones integrales de automatización", afirmó Kevin Greene, consejero delegado de Redwood Software. "Nuestra visión es clara: liberar el potencial humano dotando a nuestros clientes de automatización integral para sus procesos empresariales y de TI esenciales. Esto les permite operar de forma más inteligente y adaptarse con mayor rapidez, maximizando la eficiencia y el rendimiento, mejorando la agilidad, reduciendo costes y riesgos, y ayudándoles a construir una empresa preparada para el futuro".

Redwood cree que sus clientes se benefician de:

Una plataforma diseñada específicamente para la empresa híbrida : RunMyJobs es la única plataforma de automatización componible basada en SaaS con agentes de actualización automática, implementación sencilla y el menor coste total de propiedad (TCO) a escala.

: RunMyJobs es la única plataforma de automatización componible basada en SaaS con agentes de actualización automática, implementación sencilla y el menor coste total de propiedad (TCO) a escala. Colaboración duradera con SAP e integraciones ERP inigualables : RunMyJobs es la única plataforma de automatización de cargas de trabajo con certificación SAP Endorsed App y Premium, compatible con un núcleo limpio y está incluida en la arquitectura de referencia RISE with SAP, con servicios gestionados directamente proporcionados por SAP Enterprise Cloud Services (ECS).

: RunMyJobs es la única plataforma de automatización de cargas de trabajo con certificación SAP Endorsed App y Premium, compatible con un núcleo limpio y está incluida en la arquitectura de referencia RISE with SAP, con servicios gestionados directamente proporcionados por SAP Enterprise Cloud Services (ECS). Innovación líder en el mercado : los asistentes y copilotos de IA generativa utilizados en las soluciones Redwood ofrecen información instantánea, orientación sobre las acciones a tomar y mejoran la productividad.

: los asistentes y copilotos de IA generativa utilizados en las soluciones Redwood ofrecen información instantánea, orientación sobre las acciones a tomar y mejoran la productividad. Redwood Insights : la observabilidad predictiva disponible a través de Redwood Insights ayuda a resolver problemas de forma proactiva, optimizar el rendimiento y garantizar que los procesos empresariales críticos se completen a tiempo.

: la observabilidad predictiva disponible a través de Redwood Insights ayuda a resolver problemas de forma proactiva, optimizar el rendimiento y garantizar que los procesos empresariales críticos se completen a tiempo. Cultura de obsesión por el cliente: los clientes de Redwood obtienen acceso directo a expertos en automatización con un equipo de respuesta rápida que proporciona soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que se refleja en su puntaje de promotor neto (NPS) de 48, líder en la industria.

Los informes del Cuadrante Mágico™ son la culminación de una investigación rigurosa y basada en hechos en mercados específicos, que ofrece una visión amplia de la posición relativa de los proveedores en mercados con alto crecimiento y una clara diferenciación. Los proveedores se clasifican en cuatro cuadrantes: Los líderes ejecutan bien su visión actual y están bien posicionados para el futuro; Los visionarios comprenden la dirección del mercado o tienen una visión para cambiar las reglas del mercado, pero aún no ejecutan bien; Los actores de nicho se centran con éxito en un segmento pequeño o están descentrados y no innovan ni superan a otros; Los retadores ejecutan bien hoy o pueden dominar un segmento amplio, pero no demuestran comprender la dirección del mercado. La investigación le permite aprovechar al máximo el análisis de mercado, adaptándolo a sus necesidades únicas de negocio y tecnología.

Vea una copia gratuita del informe Cuadrante Mágico™ para obtener más información sobre por qué Redwood Software se posicionó como líder en https://www.redwood.com/resource/gartner-soaps-mq/.

Vea una copia gratuita del informe de Capacidades críticas para obtener más información sobre por qué Redwood Software ocupó el primer lugar en los cinco casos de uso de SOAP en https://www.redwood.com/resource/gartner-critical-capabilities-soaps/.

*Emisor: Gartner Critical Capabilities Research Methodology

Recursos adicionales

Explore a Redwood Software en este blog

Siga a Redwood Software en LinkedIn

Aviso de Gartner

Gartner, Inc. Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms. Hassan Ennaciri, Daniel Betts, Cameron Haight, Chris Saunderson, etl. 26 Aug 2025.

Gartner, Inc. Critical Capabilities for Service Orchestration and Automation Platforms. Chris Saunderson, Cameron Haight, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, etl. 26 Aug 2025.

GARTNER es una marca registrada y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionalmente, y CUADRANTE MÁGICO es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales, y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, ni recomienda a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner reflejan las opiniones de su organización y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Acerca de Redwood Software

Redwood Software es líder en soluciones integrales de automatización para procesos empresariales críticos. Con la primera plataforma de automatización componible basada en SaaS, diseñada específicamente para ERP, creemos en el poder transformador de la automatización. Nuestras soluciones inigualables le permiten orquestar, gestionar y supervisar sus flujos de trabajo en cualquier aplicación, servicio o servidor, ya sea en la nube o localmente, con confianza y control. El equipo global de expertos en automatización e ingenieros de éxito del cliente de Redwood ofrece soluciones y soporte de primer nivel diseñados para suministrarle la libertad y el tiempo necesarios para imaginar y definir su futuro. Descubra el mundo con Redwood Software. Para más información, visite www.redwood.com. Siga a Redwood Software en LinkedIn: @Redwood Software.

Para más información, solo prensa:Liz Reillylreilly@nextpr.comNext PR

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2389109...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/redwood-software-lider-en-el-cuadrante-magico-de-gartner-2025-para-soap-por-segundo-ano-consecutivo-302542999.html